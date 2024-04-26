Квартирный вопрос: стоит ли покупать жилье в столичном регионе в 2024 году

О важнейших тенденциях на рынке жилой недвижимости в Москве и области и о прогнозах на ближайшее будущее читайте в материале РИАМО.

Снижения цен на жилую недвижимость в России в 2024 году ожидать не стоит, несмотря на продолжение Центробанком жесткой денежно-кредитной политики — об этом предупредили эксперты. Они также рассказали, как наиболее разумно вести себя в этой ситуации тем, кто хочет продать или, наоборот, купить жилье.

Главные жилищные тренды 2024 года

Главный тренд на столичном рынке жилья в 2024 году — это ужесточение льготной ипотеки и перспектива сворачивания массовой ипотеки в середине года, говорит в беседе с РИАМО доцент базовой кафедры «Управление проектами и программами Capital Group» РЭУ имени Плеханова Нина Олейникова. По словам эксперта, эффект уже заметен на рынке: покупателям, планирующим приобрести жилье, стоит поторопится до середины 2024 года, пока действуют все программы и есть возможность купить недвижимость.

«Льготная ипотека для всех под 8% теперь выдается лимитом до шести миллионов рублей. Семейная и IT- сохранили лимит до 12 миллионов рублей. На шесть миллионов рублей можно приобрести квартиру в Московской области и Новой Москве», — говорит специалист.

Однако, как отмечает Олейникова, для покупки жилья в «старой» Москве этих денег не хватит: потребуется использование комбо-ипотеки в семейной льготной ипотеке с совокупным лимитом до 30 миллионов рублей (12 миллионов рублей по льготной программе, 18 миллионов рублей по рыночной программе). Эксперт прогнозирует, что рынок во II квартале будет в ожидании сворачивания безадресных льготных программ, поэтому предполагается активизация покупателей на рынке и некоторый рост цен (до 7%).

«Второй тренд — смена лидерства среди ипотечных банков. Если раньше заемщики в половине случаев шли в „зеленый банк“ за ипотекой, то теперь лидерами по выдаваемым кредитам в I квартале 2024 года стали ВТБ и Банк ДОМ.РФ», — объясняет Олейникова.

По ее словам, изменения в рыночных долях банков связаны с тем, что в конце 2023 года «Сбер» после законодательных изменений по льготной ипотеке ввел дополнительную комиссию для застройщиков, которую просто переложили напрямую на заемщика.

«Иными словами, заемщик, который выбирал „Сбер“ в качестве ипотечного банка, получал новую увеличенную стоимость приобретаемой недвижимости. Логично, что большинство покупателей переориентировались на банки без такой комиссии», подчеркивает Олейникова.

Спрос на жилье падает, а цены растут

В 2024 году спрос на недвижимость в столичном регионе снизился по сравнению с прошлым годом, говорит гендиректор агентства недвижимости HOMEWAY Марсель Ахметшин. По его словам, жилье дорожает во всех сегментах, причем как в Москве, так и в Подмосковье.

Эксперт прогнозирует, что цены на вторичное жилье вырастут на 10-20%, на новостройки — на 15-30%. При этом при сохранении темпов и объемов кредитования уменьшится средняя сумма кредита. В Москве, к примеру, она снизится с 8-10 миллионов до 6-8 миллионов рублей.

«Эти перемены, в первую очередь, связаны с высокой процентной ставкой (16%) и увеличением первоначального взноса по ипотеке с декабря 2023 года. Число людей, которые могут позволить себе купить квартиру, существенно снизилось», — отмечает собеседник РИАМО.

Важную роль играет и то, что ипотечные программы с господдержкой будут в большинстве своем свернуты уже через 2,5 месяца — с 1 июля, подчеркивает Ахметшин.

