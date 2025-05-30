Курс евро к рублю: прогнозы экспертов на июнь 2025 года

Каким будет курс евро к рублю в июне 2025 года, читайте в материале РИАМО.

Эксперты считают, что курс евро к рублю может быть волатильным и диапазон колебаний будет зависеть от многих факторов. Особенно большую роль сыграет политика Банка России по ключевой ставке, возможное введение дополнительных санкций в отношении РФ и ухудшение геополитической ситуации. Стоит ли ожидать дальнейшего падения курса евро к рублю, или летом ситуация изменится и европейская валюта начнет расти, достигая трехзначных величин опять, как это было в начале 2025 года, читайте в материале РИАМО.

Поведение курса евро к рублю в июне 2025 года будет напоминать прилив и отлив

Фото - © Sergey Grishin / Фотобанк Лори

«В июне 2025 года я прогнозирую курс евро в довольно узком коридоре от 90,9 до 92,6 рублей за единицу валюты», — говорит инвестор, предприниматель Владислав Никонов. Владислав Никонов инвестор, предприниматель

Обусловлено это тем, что евро получает поддержку на международных рынках: Европейский центральный банк постепенно сворачивает стимулирующие меры, а в условиях нарастания геополитической напряженности инвесторы традиционно ищут надежную «тихую гавань» в виде европейской валюты, объясняет он. Эти факторы могут подтолкнуть курс к верхней границе прогноза — около 92,6 рубля за евро, считает инвестор и предприниматель Владислав Никонов.

С другой стороны, на российский рубль продолжает оказывать давление приток иностранной валюты от экспортеров: сезонное снижение импорта освобождает дополнительные объемы валюты, которые крупные компании продают на внутреннем рынке. Кроме того, мягкая монетарная политика Центробанка и умеренный уровень ключевой ставки создают благоприятные условия для рубля, не давая ему сильно ослабнуть. Все это рисует картину возможного минимума на уровне примерно 90,9 рубля за евро, отмечает Никонов.

По его словам, дополнительный фактор в пользу рубля — стабильные цены на нефть, которые сохраняют высокие доходы бюджета и позволяют ЦБ проводить сдержанную политику. Однако нельзя забывать: крупные продажи валютной выручки экспортеров и внешние риски — будь то новые санкционные ограничения или неожиданные кризисные сигналы в мировой экономике — не дадут рублю уйти ниже отметки в 90 рублей без серьезных внутренних событий.

По мнению Никонова, июнь обещает быть немного волатильным.

«Мы словно наблюдаем за приливом и отливом: евро то уплывает за горизонт, опускаясь к 90,9 рубля, то накатывает мощным гребнем на 92,6. Любые резкие отклонения за пределы этого диапазона можно будет назвать „воздушным пузырем“, который под давлением фундаментальных факторов рано или поздно лопнет» Владислав Никонов инвестор, предприниматель

Июнь 2025 года — месяц повышенной неопределенности для курса рубля и валюты

Фото - © РИА Новости

«В июне 2025 года я бы ориентировался на диапазон 97–110 рублей за евро. Минимальные значения возможны в районе 97–100 рублей, если не будет новых внешних шоков, а цены на сырье останутся стабильными. Максимальные — до 110 рублей, если усилится давление санкций, вырастет спрос на валюту у бизнеса или появятся новые геополитические риски», — спрогнозировал финансовый консультант Евгений Атоев.

Основные факторы, которые будут влиять на курс: политика Центробанка, динамика экспорта и импорта, а также ситуация на мировых рынках. Если Банк России продолжит удерживать высокую ключевую ставку и не будет резких движений по валютному регулированию, рубль может оставаться относительно стабильным. Однако любые новости о санкциях, ограничениях на экспорт или изменениях в торговых потоках могут быстро изменить ситуацию, говорит эксперт.

«Не стоит забывать и о сезонном факторе: в начале лета традиционно растет спрос на валюту из-за отпусков и внешних платежей компаний. Это может привести к краткосрочному ослаблению рубля. В целом, июнь будет месяцем повышенной неопределенности, и тем, кто планирует валютные операции, стоит быть особенно внимательными к новостям и не рассчитывать на резкое укрепление рубля» Евгений Атоев финансовый консультант

Евро к рублю в июне 2025 года будет расти

Фото - © РИА Новости

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, в июне 2025 года курс евро будет колебаться в диапазоне 89–93 рублей, если сохранится текущий внешнеторговый профицит и стабильно сильный рубль на фоне налогового периода. При этом возможно краткосрочное укрепление рубля и снижение курса евро до 84–87 рублей, если будет прорыв в переговорах между РФ и Украиной, мировые цены на нефть вырастут или индекс доллара сильно упадет. Однако при усилении напряженности в геополитике, возможной рецессии в ЕС или новых торговых барьерах, евро может подорожать до 91–92 рублей, особенно если курс доллара в этот же период пойдет вверх, отмечает Чернов.

«После прихода Трампа в Белый Дом инвесторы значительно ухудшили свое отношение к доллару из-за агрессивных торговых войн, развязанных новым американским президентом и опасений по поводу фискальных перспектив США, с учетом нового налогового законопроекта, продвигаемого Дональдом Трампом. В этой связи, курс евро на мировом валютном рынке этой весной демонстрирует сильную динамику, что оказывает влияние на поведение евро относительно рубля», — говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Курс евро составит в июне 89-94 рублей, считает он. Дальше все будет зависеть от прогресса в мирных переговорах и динамики снижения ключевой ставки ЦБ РФ. На данный момент аналитик прогнозирует курс евро на конец года 102-106 руб.

По мнению заместителя председателя правления, начальника казначейства СДМ-Банка Эдуарда Лушина, курс евро-рубль потянется в июне вверх до уровней 93-95 рублей за евро.