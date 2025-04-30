На валютном рынке РФ бал правит геополитика: прогноз курса юаня к рублю в мае

Каким будет курс юаня к рублю в мае, читайте в материале РИАМО.

Курс юаня к рублю в мае будет зависеть от ряда экономических и политических факторов, которые могут оказывать разнонаправленное воздействие на пару CNY/RUB. Из-за политики прогнозирование валютного курса стало затруднительным и тем не менее эксперты обозначают «коридоры», в рамках которых может торговаться валюта. Каким будет курс китайского юаня к рублю в мае 2025 года, читайте в материале РИАМО.

Курс рубля в мае будет зависеть от геополитики и санкций

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По прогнозам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, в мае курс юаня будет в рамках 10,9-11,9 руб.

«Мы считаем, что курс рубля в мае, главным образом, будет зависеть от геополитики и, возможно, от начала смягчения антироссийских санкций. Геополитические факторы могут работать как на укрепление рубля, так и на ослабление, ситуация может в любой момент измениться в любую сторону. Если в урегулировании украинского конфликта появятся положительные подвижки, юань в мае может подешеветь даже до 10,9 руб., до нижней границы прогноза. Более сильного падения юаня мы не ожидаем, так как о полном урегулировании конфликта в мае вряд ли будет идти речь. В свою очередь, при затягивании процесса мирных переговоров юань снова начнет двигаться наверх, в область ближе к 12 руб.», — считает аналитик.

По ее мнению, резкие колебания нефтяного рынка могут способствовать неустойчивости рубля в течение месяца как минимум. Риски для рубля в виде возможных санкций ЕС против российского энергетического и банковского сектора по-прежнему остаются.

В начале мая рубль может немного подешеветь, поскольку у населения РФ растет спрос на наличную валюту в период длительных праздников, добавляет эксперт.

В начале мая, в «перерыве» между праздниками, Минфин объявит план покупки или продажи юаней по бюджетному правилу. Если Минфин продолжит продавать юани в мае, как и в апреле, в течение следующего месяца этот фактор будет способствовать поддержке рубля, если возобновит покупки юаней, рубль постепенно будет дешеветь по отношению к китайской валюте, отмечает Мильчакова.

Торговый конфликт США и Китая, если не завершится в мае, будет постепенно «работать» на ослабление юаня, что, соответственно, для рубля может быть шансом на укрепление.

Банк России в мае не будет проводить заседаний по ключевой ставке. Однако данные Росстата по инфляции за апрель, которые выйдут в середине мая, могут повлиять на рубль, если будет зафиксировано снижение инфляции, рубль может укрепиться ко всем мировым резервным валютам, если инфляция по-прежнему будет расти, это станет фактором краткосрочного ослабления рубля. Налоговый период в третьей декаде мая будет с высокой вероятностью способствовать укреплению российской валюты, прокомментировала аналитик.

Факторы укрепления рубля против юаня

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«Мы предполагаем, что юань к рублю в мае будет торговаться в диапазоне 10,5 – 11,5 рублей. Наиболее вероятно, что сначала он протестирует нижнюю границу указанного диапазона, и это будут лучшие уровни рубля к юаню с февраля 2023 года. А затем, ближе к лету, юань начнет отыгрывать потери», — комментирует главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин.

Эксперт назвал факторы, которые будут способствовать укреплению рубля против китайской валюты:

высокая ключевая ставка и избыток юаневой ликвидности в российском контуре;

довольно значимый объем продажи валюты со стороны Банка России в рамках бюджетного правила;

низкая активность импортеров;

пока еще стабильно высокое предложение валюты со стороны экспортеров, поскольку обвал мировых сырьевых цен пришелся на апрель, а экспортная выручка в РФ поступает с лагом в 2-3 месяца.

Курс валюты к рублю в мае останется прежним

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Рублю пока удается удерживать позиции в отношении других валют. В основном это связано с ожиданием снижения геополитической напряженности и снижением объемов импорта, говорит главный аналитик Ингосстрах Банка Петр Арронет. Однако мы наблюдали дни всплесков валютных пар, например, 23 апреля рост юаня по отношению к рублю составил 2%.

Участники рынка закладывают в конечном итоге начало роста российского экспорта, на котором фактически рубль должен будет удерживать ранее достигнутые позиции, отмечает аналитик. Если этого не случится в ближайшее время на фоне снижения геополитической напряженности, тогда рубль начнет ослабевать.

«Предполагаем, что в мае курсы иностранных валют останутся примерно в тех диапазонах или даже вырастут: доллар — 83-87 рубля, юань — 11,4-12 рублей» Петр Арронет главный аналитик Ингосстрах

Благоприятный политический расклад укрепит рубль к юаню

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По оценкам инвестора и предпринимателя Владислава Никонова, при благоприятном политическом раскладе курс юаня к рублю может стремиться к отметке 10,5–11,0 руб. Технический анализ подтверждает, что уровень 11 руб. выступает основным поддерживающим уровнем.

В текущем бюджетном прогнозе заложен курс юаня в диапазоне 12,5–12,8 руб., однако уже сейчас очевидно, что при дальнейшем снижении цен на нефть, на рубль будет оказываться более сильное давление, добавляет инвестор. Несмотря на это, высокий спрос на российскую валюту сохраняется.

«Глава США стремится как можно скорее добиться перемирия, что дополнительно укрепляет рубль до фактической остановки военных действий. В то же время возможное снижение ключевой ставки ЦБ приведет к ослаблению рубля, и при таком прогнозе юань будет расти, так как его курс отталкивается от курса доллара», — комментирует Никонов.