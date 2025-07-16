Мировой рынок IPO: прогноз ключевых размещений 2025–2026 годов

Ведущие компании планеты, которые готовятся к выходу на IPO в 2025–2026 годах

О прогнозах мировых IPO на ближайшие два года читайте в материале РИАМО.

Рынок первичных размещений вышел из состояния спячки в первом полугодии, а вторая половина года обещает стать периодом высокой активности. Инвесторы вновь готовы вкладываться в перспективные проекты, а компании — выходить на публичный рынок.

Мировые лидеры IPO в 2025 году

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Флагманами 2025 года станут десять компаний — это сильные игроки, за которыми стоит понаблюдать, рассказывает предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

StubHub . Один из тяжеловесов билетного рынка наконец-то готов к дебюту на бирже. Выход на рынок в июле выглядит оптимальным решением, учитывая стабилизацию ключевых показателей рынка, считает эксперт.

Klarna с капитализацией в 15 миллиардов долларов — настоящий гигант финтеха. Их инновационная модель Buy Now, Pay Later («купи сейчас — плати потом») в сочетании с активным внедрением ИИ делает компанию особенно привлекательной для опытных инвесторов.

Gemini — криптоплатформа братьев Уинклвоссов. Это IPO может стать катализатором роста ликвидности в криптоиндустрии и открыть новые возможности для развития сектора.

Figma . После неудачных переговоров о продаже Adobe разработчик популярного графического редактора активизировал подготовку к IPO. Проект имеет все шансы на успех благодаря своей массовой привлекательности и сформированной базе лояльных пользователей.

Navan . Демонстрирует сильные позиции в сегменте корпоративных расходов и бизнес-поездок, успешно соперничая с признанными лидерами рынка — Brex и Ramp.

Cerebras . Производитель инновационных чипов, конкурирующий с Nvidia, официально начал процедуру выхода на фондовый рынок. Несмотря на сложности в отношениях с ОАЭ, руководство компании твердо намерено осуществить выход на рынок в 2025 году.

Netskope — ведущий поставщик решений в сфере защиты облачных технологий. Выручка свыше 500 миллионов долларов и оценка в 4,5 миллиарда говорят о зрелости бизнеса.

Medline . Ведущий игрок на рынке медицинского снабжения уже предпринял первый шаг к IPO, подав закрытую заявку. Целевой объем размещения оценивается в 5 миллиардов долларов, при этом компания готова оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации и корректировать свои планы.

Genesys . Поставщик SaaS-решений для клиентской поддержки пока не торопится с IPO. Компания ждет оптимального момента для выхода на рынок.

Discord. Коммуникационная платформа недавно сменила CEO и сейчас активно ведет переговоры с банковскими организациями. Выход на IPO можно рассматривать как потенциальный способ монетизации бизнеса и возможности для инвесторов выйти из проекта.

«Рынок наблюдает за развитием нескольких интересных проектов, готовых к публичному размещению. Clario развивает инновационные решения для медицины, Airtable предлагает инструменты для командной работы, 1Password обеспечивает безопасность данных, Quantinuum работает над квантовыми технологиями, Cross River Bank предоставляет банковские услуги, а Neo4J создает передовые базы данных. Это компании с сильным продуктовым предложением и растущим рынком. Их выход на IPO — лишь вопрос времени», — полагает Астафьев.

Ключевые первичные размещения 2026 году

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Уже сейчас можно сформировать список интересных для инвесторов компаний, которые готовятся к публичному дебюту в следующем году, говорит предприниматель Астафьев. Среди них следующие:

Kraken — независимый игрок крипторынка с тенденцией к повторению успеха.

Coinbase . Уникальный подход платформы для покупки, продажи и хранения криптовалют к организации торгов может привлечь серьезных инвесторов, считает эксперт.

Fervo Energy — партнер Google в сфере геотермальной энергетики. Проект в Неваде открывает новые горизонты в секторе экологически чистых источников энергии.

Deal (D-E) — SaaS-сервис для HR. Несмотря на судебные тяжбы с Ripple и отсутствие CEO, компания не сбавляет темп подготовки к IPO из-за интереса со стороны инвестфондов.

Lime — прибыльный стартап с оценкой 0,5-1 миллиард долларов по прокату электровелосипедов и электросамокатов, поддержанный Uber. Lime нанял Goldman Sachs и JPMorgan Chase для подготовки к предстоящему первичному публичному размещению в США, что внушает оптимизм.

Аnduril — технологический гигант оборонной отрасли с оценкой свыше 30 миллиардов долларов. Их выход на IPO может открыть новую эру в секторе безопасности.

«Рынок первичных размещений демонстрирует признаки возрождения. Крупные частные игроки возвращаются к вопросам привлечения ликвидности — это открывает возможности для раннего входа и роста показателей», — полагает Астафьев.