Налог на бездетность: история в СССР и перспективы в России

Подробности о том, как работал налог на бездетность во времена СССР и возможно ли его возвращение в России, читайте в материале РИАМО.

В октябре 2024 года депутат Госдумы Андрей Гурулев выступил с предложением ввести налог на бездетность в России, как это было в Советском Союзе. По его словам, цель такого налога не в том, чтобы заставить платить тех, кто не хочет иметь ребенка, а в том, чтобы поддержать детей в детских домах. Это предложение звучит от депутатов уже не в первый раз. В начале декабря 2023 года член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров также предложил ввести в России налог на бездетность. Подробности о том, как работал налог на бездетность во времена СССР и возможно ли его возвращение в России, читайте в материале РИАМО.

Как в СССР появился налог на бездетность

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Налог на бездетность был введен в Советском Союзе Указом Президиума Верховного совета СССР «О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР» от 21 ноября 1941 года. Как говорит в беседе с РИАМО юрист, эксперт в области налоговых проверок и оптимизации бизнеса Николай Визер, в самом Указе причины введения налога никак не мотивировались, однако их можно предположить.

«В 1937 и 1939 годах в СССР прошли сразу две переписи населения. Перепись 1937 года показала, что прирост населения к показателям 1926 года составил 15 миллионов человек, хотя ожидалось, что он составит порядка 25 миллионов», — рассказывает Визер.

По мнению эксперта, результаты переписи власть не устроили, поскольку позволяли сделать противоречивые выводы об индустриализации, коллективизации и конфликтах с сопредельными государствами. Так что организаторов переписи репрессировали, а уже в 1939 году была проведена новая перепись, которая показала прирост населения порядка 24 миллионов человек. Николай Визер отмечает: какой из переписей больше доверяло руководство страны, остается лишь догадываться. Как бы то ни было, в 1941 году в СССР вводится налог на бездетность, главной задачей которого стало мотивировать граждан на создание семей и рождение детей.

«Изначально налог на бездетность планировался как временная мера, однако его продолжали взимать до начала 1990-х годов. Эта статья доходов была серьезным подспорьем для бюджета Советского Союза», — отмечает доцент Финансового университета при правительстве России, эксперт комитета Московской торгово-промышленной палаты по корпоративной социальной ответственности Петр Щербаченко.

Как работал советский налог на бездетность

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Советский налог на бездетность действовал вплоть до 1990 года, когда был принят закон о его постепенной отмене. Окончательно он прекратил взиматься в 1993 году. По словам Николая Визера, налогообложению подлежали мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, а также женщины в возрасте от 20 до 45 лет. При этом от уплаты налога были освобождены несколько категорий граждан:

те, кто не мог иметь детей по состоянию здоровья, военнослужащие и их жены, учащиеся средних и высших учебных заведений (мужчины в возрасте до 25 лет и женщины в возрасте до 23 лет), пенсионеры, супруги, которым по решению врачебной комиссии противопоказано деторождение.

«Не платили налог также граждане, работавшие вахтовым методом в условиях Крайнего Севера на ремесленных промыслах, а также монахи и монахини, поскольку дали обет безбрачия», — говорит в беседе с РИАМО Петр Щербаченко.

Уплата налога на бездетность прекращалась с рождением или усыновлением хотя бы одного ребенка. Что касается размера этого налога, то, по словам Петра Щербаченко, гражданин в возрасте до 50 лет, не имеющий детей, должен был отчислять 6% от своей зарплаты государству. Если заработная плата в месяц меньше 91 рубля, ставка налога снижалась до 5%, а при зарплате меньше 70 рублей налог не взимался. Но это все было актуально только для городских жителей.

«Для жителей села был введен налог на бездетность в период с 1949 по 1952 годы, и его размер был значительным — 150 рублей в год (12 рублей 50 копеек в месяц)», — рассказывает Петр Щербаченко. Эксперт дополняет, что родители единственного ребенка должны были платить 50 рублей в год, а родители двоих — 25 рублей в год. Лишь появление третьего ребенка в семье освобождало сельчан от уплаты этого налога.

