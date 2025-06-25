Курс евро к рублю в июле 2025 года: прогноз экспертов

Что произойдет с курсом евро к рублю в июле 2025 года, читайте в материале РИАМО.

На курс евро к рублю в июле будет оказывать влияние целый ряд факторов, среди которых ключевая ставка ЦБ и налоговый период, цены на нефть и геополитика.

Евро может протестировать уровни от 88 до 95 рублей

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Базовый прогноз на июль предполагает движение пары EUR/RUB в диапазоне 89-94 рубля, отмечает руководитель направления по развитию бизнеса компании «Прайм Брокерский Сервис» (ПБС) Евгений Бабошкин.

«Начав месяц с отметки 90,9 рублей, евро, по моим ожиданиям, может протестировать уровень 88 рублей на фоне продажи экспортной выручки к 30 июля, когда объем выплат по ЕНП достигнет 1,2 триллионов рублей. При этом курс в 96 рублей возможен, если будет принят 18-й санкционный пакет ЕС либо нефть Urals опустится к 60 долларам за баррель», — отмечает эксперт.

По его словам, формирование курса определяют сразу несколько факторов: сохраняющаяся высокая ключевая ставка ЦБ РФ (20%) делает длинные евро-позиции дорогостоящими на фоне ставки ЕЦБ в 2%. Одновременно стабильность сырьевого экспорта (Urals $69-72) ограничивает отток валюты. При этом волатильность цен на газ и политические решения Евросоюза хоть остаются локальными, тем не менее сильными триггерами.

Курс EUR/USD, скорее всего, сохранится в коридоре 1,14-1,18, считает Бабошкин. Преобладают разнонаправленные силы: с одной стороны, вероятность смягчения ФРС в июле (23% прогноз на снижение ставки) ограничивает доллар, с другой — ожидания второго по счету снижения ставки от ЕЦБ и слабая инфляция в еврозоне (ожидается 1,8% г/г) сдерживают евро. Итоговый баланс по EUR/USD будет зависеть от разницы реальных ставок и того, куда пойдет международный поток капитала — в доллары или евро, говорит эксперт.

«В таких условиях, когда прогноз по EUR/RUB сужается до четких уровней, я считаю логичным использовать краткосрочные сделки РЕПО, обеспеченные евро. Это позволяет компаниям разместить валютную выручку под 20% годовых, не теряя доступа к ликвидности и при необходимости — гибко перейти в рубли, если курс поднимется к верхней границе диапазона», — полагает Бабошкин.

В июле 2025 курс евро к рублю сохранит стабильность

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«Полагаем, что в перспективе до конца этого года мы увидим курс евро на более высоких уровнях к рублю. Динамика этого процесса будет во многом зависеть от темпов снижения ключевой ставки ЦБ РФ», — высказывает свое мнение аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Все дело в том, что иностранная валюта в последние полгода перестала пользоваться спросом, поскольку курс рубля почти непрерывно укрепляется. В такой ситуации вложения в рублевые активы при высоких ставках приносят гораздо более высокие доходы, чем аналогичные валютные вложения. Если исходить из этой логики: в случае активного снижения ставок по рублям, однажды наступит такой момент, когда покупка валюты сравняется с доходностью по рублям — это может запустить новую волну обесценения рубля, объясняет аналитик.

«Но в июле вы ждем пока еще относительно стабильной ситуации по курсу рубля к евро. Торговый диапазон здесь может составить 90-94 рубля» Александр Потавин аналитик ФГ «Финам»

Если объемы продажи валюты со стороны ЦБ ощутимо снизятся во II полугодии, это может негативно повлияет на курс рубля. Если на очередном заседании 25 июля Центробанк вновь снизит ставку, это также может негативно повлиять на динамику рубля, добавляет он.

Курс евро к рублю к началу июля вернется к рыночным значениям

Фото - © Денежные купюры евро в кошельке/Медиасток.рф

В июле курс евро к рублю, с высокой вероятностью, будет находиться в пределах 88-94 рублей, считает ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. Этот диапазон отражает умеренное ослабление рубля после завершения налогового периода, когда традиционно усиливается спрос на российскую валюту со стороны экспортеров. К началу июля данный фактор утратит актуальность, а курсы вернутся к более рыночным значениям.

«Дополнительным ограничителем укрепления рубля станет ограниченный спрос на иностранную валюту: пик отпускного сезона, когда граждане активно закупали евро и доллары, пришелся на весну. Однако и предложение валюты со стороны экспортеров, несмотря на обязательную продажу выручки, не вызовет избыточного насыщения рынка — крупные продажи уже учтены рынком», — говорит аналитик.

По его словам, на курс также будут влиять внешние факторы: геополитика и динамика нефтяных цен. Рост котировок нефти на фоне напряженности на Ближнем Востоке — фактор, поддерживающий рубль. Но высокая неопределенность на фоне нестабильной ситуации с Ираном и действиями США может усилить волатильность.

«Ожидается, что курс евро к доллару в июле будет находиться в пределах 1,06-1,09. Это умеренный диапазон, в котором евро продолжает торговаться с оглядкой на монетарную политику ЕЦБ и ФРС. Европейская экономика показывает признаки слабого роста, тогда как в США сохраняется уверенный уровень занятости и инфляционного давления. Это позволяет доллару сохранять устойчивость», — комментирует Расторгуев.