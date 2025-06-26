«Метка» в кредитной истории: что изменится для заемщиков с 1 июля 2025 года

С 1 июля 2025 года в России начнут действовать макропруденциальные лимиты (МПЛ). Как это повлияет на заемщиков, верно ли, что введение данных лимитов окажет влияние на кредитную историю и что нужно знать гражданам, чтобы подготовиться к предстоящим изменениям, РИАМО рассказала директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Что такое макропруденциальные лимиты (МПЛ) ЦБ

Фото - © Фотобанк Лори

Макропруденциальные лимиты (МПЛ) ЦБ рассматривает как количественные ограничения на выдачу кредитов наиболее проблемным заемщикам. Проще говоря, регулятор прямо назначает банкам планку по доле выдачи ссуд закредитованным клиентам, превышать которую его подведомственные не имеют права, объясняет. С 1 июля этот механизм заработает для ипотеки и автокредитов.

Что такое показатель долговой нагрузки (ПДН)

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Надо сказать, что ни один банк не планирует кредитовать людей, которые ранее набрали кредитов. Платежеспособность будущих клиентов кредиторы оценивают по специальному критерию — показателю долговой нагрузки (ПДН). Он выражается в процентах и считается как отношение расходов к доходам. К примеру, если заемщик зарабатывает 60 тысяч рублей, а отдает по кредитам 30 тысяч рублей, то его ПДН равен 50% (30 тысяч х 100% / 60 тысяч = 50%).

Когда долгов много и расчетный параметр потенциального заемщика превышает 50%, то заявку человека на новый кредит банки с большой вероятностью отклонят. Однако на практике планы продаж кредитов жесткие. Поэтому отдельные кредитные организации идут на риск и выдают ссуды проблемным заемщикам. Такая политика, по мнению регулятора, приводит к системным проблемам. С одной стороны, закредитованных клиентов рискуют оказаться в долговой яме. С другой — банки столкнутся с неплатежами и убытками. Чтобы минимизировать риски ЦБ добился, чтобы ему дали законодательное право вмешиваться в кредитный процесс в сегменте ипотеки и автокредитов — так же, как раньше он регулировал другие виды кредитования (потребительские кредиты, кредитные карты), отмечает Андриевская.

Что будет с кредитными заемщиками после 1 июля 2025 года

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Следует сразу сказать, что введение МПЛ отразится на заемщиках с долгами, то есть с ПДН 50+. Им будет еще сложнее получить ипотеку или взять автокредит, либо потребительский кредит под залог автомобиля, подчеркивает эксперт.

«Банкам прописано, сколько в их кредитном портфеле может быть потенциально проблемных ссуд в течение квартала. Как только этот лимит превышен, кредитор обязан прекратить одобрять заявки клиентам из этой группы. В итоге заемщик получит отказ. Он будет записан в кредитную историю (КИ), что очевидно ухудшит её качество. В дальнейшем человек с «меткой» в КИ либо будет вынужден вообще отказаться от кредитования, либо искать банк, который не преодолел заградительный порог регулятора, объясняет Андриевская. Разумеется, условия кредитования (ставка, сумма, срок) для такого заемщика будут заведомо хуже, чем для среднестатистического, а вероятность одобрения кредитной в новом банке — призрачнее», — объясняет Андриевская.

Для понимания можно посмотреть статистику. Как следует из данных НБКИ, доля отказов по итогам мая 2025 года достигла антирекорда в горизонте года. В целом по стране показатель вырос до 80,2%. То есть получал одобрение лишь один из пяти обратившихся за кредитом в банк. Годом ранее статистика была оптимистичнее. Заявки одобряли 25% заемщикам. Москва и Подмосковье, где активность клиентов традиционно высокая, сейчас в числе антирекордсменов с показателем одобрения — 76,4% и 78,6% соответственно. После того, как МПЛ введут, количество отказов, по нашим оценкам, может вырасти дополнительно примерно на 5%-7%. ЦБ оценивал долю проблемных ссуд в ипотеке как 1%-11% в зависимости от вида, в автокредитовании — от 3% до 15%.