В свою очередь Нина Олейникова поясняет: изменения в условиях льготной ипотеки связаны с тем, что ЦБ РФ настаивает на завершении массовой льготной ипотеки, поскольку видит в ней макрориски, включая инфляцию, активный рост цен на жилье и растущие государственные траты на субсидирование в условиях высокой ключевой ставки.

Стоит ли продавать и покупать жилье в 2024 году: советы экспертов

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По мнению Олейниковой, при наличии потребности в покупке собственного жилья и финансовой возможности задуматься о покупке квартиры в 2024 году стоит, причем сделать это разумно в ближайшие месяцы. Если у вас есть деньги на руках и заемный капитал вам не нужен, то стоит учесть, что за счет дорогой рыночной ипотеки вторичный рынок сейчас находится в стагнации и является привлекательным для покупателя.

«Это хороший момент выгодной покупки за наличные. Как только ключевая ставка начнет снижаться во второй половине года, вторичный рынок выйдет в стадию роста и покупка за наличные станет менее привлекательной», — подчеркивает собеседница РИАМО.

Марсель Ахметшин дополняет, что цены на недвижимость прибавляют по 0,5-1% каждый месяц, поэтому чем раньше она будет приобретена, тем это будет выгоднее для покупателя. Впрочем, именно по этой причине следует тщательно взвесить решение о продаже своего жилья в 2024 году. По словам специалиста, идти на такой шаг стоит лишь в том случае, если в этом есть острая необходимость — например, нужны деньги для решения срочных вопросов.

Продажа квартиры от физического лица сейчас усложняется высокой ставкой по рыночной ипотеке, объясняет Олейникова. На вторичном рынке продажа экономически не целесообразна, поскольку вам придется давать дисконт, чтобы реализовать жилье. А на первичном рынке есть нюансы: льготную ипотеку на готовое жилье дают только при сделках от застройщика, то есть если у вас квартира куплена на первичном рынке, то льготные программы для вашего покупателя, скорее всего, недоступны.

«Сейчас прорабатывают механизм льготной ипотеки на вторичном рынке — возможно, он появится к осени 2024 года. Продавать старое жилье есть смысл только в том случае, если вы планируете купить что-то новое и хотите воспользоваться какой-то программой», — советует специалист.

В качестве примера Олейникова приводит ситуацию, когда вы планируете взять льготную ипотеку с лимитом в шесть миллионов рублей, добавить деньги с продажи старой квартиры и купить новое жилье.

По мнению основателя компании по подбору инвестиционных проектов «Бюро Негинского» Андрея Негинского, ответ на вопрос, стоит ли продавать свою квартиру в 2024 году, зависит от многих факторов — в том числе от цели продажи, состояния квартиры, дома, в котором она находится, локации и планов ее развития. Эксперт подчеркивает: однозначного ответа на этот вопрос нет. Но о таком варианте стоит подумать, если есть возможность продать квартиру и переложить средства в новый жилой комплекс.

Как правильно выбрать квартиру для покупки

Фото - © Фотобанк Лори

На какое жилье стоит обратить внимание в Москве и области в 2024 году? Как говорит Нина Олейникова, какого-то единого решения при выборе квартиры не существует — покупать нужно то, что подходит вам по бюджету, составу семьи и сценарию жизни. Например, при выборе жилья можно учитывать наличие в шаговой доступности зеленых зон, спортивных объектов, учреждений образования, кафе и ресторанов.

«Если вы ведете бурную жизнь, то выбирайте квартиру ближе к центру с его многочисленными местами отдыха и развлекательными заведениями. Если вы обожаете прогулки по парку с собакой или в одиночестве, то ищите квартиру вблизи такой локации», — советует собеседница РИАМО.

В заключение Андрей Негинский рекомендует обратить внимание на проекты крупных, надежных застройщиков, зарекомендовавших себя на рынке. Важно учитывать и перспективу развития района — новую застройку, транспортные развязки и узлы, а также план комплексного развития территорий. Все это в конечном итоге поможет вам определиться и приобрести жилье своей мечты.