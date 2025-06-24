Ливень, град и шквалистый ветер: последствия бури в Сочи 23 июня

Грозовые ливни в Сочи 23 июня: как это было

23 июня на Сочи обрушился мощный ливень, который продолжался несколько часов. Больше всего пострадал Адлерский район города: там было зафиксировано 55 мм осадков в час, прошел град размером с перепелиное яйцо, порывы ветра достигали 20 м/с.

В результате буйства стихии до критических отметок повысился уровень реки Херота, были частично затоплены несколько улиц, в некоторых районах почти полностью остановилось движение машин. Из-за перепада высот на улицах города возникли настоящие водопады. Бурные потоки сносили урны и мобильные торговые палатки.

Оказались подтоплены множество полуподвальных помещений – от автомастерских до салонов красоты и супермаркетов. На некоторых сочинских улицах высота потоков достигала 60 см. Вода размыла корни деревьев, многие из которых упали и перегородили дороги.

Потоп в Сочи: последствия для отдыхающих и прибывающих в город

Фото - © Анна Мартынова / Фотобанк Лори

В одном из терминалов международного аэропорта Сочи водопады лились прямо с потолка. В связи с грозой, градом и шквалистым ветром несколько вечерних рейсов, прибывающих на курорт, были направлены на запасные аэродромы: Минеральные Воды и Владикавказ. Вылет некоторых рейсов пришлось задержать на 1-2 часа до прекращения непогоды. Пассажирам, выезжающим в аэропорт, рекомендовалось закладывать на дорогу дополнительное время из-за подтоплений дорог, ведущих к воздушной гавани.

24 июня в Сочи все еще действует штормовое предупреждение. В результате масштабного потопа тысячи тонн воды с улиц вылились на морское побережье. В связи с этим 24 июня все пляжи курорта были закрыты для купания из-за загрязнения воды и береговой линии, отголоски шторма также вызывают большие волны на море, поэтому заходить в воду небезопасно. Власти города просят отдыхающих следить за объявлениями о возобновлении купального сезона.

Согласно прогнозам региональных синоптиков, в ближайшие дни повторение катастрофических ливней не ожидается, уже 24-25 июня в Сочи и Адлере установится жаркая и солнечная погода с дневными температурами около +33 градусов.