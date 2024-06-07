Московская область на ПМЭФ-2024: какие соглашения подписаны и чем удивлял регион

В материале РИАМО рассказываем, как Подмосковье было представлено на ПМЭФ-2024, чем удивлял регион и с какими компаниями, странами и регионами подписаны соглашения.

Петербургский международный экономический форум 2024 проходит в Северной столице с 5 по 8 июня. В этом году его тема – «Основа многополярности – формирование новых центров роста». На площадках ПМЭФ встречаются представители бизнеса и государственных структур России и других стран. Важной частью форума является выставка – на ней российские регионы и компании представляют свои достижения. О том, как работал стенд Подмосковья, какие соглашения были подписаны и с кем, рассказываем в материале РИАМО.

Роботы на стенде Московской области на ПМЭФ-2024

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Главной особенностью стенда Московской области на ПМЭФ-2024 стали роботы. Один из них собран из запчастей будущих внедорожников, а другой – робот Женя – удивлял посетителей стенда стихами, анекдотами и умением поддержать беседу.

«Робот-гигант символизирует способность к трансформации, гибкости и адаптивности экономики Подмосковья. А ходовая тележка гибридного электрокара, расположенная рядом с ним, является собирательным образом автомобиля, который будут делать в регионе», – пояснили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Антропоморфный робот Женя специализируется в сфере услуг и инновационных изменений в разных сферах жизни Московской области. Он рассказывает гостям стенда о Центре управления регионом, достижениях в сфере ЖКХ, инвестициях и туризме.

На стенде представляют подмосковные цифровые проекты, такие как «Цифровая экосистема АИС ЦСС» в строительстве, «Контроль питания в школах», рассказывают о проектах «Добродел» и «Лето в Подмосковье». На специальных вертикальных мониторах потенциальные инвесторы могут ознакомиться с преимуществами региона для реализации проектов в строительстве и сельском хозяйстве. Весь стенд оформлен мультимедийными экранами разных форм и размеров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также выступил на сессии «Биометрия: мифы, возможности, тренды» в рамках ПМЭФ, рассказав об успешных цифровых проектах региона.

Кроме всего прочего гостей на стенде региона угощают чаем, кофе и прохладительными напитками.

Сотрудничество Подмосковья с регионами России и крупными компаниями

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В интервью на телеканале «Россия 24» губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на полях ПМЭФ в 2024 году регион подпишет 37 соглашений на 175 млрд рублей. Он добавил, что 80% соглашений, которые подписываются на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), всегда реализуются.

Так, на форуме правительство Московской области и компания «Физтехленд» подписали соглашение о строительстве отеля для школьников, студентов и аспирантов с прилегающим тематическим парком «Физтехленд» в городском округе Долгопрудный. В течение учебного года на территории гостиничного комплекса смогут проживать школьники и студенты МФТИ и физтех-лицея им. П. Л. Капицы, а также аспиранты, преподаватели и ⁠специалисты, приезжающие для повышения квалификации. Планируется, что площадь объекта составит 15 тысяч квадратных метров, корпус гостиницы рассчитан на 200 номеров для студентов и школьников, а также 12 номеров «полулюкс» для аспирантов и преподавателей и 6 «семейных люксов» для профессорского состава.

Также на ПМЭФ правительство Московской области и Холдинг «Строительный Альянс» (ХСА) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству пятой очереди производственно-складского комплекса в формате «Лайт индастриал» на территории индустриального парка «Есипово». Объем инвестиций оценивается в 2,5 миллиарда рублей.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Это будет промышленный коворкинг, резиденты которого смогут получить полностью готовые промышленные боксы, со всей необходимой подведенной инфраструктурой – электричеством, водой, интернетом», – отметила зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Общая площадь пятой очереди проекта составит более 50 тыс. кв. метров. Предприниматели смогут выбрать для своих предприятий готовые помещения площадью от 500 до 5 000 кв. м, для приобретения которых также можно будет воспользоваться промышленной ипотекой.

Компания «Фабрика Вентиляции ГалВент» получила участок земли в Балашихе в рамках нацпроекта «Земля на 1 рубль» в аренду на пять лет. Компания является единственной в России на рынке вентиляционных систем, использующая автоматизацию на производстве.

