Мятежный регион: что происходит в Приднестровье и возможна ли там новая война

О ситуации в мятежном регионе Молдавии после начала СВО и о возможных вариантах развития событий читайте в материале РИАМО.

Приднестровская Молдавская республика (ПМР) – часть Молдавии, не пожелавшая оставаться в составе этой страны после распада СССР и объявившая о независимости. С февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция (СВО) на Украине, она находится в подвешенном состоянии. Не имея общей границы с Россией, гражданами которой является не меньше половины его населения, но при этом имея протяженную границу с Украиной, это непризнанное государство постоянно находится под угрозой вторжения с востока. Почему это не происходит и возможна ли новая война, читайте в материале РИАМО.

Обострение ситуации в Приднестровье после начала СВО

Фото - © Президент Молдавии Майя Санду/РИА Новости

Спустя меньше месяца после начала СВО Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Приднестровье было названо «зоной российской оккупации» (ранее в документах этой организации Приднестровье называлось территорией, находящейся «под эффективным контролем России»). На следующий день президент Молдавии Майя Санду призвала Россию вывести войска из Приднестровья, оговорившись при этом, что речь идет о «дипломатическом, политическом и мирном решении» этого вопроса.

В конце апреля 2022 года в ПМР произошел ряд терактов: здание министерства госбезопасности (МГБ) республики в Тирасполе обстреляли из ручного гранатомета, была атакована воинская часть в Парканах, а в поселке Маяк в результате двух взрывов из строя были выведены две мощные антенны, которые ретранслировали радио РФ.

27 апреля МВД Приднестровья сообщило о том, что беспилотники, запущенные с территории Украины, совершают полеты над приднестровским селом Колбасна, где расположен крупный склад боеприпасов. Кроме того, по сообщению ведомства, с украинской стороны в направлении Колбасны были произведены выстрелы.

На Украине свои намерения в отношении Приднестровья даже не скрывали. Так, 5 мая 2022 года советник главы МВД Украины Виктор Андрусив выразил сожаление в связи с тем, что Киев не может вторгнуться в Приднестровье без разрешения властей Молдавии. По его словам, вторжение в Приднестровье для киевского режима «было бы хорошей возможностью получить обменный фонд, чтобы, в том числе, обменивать ситуацию в Приднестровье на Мариуполь».

В течение мая-июня 2022 года произошли и другие инциденты. 6 мая в приднестровском селе Воронково около границы с Украиной произошло четыре взрыва, взрывные устройства были сброшены с беспилотника. 5 июня беспилотник сбросил два взрывных устройства на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья, предположительно гранаты РГД-5. 13 июня неизвестные попытались поджечь нефтебазу и военкомат в Тирасполе. После этого атаки на некоторое время прекратились.

Реакция России на обострение ситуации в Приднестровье

Фото - © Вид на Министерство иностранных дел России/Фотобанк Лори

На фоне начавшихся в ПМР терактов в конце апреля 2022 года в МИД РФ заявили, что Россия хотела бы избежать сценария, при котором Москве придется вмешаться в конфликт в Приднестровье.

1 сентября того же года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что любые действия, которые будут угрожать безопасности российских миротворцев в Приднестровье, будут рассматриваться как нападение на Россию, «как это было в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напал Саакашвили».

20 февраля 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления нового премьера Молдавии Дорина Речана о демилитаризации Приднестровья и вывода с территории республики российских миротворцев, порекомендовал «молдавским визави быть более осторожными».

Новое обострение в Приднестровье в феврале 2023 года

Фото - © Акция протеста в Тирасполе против экономического давления со стороны Молдовы/РИА Новости, Артем Кулекин

Аккурат в годовщину начала СВО ситуация на украино-приднестровской границе снова обострилась. В Минобороны РФ заявили, что Украина готовится к вторжению на территорию республики.

«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации», – говорилось в сообщении ведомства.

Украина в свою очередь заявляла об опасности вторжения российских войск с территории Приднестровья.

В результате вторжения ни с одной стороны не произошло, однако в марте того же 2023 года в ПМР заявили о предотвращении покушения на главу республики Вадима Красносельского, якобы организованного Службой безопасности Украины (СБУ). Украинское ведомство назвало эти обвинения провокацией.

Ситуация в Приднестровье в 2024 году

Фото - © Акция протеста в Тирасполе против экономического давления со стороны Молдовы/РИА Новости, Артем Кулекин

10 января 2024 года МГБ Приднестровья сообщило об инциденте с применением огнестрельного оружия на границе с Украиной, в ходе которого двое граждан непризнанной республики были перемещены на украинскую территорию.

