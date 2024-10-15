Мальтит, или мальтитол: что это за сахарозаменитель и как им можно отравиться

В материале РИАМО о том, что из себя представляет мальтит и какие от него бывают побочные эффекты.

Зефир, после которого жаловались на отравление покупатели «Пятерочки» и «Перекрестка», изъяли из продажи. Сладости нельзя пробить на кассе и заказать в доставке. Виновник массовых отравлений — мальтитный сироп, на который пожаловались десятки человек. О том, что из себя представляет мальтит, — читайте в материале.

Что такое мальтит

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Мальтит, по-другому мальтитол (добавка Е 965), представляет собой многоатомный спирт, синтезируемый из солодового сахара (то есть мальтозы), которую, в свою очередь, вырабатывают из кукурузного или картофельного крахмала. Производится он в виде порошка или сиропа. Порошок на 10-20% менее сладкий, чем сахар, а сироп — на 40%. Мальтит — продукт без запаха, обладает сладким вкусом без посторонних послевкусий, он хорошо растворяется в воде и почти не кристаллизуется.

Где используется мальтит

Фото - © Фотобанк Лори

Мальтитол используется в пищевой, косметологической, химической и других отраслях промышленности. Однако чаще всего его применяют в качестве подсластителя в напитках и пищевых продуктах.

Он содержится в такой продукции, как:

выпечка — печенье, кексы, кондитерские изделия;

конфеты — карамель с низким содержанием сахара или без сахара;

сиропы, сладкие напитки;

шоколад, мороженое, жевательная резинка;

гигиенические средства для полости рта;

косметические средства, желатиновые капсулы;

молочные и фруктовые десерты;

сухие завтраки;

сдоба;

соусы и тд.

Производители джемов, конфитюров, желе и подобных изделий используют мальтитол в смеси с другими гелеобразователями для улучшения органолептических показателей. Добавка Е 965 придает изделиям особую прозрачность, усиливает аромат, повышает устойчивость к внешним воздействиям.

В чем плюсы использования мальтита

1.Позволяет выпускать широкий спектр продукции без сахара.

2. Обладает пониженной калорийностью: содержит 2,4 ккал на 100 гр (сахароза — 4 ккал на 100 гр)

3. Не вызывает кариес.

4. Имеет низкий гликемический индекс (45) — подходит для диетического питания.

5. Сочетается с другими сахарозаменителями с целью контроля кристаллизации, обогащения пищевыми волокнами и получения новых свойств. Не гигроскопичный.

6. Прекрасно переносится организмом.

Негативное побочное действие мальтита

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Из-за медленного поглощения чрезмерное потребление продуктов с пищевой добавкой E965 может иметь слабительный эффект и приводить к вздутию живота. Так как мальтит очень схож с сахаром, производители продуктов питания в последнее время используют его в огромных количествах. В связи с этим мальтит может попадать в организм потребителей в больших дозах и приводить к проблемам с желудком — диарее, вздутию, болям.

Почему люди отравились зефиром «Жизель»

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Покупатели из «Пятерочки» и «Перекрестка» пожаловались на отравление зефиром, пишет Telegram-канал Mash.

«Среди пострадавших десятки человек. Все они съели „Жизель“ и почувствовали вздутие, боли в животе и диарею», — говорится в публикации. Издание указывает, что в составе зефира присутствует мальтитный сироп и мальтит, которые используют в качестве сахарозаменителя.

В свою очередь, X5 Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», сообщила, что не обнаружила ни одной жалобы на зефир «Жизель» на горячей линии, сайте и других каналах обратной связи с покупателями торговой сети.

Доктор медицинских наук, врач-настроэнтеролог АО «Медицина» Владимир Неронов сообщил РИАМО, что причина «отравления» может лежать в банальном переедании.

«Допустимая суточная норма мальтита для среднестатистического человека составляет около 100 граммов. Как говорится, все хорошо в меру: при чрезмерном употреблении любой сладости могут возникнуть подобные симптомы (расстройство ЖКТ — ред.). Поэтому будьте благоразумны и следите за своими детьми и близкими, чтобы приятная „вкусняшка“ не обернулась пищевым расстройством», — объяснил Неронов.