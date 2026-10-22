Налоги, штрафы для иностранцев и маркировка товаров: изменения и новые законы в РФ с 1 ноября 2026

В материале РИАМО читайте о том, какая надбавка положена к пенсии в ноябре 2026 года, что изменилось для продавцов «Яндекс. Маркет» и сколько заплатят иностранцы за нарушение законов.

Надбавки к пенсии с 1 ноября 2026 года

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С 1 ноября пенсионеры, которые в октябре отметили свое 80-летие, начнут получать надбавку. Это фиксированная выплата страховой части пенсии, увеличенной в два раза. В 2026 году она составляет 19 169,38 рублей.

Пенсионеры, получившие первую группу инвалидности в октябре, тоже получат надбавку в двойном размере страховой части пенсии. В обоих случаях надбавка начисляется в беззаявительном порядке.

Кроме того, на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии могут рассчитывать лица, имеющие на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Размер надбавки зависит от количества нетрудоспособных членов семьи и определяется как доля от общеустановленного размера фиксированной выплаты — с 1 января 2026 года определяется как доля от 9584,69 рублей. Соответственно, на одного иждивенца положена одна треть (3 194,90 рублей), на двух — две трети (6 389,80 рублей) и полная сумма на трех и более иждивенцев. Для получения этой выплаты необходимо подать заявление в СФР.

Партионный учет молочной продукции с 1 ноября

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С 1 ноября 2026 года партионный учет начнет действовать для молочной продукции со сроком годности более 40 суток. Это форма учета, когда каждой партии присваивается уникальный идентификатор, позволяющий отслеживать ее движение, контролировать сроки годности и условия хранения. Для продукции со сроком годности 40 суток и менее он станет обязательным с 1 марта 2027 года.

Номера партий присваивают производители и импортеры, а контрагенты обмениваются сведениями через электронные документы в системе электронного документооборота. Номер партии должен совпадать с данными ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий».

Маркировка растительного масла с 1 ноября 2026 года

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С 1 ноября участники рынка растительных масел начнут передавать в «Честный знак» данные по каждой упаковке. Все, кто работает с маслом — от изготовителей до предприятий общепита и косметических компаний, — должны будут обмениваться универсальными передаточными документами (УПД), указывая в них коды маркировки по каждой упаковке. Не нужно маркировать масла, расфасованные непосредственно в розничном магазине, упаковки массой 30 грамм и менее, а также технические и промышленные масла. За оборот товаров без обязательной маркировки для должностных лиц предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей с конфискацией продукции, для юридических лиц — от 50 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 ноября вводится обязательная маркировка для производителей и импортеров для удобрений, начинается маркировка остатков, которая продлится до 1 ноября 2027 года.

Новые требования к производителям вискового дистиллята с ноября 2026 года

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С ноября 2026 года поправки в Федеральный закон № 171-ФЗ вводят более строгие требования к производителям вискового дистиллята. Компании, которые впервые получают лицензию, должны будут подтвердить оплаченный уставный капитал не менее 100 миллионов рублей. Для уже работающих производителей это требование станет обязательным с 1 марта 2028 года.

Также меняется порядок государственного контроля за оборотом алкоголя и вводится новый порядок ведения реестра производственных мощностей оборудования.

Изменения для продавцов «Яндекс Маркет» с 1 ноября 2026

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С 1 ноября 2026 года меняются условия работы и для продавцов на «Яндекс Маркете» по модели FBY — то есть для тех, кто хранит товары на складе маркетплейса.

Вводится штраф за расхождение между заявкой и фактической поставкой, но отменяется дополнительная плата за приемку излишков. Также будет взиматься плата за вывоз товаров через сортировочный центр.

Хранение товаров, готовых к выдаче, первые два дня останется бесплатным. Увеличивается срок розыска потерянных отправлений с 40 до 70 дней, но это временно — до 31 января 2027 года. Дальше оно снова будет 40 дней.

Штрафы для иностранных граждан с 3 ноября 2026 года

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С 3 ноября 2026 года увеличиваются размеры штрафов для иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ, незаконный труд и несоблюдение иммиграционных правил.

По статье 18.8 КоАП РФ за нарушение правил въезда или режима пребывания в России штраф для иностранца составит от 4 до 7 тысяч рублей с возможным выдворением, а за повторное нарушение в течение года — от 7 до 9 тысяч рублей с обязательным выдворением. За несоблюдение законов о митингах иностранцу грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ, за призыв к террористической деятельности грозит штраф до 100 тысяч рублей и выдворение.

Предоставление кредитных историй судебным приставам с 26 ноября

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С 26 ноября вступает в силу порядок предоставления бюро кредитных историй (БКИ) кредитного отчета судебным приставам (ФССП) и определен состав такого отчета. Самим гражданам делать ничего не нужно, это взаимодействие между приставами и бюро кредитных историй.

ФССП может запрашивать у БКИ титульную и основную части кредитной истории должника, в отношении которого возбуждено исполнительное производство. В бюро должны предоставить кредитный отчет, сообщить об отсутствии кредитной истории, либо направить мотивированный отказ, если запрос не соответствует требованиям.

К источникам формирования кредитных историй относятся, в частности, банки, МФО, кредитные кооперативы, операторы инвестиционных платформ, лизинговые компании, организации-взыскатели, ФССП России, арбитражные управляющие, ликвидационные комиссии (ликвидаторы), лица, приобретшие право требования по обязательствам.

Какие налоги нужно заплатить к 1 декабря 2026 года

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До 1 декабря физлицам необходимо оплатить налоги на транспорт, землю, имущество и вклады. Уведомления рассылают с 1 августа. Первыми их получают в электронном виде пользователи портала Госуслуг. Кроме того, налоговые уведомления направляются заказным письмом, если оно не может быть передано в электронном виде. Уведомление также можно получить в МФЦ на основании заявления.

В этом году в налоговом уведомлении, помимо транспортного, земельного и имущественного, может быть указан НДФЛ – в случае, если был, например, получен доход от вклада. Налог нужно будет платить, если в 2025 году гражданин получил процентов от вклада на сумму больше 160 тысяч рублей.

Оплатить налог можно через Госуслуги, в личном кабинете налогоплательщика, в мобильном приложении банка или в самом банке по реквизитам.