Подписаны на ПМЭФ соглашения, помогающие продвигаться в микроэлектронике. Так, один из проектов «Росатома» будет реализован в Ленинском горокруге. Об этом губернатор региона сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

Фото - © Подписание соглашения с Росатомом/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Губернатор Московской области Андрей Воробьев с гендиректором компании «Русский буйвол» Вахтангом Сагарейшвили./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В Наро-Фоминском горокруге появится комплекс по производству мяса буйволов. Запустить животноводческий комплекс планируют к концу 2025 года, а выйти на проектную мощность – в 2028 году. Соглашение о реализации проекта подписали на форуме в Санкт-Петербурге губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор компании «Русский буйвол» Вахтанг Сагарейшвили.

В Подмосковье запустят производство компонентов двигателей и шасси. Также ГК «Протектор» будет осуществлять капремонт деталей для гражданских самолетов. Производство разместится рядом с аэропортом «Домодедово».

Согласно подписанному на ПМЭФ соглашению с компанией Ecoplatform, в Московской области установят 10 тысяч боксов и 5 тысяч экопунктов по сбору вещей для повторного использования, а подписанное соглашение с гендиректором компании «Хвой» обеспечит Подмосковье загородным отелем на Истринском водохранилище. Открыть лодж-отель планируют в 2026–2027 годах.

Фото - © Проект загородного отеля на Истринском водохранилище

Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев и врио главы Вологодской области Георгий Филимонов подписали на ПМЭФ соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве двух регионов. С Нижегородской областью Московская будет сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

Соглашения Московской области и Сбера: устойчивое развитие региона

Фото - © Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в рамках ПМЭФ/Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в рамках ПМЭФ/Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

Отдельного внимания заслуживает сотрудничество Московской области и Сбера. В регионе формируют условия для последовательного перехода к модели устойчивого развития, в том числе обеспечивающей решение социально-экономических задач, а также сохранение благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала региона. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Андрей Воробьев и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Сбер и Московская область намерены использовать передовой опыт и новейшие технологии, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. В этом году сделан акцент на реализацию ESG-проектов, где Подмосковье уже много лет в числе лидеров. Не менее важно улучшать систему подготовки и повышения квалификации кадров, обмениваться лучшими практиками по внедрению принципов устойчивого развития, развивать волонтерство и инклюзивные проекты, помогать людям повышать свою финансовую и цифровую грамотность.

Кроме того, в рамках ПМЭФ Сбер, Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и «Управляющая компания „Черноголовка”» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Ключевой пункт соглашения – развитие промышленного потенциала Московской области. Также документ предусматривает широкое взаимодействие Сбера и ГК «Черноголовка» по ряду направлений. Это инвестиционное и торговое финансирование, размещение временно свободных финансовых ресурсов, оптимизация долгового портфеля, в том числе за счет предоставления банковских инструментов контрагентам группы, и внедрение цифровых технологий.

Важной частью соглашений, подписанных со Сбером на ПМЭФ, является развитие технологического суверенитета Московской области. Регион работает над этой задачей и старается внедрять отечественное программное обеспечение.

По словам губернатора, на территории Московской области идет реализация порядка 200 проектов импортозамещения. Он отметил, что для партнеров фонд развития промышленности предлагает фундаментально важную программу, по которой предприятия получают льготное кредитование, а значит, возможность реализации очень важных проектов по импортозамещению.

Соглашения Московской области с Беларусью и дружественными странами

Фото - © Губернатор Московской области Андрей Воробьев и Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Флекс Филмс Рус» Джунаид Кхан/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Крупным партнером для Московской области является республика Беларусь. Так, на полях ПМЭФ было подписано трехстороннее соглашение о создании нового завода специальной техники между правительством Московской области, Сбером и крупнейшим белорусским машиностроительным предприятием «АМКОДОР». В рамках проекта белорусский холдинг создаст на территории Раменского городского округа современное предприятие по производству дорожно-строительной и коммунальной техники. Финансированием проекта займется Сбер, после выхода на промышленную мощность (это планируется к 2030 году) компания сможет производить на территории Подмосковья не менее 1,5 тысяч грузовиков в год, а для жителей будет создано не менее 700 рабочих мест.

Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках ПМЭФ подписал с гендиректором Республиканского производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга „Белорусская цементная компания”» Александром Довгало соглашение о запуске крупного производства стройматериалов в Наро-Фоминском округе. На новом предприятии смогут трудоустроиться около 100 человек. Инвестиции в проект составят около 2 млрд рублей.

По словам губернатора Андрея Воробьева, регион активно работает с инвесторами в том числе из Китая, Индии, Узбекистана, Казахстана и Беларуси. На ПМЭФ стали известны результаты рейтинга состояния инвестиционного климата. Московская область заняла 3 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации – не первый год регион сохраняет лидирующие позиции.

