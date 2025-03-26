МС-13: что известно о банде, которая прославилась своей жестокостью и была признана террористической в США

Сальвадорская банда МС-13 – одна из самых известных в мире. Это довольно примечательно, потому что происходит она из небольшой страны, в которой преступность стала чуть ли не главным национальным брендом.

Что такое МС-13

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МС-13 – международная банда, состоящая главным образом из уроженцев Сальвадора, а также других стран Центральной Америки, таких как Гондурас, Гватемала и Мексика.

Аббревиатура «МС» обозначает испанские слова «мара сальватруча». «Мара» на сальвадорском диалекте испанского означает «банда». Этот термин произошел от «марабунта» – названия кочевых муравьев, которые не строят постоянных жилищ и отличаются боевым характером. Словом «сальватруча» называли сальвадорских повстанцев периода гражданской войны в этой стране, которая продолжалась с 1979 по 1992 годы.

Число «13» в названии банды считается отсылкой к количеству основателей так называемой «мексиканской мафии» – дружественной МС-13 американской тюремной организации. Кроме того, изначально у МС-13 прослеживались сатанистские мотивы, а первые члены банды были фанатами хэви-метала, переняв у этой субкультуры известный жест «коза» (который по-английски называется «рога дьявола»). Вероятно, число 13 в названии также могло иметь мистическое значение. Впрочем, по мере роста МС-13 популярность сатанизма в организации уменьшилась.

История возникновения МС-13

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МС-13, как и их главные соперники, банда 18-й улицы, возникла в 1980-е годы в Лос-Анджелесе в среде беженцев из Сальвадора, большинство из которых не имели в США легального статуса и потому были очень уязвимы. Поначалу две сальвадорские организации «дружили» и делали общее дело – защищали своих соотечественников от более серьезных преступных группировок, угнездившихся в Лос-Анджелесе значительно раньше. Правда, в конце 80-х между бандами пробежала черная кошка. Поговаривают, что причиной стала ссора из-за девушки. Так это или нет достоверно неизвестно, но с тех пор две группировки находятся в состоянии смертельной вражды.

Любопытно, что после завершения гражданской войны в Сальвадоре в 1992 году пойманных в США бандитов из этой страны начали депортировать на родину. До этого проблем с организованной преступностью в Сальвадоре не было, но вернувшиеся из Штатов уголовники быстро превратили страну в настоящий оплот криминала.

Считается, что сейчас численность МС-13 и банды 18-й улицы в Сальвадоре составляет около 60 тысяч человек, что делает их крупнейшими организациями страны по количеству сотрудников. А вообще в этом латиноамериканском государстве, по данным его министерства обороны, из 6,5 миллиона человек населения более полумиллиона вовлечены в организованную преступность (включая членов семей бандитов, а также вовлеченных в криминал несовершеннолетних).

По данным американского правительства за 2009 год, в США насчитывалось около 8-10 тысяч членов МС-13, а в мире – от 30 до 50 тысяч.

Борьба с МС-13 в Сальвадоре и США

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В ФБР США еще в 2004 году было создано специальное подразделение, которое занимается исключительно МС-13. В сотрудничестве с властями Сальвадора американцы периодически проводят аресты лидеров организации.

Любопытно, что в период нахождения у власти в Сальвадоре президента Маурисио Фунеса (2009-2014 годы) правительство страны отошло от политики жесткой конфронтации с бандами и вместо этого вело с ними закулисные переговоры. В частности, в обмен на уменьшение количества убийств преступникам предлагались послабления тюремного режима. Несмотря на то, что статистика по убийствам действительно улучшилась, считается, что эта политика была неэффективна и позволила бандам увеличить свою численность и нарастить влияние, используя мягкость властей.

При преемнике Фунеса, Сальвадоре Санчесе Серене (находился у власти в 2014-2019 годах), а также при действующем президенте Найибе Букеле жесткая борьба с преступностью в стране возобновилась.

В 2018 году Верховный суд Сальвадора признал МС-13 и банду 18-й улицы террористическими организациями.

В 2022 году президент Букеле начал настоящую войну с организованной преступностью. В частности, был открыт Центр содержания террористов в Сальвадоре – одна из крупнейших тюрем в мире. Помимо бандитов, пойманных в Сальвадоре, в него начали депортировать преступников из США, причем за их содержание будут платить сами Штаты. Таким образом, президент Букеле наладил неплохой бизнес, подвергаясь при этом критике правозащитников. В настоящий момент в Центре содержания террористов находятся несколько тысяч членов МС-13.

В феврале 2025 года, вскоре после вступления в должность президента Дональда Трампа, США также добавили МС-13 в список террористических организаций.

Чем известна банда МС-13

Фото - © Flickr: Mara Salvatrucha_CC BY-SA 2.0/Wikipedia.org

МС-13 прославилась своей жестокостью. Широко известен ритуал приема в банду новых членов – он заключается в том, что кандидатов избивают в течение 13 символических секунд.

В деятельность МС-13 массово вовлекаются несовершеннолетние. Именно они составляют большинство арестованных по подозрению в убийствах членов банды. При этом жертвами МС-13 также зачастую становятся женщины и дети. По количеству убийств женщин на 100 тысяч человек населения в 2015 году Сальвадор занимал третье место в мире.

Из оружия члены МС-13 предпочитают использовать мачете. Об этом, в частности, рассказала в 2017 году тогдашний окружной прокурор штата Нью-Йорк Мэделин Сингас. Она также сказала, что никогда не видела настолько жестокого обращения с жертвами.

В США МС-13 функционирует в виде множества отдельных ячеек с высокой степенью автономности, в то время как Сальвадоре организация более централизована.

Главные представители банды МС-13

Фото - © Юлан Адонай Арчага Кариас/Wikipedia.org

Первым известным лидером МС-13 считается Эрнесто Дерас. Любопытно, что до начала своей преступной карьеры в США он служил в сальвадорской армии, где его тренировали американские инструкторы. Впоследствии дерзкий молодой человек применил полученные уроки на американской почве, превратив рыхлую уличную гоп-компанию в организованную структуру.

В марте 2025 года сразу два лидера МС-13 входили в десятку самых разыскиваемых ФБР преступников. Одного из них, Франсиско Хавьера Романа Бардалеса, 17 марта задержали в мексиканском городе Веракрус. Второй, Юлан Адонай Арчага Кариас, которого называют лидером МС-13 в Гондурасе, пока находится на свободе. За информацию о нем назначена награда в 5 миллионов долларов.

Фильмы о МС-13

Фото - © Кадр из фильма «Без имени» (Sin Nombre)

В США МС-13 постепенно становятся частью массовой культуры. Еще в 2009 году на экраны вышел фильм «Без имени» (Sin Nombre), снятый создателем сериала «Настоящий детектив» Кэри Фукунагой. По сюжету картины, член МС-13 по прозвищу Каспер приводит в банду молодого мальчика. В этом фильме показаны многие аспекты жизни организации, включая насильственный обряд посвящения в ее члены.

В 2019 году в ленте про МС-13 под названием «Мы умираем молодыми» (We Die Young) снялся Жан-Клод Ван Дамм. Его персонаж, отставной военный, пытается спасти очередного мальчика от попадания в ряды жестокой группировки.