Был ли эффективным налог на бездетность в СССР

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Чтобы понять размер налога на бездетность, его нужно конвертировать в современные деньги. По словам Николая Визера, это довольно сложно, поскольку стоимость денег в СССР за 50 лет очень сильно менялась, да и структура экономики современной России очень сильно отличается от советской. Однако несколько методик все-таки есть.

«Средняя зарплата в позднем СССР, по разным оценкам, составляла от 120 до 200 рублей при минимальной в 70. То есть подавляющее большинство граждан, подпадающих под налог на бездетность, должны были платить 5-12 рублей в месяц», — рассказывает собеседник РИАМО.

Одна из методик конвертации советского рубля в российский предполагает курс, который колеблется от 1 к 400 до 1 к 1 000. То есть налог на бездетность в пять советских рублей — это 2-5 тысяч современных российских рублей. Соответственно, максимальный налог в 12 советских рублей в месяц — это 5-12 тысяч современных российских рублей. «Эта сумма выглядит существенной, но не критичной для личного и семейного бюджета», — отмечает Николай Визер.

Между тем насчет того, как налог на бездетность влиял на рождаемость в Советском Союзе, нет каких-либо исследований. По словам Петра Щербаченко, цифры говорят о том, что с ноября 1941 года до конца 1991 года население Советского Союза выросло с 197 до 290 миллионов человек. Впрочем, нельзя сказать, что это на 100% заслуга налога.

Николай Визер напоминает, что до 1950 года в СССР и аборты были запрещены. Да и государственная политика с пропагандой очень сильно поощряла многодетность. По словам эксперта, нельзя уверенно утверждать, что налог как-то способствовал зачатию, но он уж точно мало влиял на прерывание беременности — максимальная цифра абортов в СССР достигала семи миллионов в год.

«Также нужно отметить, что содержание ребенка вряд ли обходилось родителям дешевле, чем 5-12 рублей в месяц налога на бездетность. Так что его существенное влияние на рождаемость крайне сомнительно» Николай Визер

Возможно ли появление налога на бездетность в России?

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Сегодня вопрос о введении налога на бездетность в России периодически поднимается, когда обсуждается вопрос об уровне рождаемости в стране и росте численности населения. Однако, как считает Петр Щербаченко, сегодня отсутствуют условия для введения такого налога — ведь для его появления необходимо, чтобы государство обеспечивало всех работой и социальным жильем, как это было в СССР.

«С точки зрения современного налогового законодательства, да и налоговой теории тоже, налог на бездетность — это дикость. Сейчас налог понимается как изымаемая часть доходов, а дети — это не доход» Николай Визер

Эксперт также отмечает, что сегодня вырастить ребенка в России стоит довольно дорого — еда, одежда, медицина, образование и досуг влетают родителям в копеечку. А в конце августа каждого года обязательно будет много разговоров о том, сколько стоит собрать ребенка в бесплатную школу. Раздаются похожие разговоры и в апреле–мае. Кроме того, по словам Николая Визера, довольно сложно собирать налог, аналогичный налогу на бездетность, пока не решена проблема с «серыми» зарплатами, а любые справки продаются и покупаются.

«Тут вряд ли помогут даже очень высокие ставки. Иными словами, здравый смысл показывает нам, что вряд ли стоит ждать введения этого налога хоть в какой-то форме. Но будет ли кто-то руководствоваться здравым смыслом, покажет время», — говорит специалист.

В свою очередь адвокат и управляющий партнер московского адвокатского бюро «Матюнины и партнеры» Олег Матюнин в беседе с РИАМО указывает на то, что налог на бездетность был актуален в свое время, но с тех пор изменились не только идеология и экономические отношения, но и законодательство.

Поэтому сегодня введение подобного налога может быть оспорено в Конституционном суде РФ в связи с нарушением таких фундаментальных положений основного закона, как право на неприкосновенность частной жизни, запрет на использование информации о частной жизни лица без его согласия, право свободно выбирать и иметь убеждения и действовать в соответствии с ними, заключает эксперт.