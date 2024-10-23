Можно ли сокрушить доллар и хотят ли этого страны БРИКС: мнения экспертов

Почему доллар продолжает оставаться главной мировой валютой и возможно ли изменение его статуса, читайте в материале РИАМО.

СМИ много писали о том, что на казанском саммите БРИКС будет обсуждаться «план победы над долларом». Речь идет о выстраивании новой финансовой системы, которая могла бы положить конец доминированию США в мировых финансах. Эксперты рассказали РИАМО, насколько это реально.

Доллар остается ключевой валютой на мировом рынке

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«Сокрушить доллар возможно, но это произойдет не сразу, а лишь в долгосрочной перспективе», — высказывает свое мнение д. э. н., профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов.

После Второй мировой войны ведущие страны мира подписали Бреттон-Вудские соглашения, фактически навязав себе доминирование доллара, когда курсы национальных валют стали привязываться к американской валюте. И хотя в 1970-е годы этот стандарт, больше известный как «золотодолларовый стандарт», был отменен, зависимость стран от доллара не прекратилась. Дело в том, что широкое вовлечение доллара в международную торговлю, когда он стал использоваться как основное средство расчетов, привело к высочайшей популярности долларовых заимствований на международных рынках капитала. Доллар всегда использовался странами как «убежище» при наступлении кризисов, поскольку таким высоким уровнем ликвидности не обладала ни одна валюта, объясняет Смирнов.

«Таким образом, сегодня доллар, несмотря на снижение его доли в расчетах по международной торговле, остается ключевым на международных рынках ссудного капитала (в последние годы эмиссия обязательств, номинированных в долларах, только возрастала), в резервах стран (около 60% этих резервов пока формируются в долларах) и на мировом валютном рынке (то есть в валютных операциях между разными субъектами), где доля доллара и вовсе превышает 80%. Чтобы это доминирование прекратилось, необходимо время и, к тому же, — твердая альтернативная валюта (национальная или коллективная), которая могла бы быть противопоставлена доллару», — полагает эксперт.

Крупные страны-члены БРИКС серьезно зависят от доллара

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БРИКС в настоящее время формирует действительно мощный блок, привлекая все новые развивающиеся страны, являющиеся крупными игроками мировой экономики. Однако влияние этого блока больше политическое, и, чтобы определять тренды развития глобальной экономики в перспективе, БРИКС необходима четкая и влиятельная архитектура экономического регулирования, такая же, как возникла когда-то в виде Международного валютного фонда и Всемирного банка — так называемых «бреттон-вудских институтов», отмечает Смирнов.

«Также следует принимать во внимание, что такие крупные страны-члены БРИКС, как Индия и Китай, в своих внешнеэкономических связях серьезно зависят от США и от их национальной валюты. Поэтому „крушение доллара“ — это сложное переплетение как преимуществ, так и противоречий для этих стран», — подчеркивает эксперт.

Безусловно, сегодня многие развивающиеся страны переходят в расчетах на национальные валюты, стремятся (и иногда весьма успешно) создать собственные платежные системы и интегрировать их в международную торговлю. Однако и США вряд ли будут сидеть сложа руки, наблюдая как глобальное доминирование доллара постепенно исчерпывается. У Штатов остается множество инструментов воздействия на развивающиеся страны, в том числе в виде санкций, а также через рынки ссудного капитала, объясняет Смирнов.

«Поэтому страны БРИКС будут подходить к сокрушению доллара весьма осторожно, учитывая не только потенциал новых, альтернативных механизмов развития мировой валютной системы, но и возможные негативные последствия для своих национальных экономик», — уверен экономист.

У «токсичных» доллара и евро сейчас трудности

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«В настоящее время токсичные валюты, такие как доллар и евро, испытывают значительные трудности на фоне роста расчетов в национальных валютах, особенно среди стран БРИКС. Это приводит к неизбежному снижению их значимости», — считает вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер.

Введение единой валюты внутри БРИКС, если такое произойдет, еще больше усилит тенденцию к отказу от использования токсичных валют, уверен он. Цифровые финансовые активы и криптовалюты также играют важную роль, становясь ключевыми инструментами для сокращения зависимости от доллара и евро, добавляет эксперт.

«Глобальная финансовая система, опирающаяся на токсичные валюты, уже не отвечает интересам многих стран. БРИКС активно движется к переходу на расчеты в национальных валютах, что позволит снизить их зависимость от доллара и евро, улучшая структуру и динамику международной торговли. Это окажет положительное влияние на экономическое развитие стран», — отмечает Леер.

По его словам, ограничения на трансграничные платежи, связанные с использованием токсичных валют, могут быть преодолены путем создания новой валюты или более активного использования национальных валют. Это будет способствовать росту экономик стран БРИКС и их партнеров, включая Россию, которая, являясь одним из крупнейших игроков благодаря своим природным ресурсам, промышленному потенциалу и выгодному географическому положению на стыке Европы и Азии, еще и обладает развитой инфраструктурой, что делает ее важным партнером для других государств.

«Таким образом, переход на расчеты в национальных валютах или создание единой валюты внутри БРИКС становится не только целесообразным, но и неизбежным шагом для укрепления экономических связей между странами и снижения их зависимости от токсичных валют», — резюмирует вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров.

«Сокрушение» доллара окажет деструктивное влияние на рынки со свободной конкуренцией

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Вопрос крушения доллара — пока что в первую очередь предмет геополитической дискуссии, и еще только предстоит оценить реализуемость идеи отказа от американской валюты, считает руководитель направления «Цифровые платежи и методы оплаты» СДМ-Банка Станислав Савельев.

«Теоретически можно представить ситуацию по снижению позиций доллара, но это потребует значительных ресурсов и времени, поскольку он остается сильным благодаря своему статусу мировой резервной валюты и высокому спросу на него», — подчеркивает эксперт.

Страны БРИКС стремятся снизить зависимость от доллара, рассматривая возможность создания единой валюты и использования национальных валют в торговле. Это может укрепить их экономическую независимость и уменьшить уязвимость к санкциям. Однако этот процесс будет непростым из-за различий в экономических системах и политических интересах участников, уверен банкир.

«Вместе с тем, „сокрушение“ — это всегда деструктивное влияние на рынки со свободной конкуренцией, а это в свою очередь может негативно сказываться на стоимости финансовой инфраструктуры для участников рынка», — считает Савельев.

Хорошо, что развиваются конкретные альтернативные платежные инструменты между развивающимися экономиками. Российские же банки наблюдают за ситуацией и анализируют, что будет полезно для клиентов, добавляет эксперт.