Мотивы, понятные каждому: почему подростки сходят с ума по Кадышевой

Второе рождение песен Надежды Кадышевой

Фото - © РИА Новости

В последнее время молодежь массово снимает под песни Кадышевой видеоролики в соцсетях, активно ходит на ее концерты, надевая традиционные русские кокошники, зовет на корпоративы и иные значимые события в жизни. Это настоящее второе рождение певицы и ее ансамбля «Золотое кольцо».

Согласно информации издания «Известия», песни Кадышевой стали слушать в семь раз чаще, чем ранее. В топе у молодежи хиты «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей», «Смуглянка» и «Веночек».

В 2024 году был всплеск интереса со стороны аудитории в возрасте 35 лет, а Кадышева в ответ на это запустила конкурс на лучший ремикс к ее песням. Среди претендентов на победу были «Веночек» на пару с группой Modern Talking, а также рок-версия популярной песни.

В чем секрет перерождения песен Кадышевой

Фото - © РИА Новости

В чем секрет ажиотажа вокруг коллектива, созданного Кадышевой и ее супругов? Некоторые СМИ связывают это с выступлением певицы на фестивале VK Fest 2024 в Лужниках. Тогда певица вместе со своим сыном исполнила песню «Плывет веночек», и она сразу завирусилась в социальных сетях.

Другие СМИ обращают внимание на костюмы, в которых выступает певица. Экстравагантность нарядов, скорее всего, привлекает молодую аудиторию, тогда как их родители, на чьи годы пришлась популярность певицы, не принимали подобную стилизацию русского народного костюма, более уместную в кабаре.

Генеральный продюсер стримингового сервиса «Звук» Сергей Балдин так объясняет завирусившиеся песни Кадышевой: «В России и в мире поменялся сценарий потребления музыки. Сейчас о ней чаще всего узнают из социальных сетей. Блогеры используют фрагменты треков в коротких видео, ставят их звуком. И этот «звук» в социальных сетях — новая форма жизни музыкальной культуры. Как именно тот или иной трек залетает в тренды? У нас всего семь нот, представьте, сколько из них сложено хитовых комбинаций за все время. Такие комбинации все труднее находить, так что логично обратиться к тому, что уже сделано. Но объединяет завирусившиеся треки одно — это позитивная, темповая, жизнеутверждающая музыка».

Сергей Уваров, по образованию музыковед, объясняет популярность певицы «метамодерном и поиском культурной идентичности в эпоху интернет-мемов»: «Сейчас мы видим две тенденции: одна — всплеск интереса к музыке перестроечных времен и 1990-х ("Руки вверх!" снова собирают стадионы, "Ласковый май" слушают повсеместно); другая — актуализация народной, квазифольклорной стилистики, причем зачастую в довольно-таки лубочном виде (яркий пример – "Матушка" Татьяны Куртуковой, внезапно возглавившая чарты). Творчество Надежды Кадышевой как раз удачно соединяет обе эти линии».

Другого мнения придерживается продюсер Павел Руденко. Он связывает второе рождение ансамбля Кадышевой с повесткой в стране. «Россия теперь представляет себя на международном уровне через национальную культуру. Это такой имиджевый момент. В этой связи, скорее всего, и вспомнили о Надежде Кадышевой. Кроме нее, фольклорный тренд поддерживают, как мы знаем, MIA BOYKA, SHAMAN, Татьяна Куртукова. Даже Ольга Бузова подключилась к этой теме», — рассказал он.

Продюсер Виктор Дробыш считает, что причина такого успеха Кадышевой, который наблюдается в последнее время, — просто хайп на народном творчестве. «Касаемо Кадышевой, могу сказать, что сейчас идет большой хайп на народном творчестве и есть запрос на фольклорную тематику. Эту волну удачно подловили зумеры и втянулись, как когда-то подсели их родители на песни по типу „Широка река” или „Я не колдунья”», — объяснил он.

Интересным кажется и мнение музыкального критика Ильи Легостаева. Так, он считает, что зумеры и слушатели до 30 лет вообще склонны обращать свое внимание на ретро-музыку. «Они с интересом воспринимают советскую эстраду, хиты 90-х. Во многом из-за того, что современность не предлагает им интересную альтернативу. В конце прошлого века каждое десятилетие выдавало принципиально новые музыкальные направления, а сегодня российская популярная музыка довольно скучна. И Надежда Кадышева выглядит экзотикой на фоне довольно однообразного музыкального ландшафта, из ее песен можно делать веселый контент, чем зумеры и пользуются», — объясняет критик.

Тем не менее Руденко считает, что такая популярность у Кадышевой продержится еще максимум один-два года, а далее пойдет на спад. Причина этого — отсутствие новых альбомов. С этим же мнением согласен и Дробыш: лирическое творчество быстро утомит молодежь.

Тем временем сама Надежда Кадышева уже подняла свой прайс на выступления: он поднялся с полутора до семи миллионов рублей. Растут цены и на билеты на ее концерты — с 1,5 до 4,5 тысячи рублей. По данным сервиса music.yandex.ru, у певицы Надежды Кадышевой сейчас 1 327 262 слушателя в месяц, у ее группы «Золотое кольцо» — 1 194 610 слушателей. Вместе получается больше двух с половиной миллионов.

Кто такая Надежда Кадышева

Фото - © РИА Новости

Народная артистка России Надежда Кадышева родилась 1 июня 1959 года в небольшой деревне Горки на территории Татарской АССР. Родители у нее были простыми работягами: отец трудился на железной дороге, тогда как мать была домохозяйкой и воспитывала пять детей. Кадышевой было всего 10 лет, когда ее матери не стало. Через полгода отец женился на другой женщине, которая плохо ладила с детьми, поэтому вскоре четыре сестры Кадышевой уехали из дома, а сама Надежда попала в интернат.

В интернате у девушки раскрылись таланты — она очень любила петь и танцевать, принимала участие в различных конкурсах. В возрасте 14 лет Кадышева переехала к своей сестре в город Лобня и устроилась на хлопкопрядильную фабрику, а параллельно занималась пением: ей особенно нравились фольклорные песни.

В 19 лет Кадышева поступила в Музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова и попала на курс к Николаю Тарасенко. Вскоре Кадышеву пригласили в квартет «Россияночка», где она стала солисткой.

Затем Кадышева познакомилась с Александром Костюком, студентом Гнесинки. Это событие перевернет ее жизнь. Она перешла в этот же институт к профессору Нине Мешко, а после окончания учебы Кадышева и Костюк поженились.

В 1988 году пара основала ансамбль «Золотое кольцо», где Кадышева была солисткой. Ансамбль быстро набирал популярность, приходилось много гастролировать, причем даже по зарубежным странам, в том числе в Японию.

В 1990 году выходит первый альбом ансамбля — «Калинка». В 1995 увидели свет еще три новых альбома — «Виновата ли я», «Течет ручей», «Печальный ветер», а также сингл «Новогодняя ночь». В дальнейшем альбомы стали выходить каждый год, порой даже по несколько в год.

В 2015 году Кадышева и ее супруг открыли в Москве Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» на 512 мест.

У Кадышевой и Костюка есть сын Григорий, он занимается организацией концертов своих родителей.