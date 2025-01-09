Лос-Анджелес окутан пламенем: что известно о страшных пожарах в Калифорнии

В материале РИАМО о лесных пожарах в Калифорнии, из-за которых сгорели дорогие виллы голливудских звезд.

Что известно о пожарах в Лос-Анджелесе на данный момент

Вечером 7 января, когда в России отмечали Рождество, было известно уже о трех возгораниях на западе, северо-западе и северо-востоке Лос-Анджелеса. Погода сейчас в этих регионах стоит сухая и ветреная из-за обрушившихся ветров Санта-Ана, скорость их может достигать 160 км/час.

«Это выглядит весьма и весьма тревожно, — говорит метеоролог Дэниел Суэйн. — И то, что происходит сейчас, — это только начало, потому что погодные условия станут намного хуже».

Такие сильные ветра благоприятствуют распространению огня. В Силмаре, в долине Сан-Фернандо, например, площадь пожара быстро разрослась с 40 гектаров до 202. В округе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В результате пожаров в округе Лос-Анджелеса без электричества остались более 220 000 домов и предприятий. Огонь, охватывая новые территории, уничтожал дома в Пасадене и Альтадене, где суммарно проживают около 180 000 человек. Пять человек погибли, многие получили ожоги, в том числе серьезные.

К тушению огня сразу же были привлечены более 1400 пожарных, еще сотни находились в пути к местам бедствия из Северной Каролины и Аризоны. Сильные порывы ветра мешают спасателям: они не могут использовать вертолеты для тушения огня.

В четверг, 9 января, к тушению огня привлечены уже 7500 пожарных. Из-за пожара в пяти районах эвакуировали 100 тысяч человек. Президент Джо Байден перенес свой визит в Италию и ввел в Калифорнии режим масштабного бедствия.

Ущерб от пожаров в Калифорнии

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Один из пожаров охватил прибрежный район Пасифик-Палисейдс, где проживают голливудские звезды и американские политики. Власти не называют точное количество сгоревших домов, однако сообщают, что под угрозой находятся более 13 000 зданий, а несколько кварталов превратились в пепел.

Уничтожены роскошные дома на берегу океана к северу от Санта-Моники. Домов лишились знаменитые актеры Дженнифер Энистон, Брэдли Купер, Том Хэнкс, Джеймс Вудс, Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Бен Аффлек, Адам Броуди, Лейтон Мистер и другие, пишет американское издание Salon. Телеведущая и певица Хайди Монтаг и ее супруг Спенсер Пратт также лишились дома. Актер Билли Кристалл и его жена Дженис потеряли дом, в котором проживали с 1979 года. Вице-президент США Камала Харрис оказалась среди тех, чей дом был охвачен пламенем.

Актриса Мэнди Мур сообщила, что она и ее семья эвакуировались из охваченного пламенем города. «Опустошена из-за разрушений и потерь, — написала она в Instagram*. — Не знаю, уцелел ли наш дом».

Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в фильмах серии «Звездные войны», назвал пожар «самым ужасным» с 1993 года.

В среду вечером огонь стал подбираться к культовому бульвару Сансет в Лос-Анджелесе, где находится знаменитая Аллея звезд. Известная надпись Hollywood на холме также охвачена языками пламени. Это знак, ставший визитной карточкой всей киноиндустрии Америки. Из-за пожаров объявление номинантов на «Оскар» перенесли на два дня.

По прогнозам консультационной компании AccuWeather, ущерб и экономические потери от огня составят от $52 млрд до $57 млрд.

Кто виноват в пожарах в Калифорнии в январе 2025 года

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Новоизбранный президент Дональд Трамп не полетел к местам бедствий, но прокомментировал ситуацию в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что главный виновник пожара — губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Недавно он подписал закон об охране рыбы, что привело к катастрофическим последствиям для систем водоснабжения и орошения штата. И именно это, по мнению Трампа, препятствует эффективной борьбе с огнем.

Другого мнения придерживается инвестиционный банкир и писатель Джон Лефевр. В своем аккаунте в социальной сети Х (заблокирована в России) банкир напомнил, что пожарный департамент в 2022 году передал Киеву «лишнее оборудование», куда входили шланги, шлемы, бронежилеты и прочее. Поэтому, если бы не поддержка Украины, то таких масштабных очагов возгорания можно было бы избежать, а сейчас пожарные работают в условиях нехватки ресурсов: используют воду из луж, дорожные конусы.

С этим мнением солидарен и сын Дональда Трампа. Трамп-младший сделал репост публикации о том, как пожарная служба Лос-Анджелеса ранее передавала свое оборудование Украине. «О! Гляньте, конечно же, пожарная служба ЛА [Лос-Анджелеса] пожертвовала часть своих припасов Украине», — написал он.

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