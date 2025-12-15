Нападение школьника на учительницу в Санкт-Петербурге: что известно на данный момент

Утром 15 декабря 2025 года ученик Санкт-Петербургской школы №191 напал с ножом на преподавателя математики. Подробности происшествия – в материале РИАМО.

Что произошло в школе №191 в Санкт-Петербурге

Фото - © Евгений Кашпирев / Фотобанк Лори

Около 9 утра в соцсетях появились сообщения, что возле школы №191, расположенной на улице Белорусской в северной столице, появились несколько машин полиции и скорой помощи. Территорию оцепили, в школу перестали пускать учащихся. Вскоре стало известно, что произошло нападение школьника на учительницу.

Нападавшим оказался ученик девятого класса Артемий А. В начале восьмого утра подросток пришел на дополнительное занятие к 29-летней учительнице математики Марии Андреевой, чтобы исправить плохую оценку за контрольную. Они прошли в класс, а когда педагог отвернулась, мальчик внезапно достал нож и ударил женщину в спину. На крики пострадавшей прибежали учителя и охранники, которые вызвали скорую и полицию. Учеников школы оперативно вывели из классов и разместили в спортивном зале, запретив выходить из помещения.

После появления на месте ЧП правоохранителей подросток попытался совершить самоубийство, но попытку удалось предотвратить сотрудникам полиции. Школьника и учительницу экстренно госпитализировали. У пострадавшей – ножевые ранения спины и рук. По неподтвержденной информации, в школе могли быть ранены еще два ученика.

Что известно о школьнике, напавшем на учительницу

Фото - © Telegram-канал Mash

Телеграм-канал MASH выяснил, что у Артемия почти не было друзей в классе, на переменах он предпочитал проводить время со своей матерью (она работает в той же школе преподавателем истории). При этом учился девятиклассник хорошо, кроме того, был успешным спортсменом и завоевывал грамоты на соревнованиях.

По предварительным данным, именно мама записала сына на дополнительные занятия после получения плохих результатов на контрольной. Однако подросток был против таких воспитательных методов и решил выместить зло на учительнице математики.

О пострадавшей учительнице Марии А. и коллектив школы, и ученики отзываются только положительно.

Последствия ЧП в питерской школе

Фото - © Telegram-канал Mash

В школе №191, как сообщает MASH, были соблюдены все полагающиеся меры безопасности, администрация тратила около 13 миллионов рублей в год на охрану, при входе в учебное заведение были установлены металлодетекторы. При этом, по словам школьников, если «рамки» срабатывали, рюкзаки и сумки все равно никто не проверял. Таким образом появление в стенах школы ученика с ножом прошло для охраны незамеченным.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Также правовая оценка будет дана действиям охранников, которые пропустили вооруженного девятиклассника в школу.