У каких заемщиков самый высокий риск не получить кредит

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

Наиболее жесткие МПЛ с 1 июля вводит для малообеспеченной ипотеки, которую банки выдают на строящиеся квартиры. Банки вправе выдавать не больше 2% жилищных кредитов тем заемщикам, которые накопили меньше 20% от стоимости недвижимости и имеют ПДН больше 50%, рассказывает эксперт.

ЦБ считает, что таких клиентов у банков мало — не более 1%, следовательно, введение МПЛ не сократит продажи. Но большой вопрос, как это будет на деле. Заметим, данные требования действуют для всех групп клиентов, включая льготников, подчеркивает Андриевская. Поэтому люди с ПДН 50% вряд ли получат, к примеру, семейную ипотеку, если имеют в запасе меньше 20% собственных сбережений для «входа» в льготный кредит.

В автокредитовании ЦБ максимально усложнит ситуацию для клиентов с ПДН 80%+. Банкам разрешено их кредитовать на покупку автомобиля, пока доля выданных ссуд не достигнет 5%. Кстати, по оценкам регулятора, до введения МПЛ их доля составляла 3%. А вот кредиты под залог машины этой категории клиентов ограничены с 1 июля МПЛ тоже уровнем в 5%, хотя ранее они достигали 15%. Иными словами, теперь у людей, которые, допустим, берут залоговый кредит в теории количество отказов в теории может вырасти втрое.

Что будет с кредитной историей заемщиков после 1 июля 2025 года

Фото - © Валерия Лузина / Фотобанк Лори

Введение лимитов повлияет на кредитную историю заемщика косвенно, так как, на наш взгляд, станет больше отказов. Сведения об отклоненной заявке банки передадут в бюро кредитных историй. Те, в свою очередь, запишут их в КИ. В дальнейшем «метку»-отказ будут видеть другие кредиторы. Для них она может стать причиной отклонить заявку.

«Подчеркнем, что МПЛ напрямую касается только банков, правда, рикошетом ударит по заёмщикам. Особенно по тем, чьи долги превышают половину зарплаты. Это следует понимать людям и не злоупотреблять «ковровыми» рассылками онлайн-заявок на кредиты в разные банки», — рекомендует Андриевская.

Как россиянам подготовиться к изменениям в кредитовании с 1 июля

Фото - © Антон Вахрушев / Фотобанк Лори

К новым правилам в ипотечном и автокредитовании можно подготовиться, считает эксперт. Речь, в первую очередь, о людях, которые уже оформили ранее кредиты и кредитные карты.

«Мы советуем самостоятельно рассчитать свой показатель долговой нагрузки по формуле: сумма всех ежемесячных платежей делится на размер зарплаты. Если ПДН больше 50%, рекомендуем подумать о том, как закрыть часть долгов, перед обращением за автокредитом или ипотекой» Ирина Андриевская директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру»

Она дала отдельный совет — обратить внимание на действующие кредитные карты. Даже если в текущий момент кредитный лимит вы не используете, банк рассчитывает ваш ПДН из расчёта полной задолженности.

Например, если лимит 120 тысяч рублей по ставке 20% годовых, то банк считает, что ежемесячные расходы по ней составляют 10 тысяч рублей («тело долга»: 120 000 рублей / 12 месяцев = 10 000 рублей) плюс 1200 рублей (проценты: 120 000 рублей х 20% / 12 месяцев = 1200 рублей). Итого даже резервная кредитка «утяжелит» ПДН на 11 200 рублей. Получится, что у человека с зарплатой 60 тысяч рублей и одной кредиткой ПДН составит 18,7% (11 200 рублей х 100% / 60 000 рублей = 18,7%). А из-за трех аналогичных карты в резерве, что далеко не редкость, ПДН подскочит до 56,1%.

«Иными словами, банки будут вас считать проблемным клиентом для ипотеки или автокредита, хотя вы по факту даже не имеете долгов. Полагаем, что тем, кто планирует ипотеку или автокредит, стоит "скинуть" этот балласт перед оформлением заявки», — пояснила директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру».

На людях с высокой зарплатой, без долгов — с ПДН до 30% (чем меньше, тем лучше) — и с хорошей КИ введение МПЛ никак не отразится. Банки, как и раньше, будут их охотно кредитовать, выдавая любой из видов займов, уверена Андриевская.