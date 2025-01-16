Курс юаня в первом квартале 2025 года: это не юань сильный, а рубль слабый

Какой курс китайской валюты установится в России с января по март, читайте в материале РИАМО.

Юань в последние годы стал популярной валютой среди россиян, и в 2025 году интерес к нему только усилится. Читайте в материале, от чего будет зависеть курс китайской валюты в первом квартале и каких величин можно ожидать.

Курс юаня может превысить 15 рублей с января по март 2025 года

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В России интерес к юаню растет: сказывается переориентирование экономики на Восток, рост туризма и постепенный отказ от долларов и евро в пользу более «дружественной» валюты для диверсификации накоплений россиян, отмечает частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

Макроэкономическая ситуация в Китае оказывает слабое влияние на пару юань/рубль, так как юань в Китае и юань в России имеют разный вес, подчеркивает он.

В Китае базовая кредитная ставка установлена на уровне 3,1%, следовательно, доход по депозитам не превышает 3%. Российские банки предлагают вклады до 5-10% годовых в юанях.

«Среди других факторов влияния на курс юаня отметим динамику цен на нефть в условиях анонсируемого в СМИ снижения интереса к нефти вследствие замедления экономического роста КНР и педалирования темы экологичных энергоресурсов», — отмечает Сидоров.

По его прогнозу, юань может установиться в диапазоне 13,7-15,4 рублей в ближайшие три месяца.

Доллар незримо присутствует во всех кросс-курсах валют

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Курс юаня этой зимой установится на отметках 12,90-14,50 рублей за юань, а в случае мощных ослабляющих факторов — до 15 рублей. В дальнейшем курс будет зависеть от совокупности факторов, считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Основной из них, на наш взгляд, — это ситуация с долларом, поскольку во внешнеторговых расчетах именно китайская нацвалюта заняла пустующую нишу. Четкую зависимость показал период конец ноября, когда рубль ослабел к доллару почти до 110 рублей — российская валюта упала и по отношению к юаню до 14,8 рублей», — отмечает эксперт.

Таким образом, несмотря на дедолларизацию, эта мировая валюта по-прежнему незримо присутствует во всех кросс-курсах. Впрочем, чем мягче денежно-кредитная политика Федрезерва США и Европейского Центробанка (а именно таков тренд последних месяцев), тем слабее будет рубль к юаню, но и юань по отношению к другим валютам тоже снизится, объясняет Шнейдерман.

Курс юаня является биржевым в РФ, а страны практически полностью перешли на взаиморасчеты в национальных валютах, но пока он все же не определяется объемами торгового баланса и его сальдо, а фактически следует за курсом американского доллара и формируется, скорее, как кросс-курс, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Поэтому в 2025 году я ожидаю роста стоимости китайской национальной валюты до 14,5 рублей, но в некоторые моменты он может и превышать 15 рублей», — прогнозирует аналитик.

Интерес к юаню в 2025 году усилится

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Юань в последние годы стал популярной валютой среди россиян, и в 2025 году интерес к нему только усилится, считает экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Она пояснила, от чего зависит курс юаня в настоящее время.

«Китай остается крупнейшим экспортером, и его экономика напрямую зависит от внешней торговли. Китай не заинтересован в чрезмерно сильной валюте, так как это делает экспорт менее конкурентоспособным. Китай активно регулирует курс своей валюты, чтобы сохранять баланс и поддерживать экономический рост» Ольга Гогаладзе экономист и эксперт по финансовым рынкам

Если анализировать, как изменится курс юаня к рублю, то важно понимать, что юань как валюта сам по себе не стремится к укреплению. Но если российская экономика будет слабеть, это может привести к ослаблению рубля. Например, падение цен на нефть из-за увеличения добычи в США (так называемая «бензоколонка Трампа») может снизить валютную выручку России. Чтобы поддерживать бюджет, рубль может быть девальвирован, чтобы выручка от продажи нефти оставалась на нужном уровне в рублях. В результате ослабления рубля курс юаня к рублю вырастет, говорит экономист.

Прогноз по курсу юаня в 2025 году: 12-14 рублей за юань по умеренному сценарию

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«Юань останется более стабильной валютой по сравнению с долларом, так как Китай контролирует его курс. В 2025 году мы, скорее всего, увидим его в диапазоне 12–14 рублей за юань при умеренных сценариях», — считает Гогаладзе.

Если экономика России столкнется с серьезными проблемами, такими как падение цен на нефть или ослабление притока валютной выручки, рубль может ослабеть сильнее, и юань вырастет выше 14 рублей, полагает она.

«В форс-мажорных условиях курс может достичь 15 рублей, но это скорее следствие слабости рубля, а не усиления юаня», — резюмирует экономист.