К тому же в Подмосковье появится новый комплекс по переработке полимерной упаковки. Соглашение о строительстве подписали губернатор региона и генеральный директор ООО «Флекс Филмс Рус» Джунаид Кхан.

«Компания обеспечит рабочими местами порядка 80 человек. Планируемый объем инвестиций – более 4,6 млрд рублей. Ежегодно комплекс будет производить до 43 тысяч тонн сырья для создания новой продукции на отечественном рынке в целом и на предприятиях „Флекс Филмс Рус”» Андрей Воробьев Губернатор Московской области

На полях ПМЭФ подписан и первый для Подмосковья трехсторонний проект, который объединяет Россию, Китай, Казахстан. Он важен для укрепления экономических связей между нашими странами. И Китай, и Казахстан являются стратегическими партнерами Подмосковья, в том числе и по экспорту. По нему в 2025 году Подмосковье, Китай и Казахстан построят в Селятине Наро-Фоминского горокруга новый транспортно-логистический хаб. Также на форуме подписали декларацию о создании и запуске цифровой экосистемы, которая будет обеспечивать полный цикл управления посылками на маршруте Китай-Казахстан-Россия.

Китай и Московская область: о чем договорились на ПМЭФ-2024

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Бизнес-парк Гринвуд/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Подписание соглашения с компанией ООО ГУАНЧЖОУ ХАЦЗИН МЭШИН МАНЬЭФАКЧЕР КО., ЛТД./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Завод по производству осевых агрегатов и подвесок Фото - © Губернатор Московской области Андрей Воробьев с генеральным директором компании «IMC» Бисланом Хучиевым/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В Подмосковье китайский инвестор создаст индустриальный парк «Гринвуд». На ПМЭФ-2024 губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель Совета китайских предпринимателей в России, президент корпорации «Гринвуд» Чжоу Лицюнь подписали соглашение о реализации проекта. Резидентами смогут стать китайские и российские компании-производители технического оборудования, медицинских изделий, станков и бытовых товаров. Сейчас уже начался их подбор в Китае, а также среди арендаторов бизнес-парка.

Китайская сторона выступит в качестве управляющей компании проектируемого парка. Она построит производственные корпуса за счет собственных средств по техзаданию инвесторов, а затем передаст им готовый объект в аренду.

Кроме того, к концу 2024 года в Подмосковье планируют запустить производство промышленных роботов. Соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ Московской областью с компанией CRP AUTOMATION RUSSIA (ООО «СМТ»).

Фото - © Роботы компании СRP Robot/Демин Евгений Фото - © Роботы компании СRP Robot/Демин Евгений Фото - © Роботы компании СRP Robot/Демин Евгений

«Постепенно предприятие будет наращивать объемы и расширять модельный ряд роботов, а в перспективе рассчитываем максимально локализовать эту продукцию в Подмосковье. Всего запланировано три этапа реализации», – рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В модельном ряду компании представлены роботы для сварки, паллетирования, роботы-манипуляторы, робот SCARA и коллаборативные роботы.

На форуме Андрей Воробьев обсудил планы по строительству в регионе производства грузовых контейнеров с генеральным менеджером китайской компании China Amulite Group Сяо Гуан Ши и гендиректором компании IMC Бисланом Хучиевым.

«Сейчас в России 90% контейнеров для перевалки грузов – китайские. Теперь их будут производить в Подмосковье – такое соглашение заключили сегодня с нашими партнерами из Китая» Андрей Воробьев Губернатор Московской области

По его словам, инвестиции в первый этап проекта достигнут порядка 2,5 млрд рублей, общий их объем составит примерно 9,5 млрд рублей. Под производство уже подобран участок в городском округе Солнечногорск. Проект начнут реализовывать в августе 2024 года, а первую продукцию выпустят следующим летом.

По результатам ПМЭФ до конца 2026 года компания из Китая Huajin Group построит в индустриальном парке «Есипово» под Солнечногорском завод по производству осевых агрегатов и подвесок. Гендиректор Huajin Group («Хуацзин») сообщил, что завод будет выпускать высокотехнологичную продукцию пневмоподвески и осей, необходимую для тяжелых транспортных средств. По словам Воробьева, проект планируется реализовать за два с небольшим года. Партнеры инвестируют около 5 млрд рублей, а также создадут 150 рабочих мест. Они намерены производить до 30 тыс. единиц продукции ежегодно, что позволит компании стать ведущим поставщиком в России.

Кроме того, китайская компания Shanghai Gong Zi Machinery Manufacturing Co. будет производить банкоматы в Клину. На начальном этапе компания готова вложить 1,3 млрд рублей и трудоустроить порядка 300 человек.