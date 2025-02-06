Мужчины и женщины Земли: каково соотношение полов в разных странах мира

Где на планете больше мужчин, а где женщин, и какова ситуация в России, читайте в материале РИАМО.

Каково соотношение мужчин и женщин на Земле

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Если брать человечество в целом, то мужчин лишь ненамного больше, чем женщин — в 2020 году это соотношение составляло 101:100 (коэффициент 1,01). При этом при рождении количество мальчиков превышает количество девочек более значительно: в среднем в мире коэффициент составляет от 1,03 до 1,06. Однако смертность, в том числе младенческая, среди мальчиков тоже значительно выше. Ученые объясняют это в том числе тем, что мальчики от природы более уязвимы перед болезнями.

Существует множество научных исследований о факторах, которые влияют на соотношение полов при рождении, но понимание этой темы остается весьма фрагментарным. Хорошей иллюстрацией этого является так называемый «эффект вернувшегося солдата». Ученые заметили, что сразу после завершения войн соотношение полов новорожденных заметно увеличивается в пользу мальчиков, а через какое-то время стабилизируется. Причины данного феномена пока так достоверно и не установлены.

Страны, где мальчиков рождается больше, чем девочек

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В таблице ниже приведены страны, в которых коэффициент соотношения мальчиков и девочек при рождении составляет 1,08 и больше (здесь и далее — по данным ООН за 2023 год ):

Место Страна Количество мальчиков на 100 девочек при рождении 1 Лихтенштейн 116,3 2 Азербайджан 111,3 3 Вьетнам 110,6 4 Китай 110,3 5 Армения 108,3 6 Тонга 108,1 7 Макао (КНР) 107,9 8 Узбекистан 107,8 7 Гонконг (КНР) 107,7 8 Филиппины 107,7 9 Палау 107,7 10 Северная Македония 107,6 11 Самоа 107,6 12 Папуа Новая Гвинея 107,6

Считается, что заметный дисбаланс в половой принадлежности детей при рождении в первую очередь вызван доступностью абортов и предпочтением населения в пользу одного из полов будущего ребенка. Так, считается, что политика «одна семья — один ребенок», действовавшая в Китае с 1979 по 2015 годы, приводила к массовым сознательным абортам в том случае, если ребенком была девочка.

Правда, с этой точки зрения непонятно многолетнее мировое лидерство Лихтенштейна по данному показателю, ведь в этой стране аборты запрещены. Отчасти это можно объяснить тем, что в Лихтенштейне в принципе мало населения, а потому статистика подвержена сильному влиянию неких случайных факторов. Впрочем, распространенного объяснения «лихтенштейнского феномена» пока нет.

Страны, где девочек рождается больше, чем мальчиков

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В данной категории абсолютное лидерство удерживают страны субэкваториальной Африки, что можно объяснить как раз нераспространенностью сознательных абортов — вероятно, просто потому, что возможностей узнать пол будущего ребенка у родителей намного меньше.

Ниже указаны страны, в которых коэффициент соотношения мальчиков и девочек при рождении составляет 1,02 и меньше:

Место Страна Количество мальчиков на 100 девочек при рождении 1 Намибия 101,1 2 Замбия 101,1 3 Малави 101,4 4 Мозамбик 102,0 5 Кения 102,1 6 Габон 102,1 7 ДР Конго 102,3

Страны, в которых мужчин больше, чем женщин

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Если брать население в целом, то количество факторов, влияющих на соотношение полов, увеличивается. В частности, добавляются уровень смертности в разных возрастах, а также миграция. Соответственно, больше и разрыв в соотношении полов между разными странами.

Ниже приведены государства, в которых коэффициент соотношения мужчин и женщин — 1,1 и выше:

Место Страна Количество мужчин на 100 женщин 1 Катар 248 2 ОАЭ 177 3 Оман 165 4 Бахрейн 163 5 Мальдивы 163 6 Кувейт 157 7 Саудовская Аравия 153 8 Сейшелы 123 9 Западная Сахара 123 10 Палау 117 11 Бутан 115 12 Экваториальная Гвинея 112 13 Гренландия 111 14 Малайзия 110

Лидерство стран Персидского залива объясняется как раз иммиграцией — эти государства набирают работников-мужчин, которые не могут привозить с собой жен. Во многих из этих государств иммигрантское население намного превышает коренное.

Любопытно, что ситуация с соотношением полов в Китае не так плоха, как принято считать: сейчас коэффициент преобладания мужчин составляет 1,038 — а, к примеру, в Индии этот показатель равен 1,065.

Страны, в которых женщин больше, чем мужчин

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Ниже приведены страны, в которых коэффициент соотношения мужчин и женщин составляет 0,87 и ниже:

Место Страна Количество мужчин на 100 женщин 1 Гонконг (КНР) 82 2 Гваделупа 82,5 3 Мартиника 83,1 4 Молдавия 85,2 5 Макао (КНР) 85,4 6 Латвия 86,4 7 Россия 86,6 8 Армения 86,7 9 Украина 86,9 10 Белоруссия 87,3 11 Грузия 87,3

В плане превышения количества женщин над мужчинами Россия и ряд других бывших советских республик, включая Украину и Белоруссию — в мировых лидерах. Объясняется это, по всей видимости, более низкой продолжительностью жизни мужчин и эмиграцией, потому что при рождении количество мальчиков в России больше, чем девочек — 105,7 на 100.