28 февраля Приднестровье обратилось к России за помощью из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Соответствующую декларацию принял съезд депутатов ПМР. Как объяснил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев в интервью Financial Times, из-за потерь, связанных с экономическим давлением со стороны Кишинева, власти Приднестровья не в состоянии выплачивать зарплаты, пенсии и социальные пособия. Кроме того, по словам дипломата, республика испытывает проблемы с импортом лекарств и медицинского оборудования.

17 марта МГБ Приднестровья сообщило, что воинская часть в республике была атакована дроном-камикадзе, произошли взрыв и пожар. В ответ на это глава МВД Молдавии Адриан Ефрос назвал фальшивыми фото- и видеокадры атаки, в результате которой был якобы уничтожен военный вертолет.

«Это монтаж, никакого взрыва не было. Это было частью кампании по дезинформации с целью спровоцировать панические настроения в обществе и нестабильность в регионе», – сказал чиновник.

5 апреля МГБ Приднестровья сообщило о новой атаке дрона-камикадзе, на этот раз воинской части в Рыбницком районе. По информации ведомства, целью нападения была радиолокационная станция, ей нанесены незначительные повреждения.

На следующий день МИД РФ заявило, что атака дрона-камикадзе на приднестровскую воинскую часть является провокацией, направленной на обострение ситуации вокруг Приднестровья, и призвало к тщательному расследованию инцидента.

Что говорят о ситуации в Приднестровье власти Молдавии

Фото - © Президент Молдавии Майя Санду

Несмотря на регулярные призывы вывести из Приднестровья российских миротворцев, власти Молдавии предпринимают все усилия, чтобы не допустить вовлечения своей страны в российско-украинский конфликт. Так, в конце 2022 года президент Молдавии Майя Санду, по ее собственным словам, в ходе личной встречи заверила Владимира Зеленского об отсутствии угроз для Украины со стороны Приднестровья.

2 марта 2023 года Санду заявила: «Мы не позволили горячим головам превратить Приднестровье в арену нового конфликта. Мы и впредь будем прилагать усилия для сохранения мира в стране. Власти Молдавии делают все, чтобы предотвратить и не допустить обострения ситуации на Днестре».

Хотят ли власти Приднестровья присоединения к России

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Вариант объединения с Молдавией в Приднестровье всерьез не рассматривают. Так, 23 июня 2022 года глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев заявил, что «нас объединить практически невозможно, потому что у нас разные ценности, разная история, разные приоритеты».

При этом 22 июля того же года министр сообщил, что Приднестровье сохраняет курс на независимость с последующим присоединением к России, который был одобрен на референдуме 2006 года.

28 марта 2023 года глава ПМР Вадим Красносельский на встрече с депутатами Григориопольского района заявил, что через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне.

«Если вмешается Приднестровье, вмешается и Молдова. Это естественно. Мы соседи. Вмешается Молдова, вмешается и Румыния, а это член НАТО. Вмешается Румыния, вмешается и Россия. Какими средствами, каким применением оружия и так далее – тут уже открытый вопрос. Если это будет касаться глобального конфликта, то и средства будут не ограничены в своем применении», – выразил свою точку зрения политик.

Какие сценарии возможны в Приднестровье

Фото - © РИА Новости, Артем Кулекин

По мнению политолога Сергея Маркова, на Украине давно предлагают руководству Молдавии объединить усилия и ввести войска в Приднестровье, но президент Санду отказывается, потому что «очень боится, что Молдавия может быть таким образом втянута в водоворот военных событий между РФ и Украиной».

В случае если такое вторжение все же произойдет, «России придется ввести войска, чтобы не допустить акта агрессии в отношении Приднестровья и Гагаузии. Но силы придется продвигать через территорию Одесской области», считает эксперт.

Ранее, в феврале 2023 года, Марков писал, что солдат армии России и Приднестровья около восьми тысяч и защитить Приднестровье Россия не сможет.

Бывший кандидат в президенты Украины Олег Царев еще в ноябре 2023 года писал, что разжигание войны в Приднестровье – это последний шанс для украинского президента Зеленского сохранить власть. При этом, как отметил политик, уход российской армии из Херсона в ноябре 2022 года поставил ПМР под возможный удар и сильно ограничил возможности России защитить непризнанную республику.

«Если бы мы до сих пор удерживали Херсон, то совсем другая ситуация была бы в Приднестровье. Совсем другая. От наших позиций под Херсоном до ПМР было лишь чуть больше двухсот километров по прямой», – с грустью констатировал Царев.