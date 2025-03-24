Курс доллара во втором квартале: три сценария развития событий

Эксперты спрогнозировали, что будет с валютой и рублем во II квартале 2025

Процесс прогнозирования курса валют в последние три месяца приобрел странный характер. Прогнозы, звучавшие в конце 2024 года и в начале 2025, не только не оправдались, но все происходит с точностью до наоборот. Вспомним, хотя бы прогноз про 120 рублей за доллар, звучавший накануне инаугурации Трампа. Как сглазили. Кажется, что примерно с этого времени американская валюта и начала свое движение вниз. И все же без прогнозов не обойтись, поэтому мы в очередной раз обратились к экспертам.

Валютные прогнозы в 2025 году: уровень непредсказуемости сильно вырос

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«Чем выше неопределенность в экономике, тем неблагодарнее становится процесс прогнозирования. Я бы сказал, что сейчас в том, что связано с валютой, количество непредсказуемых вводных зашкаливает», — отмечает руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

Во-первых, неизвестно, будет ли пролонгировано действие того лимита для экспортеров, которое вынуждает их в течение 60 дней переводить 40% валютной выручки в российский контур и реализовывать из нее четверть. Мера вводилась как временная и была призвана поддержать российскую валюту. Ее действие должно закончиться 30 апреля и, по мнению аналитика, с учетом текущего укрепления рубля так и произойдет.

Так как экспортеры — крупнейшие продавцы инвалюты на российском рынке, в случае принятия такого решения для рубля это будет негативом. Чтобы оценить последствия, Мейнхард предлагает обратиться к моменту введения ограничения. Осенью 2023 года лимиты для экспортеров укрепили российскую валюту к доллару, евро и юаню в диапазоне 7,6-8,4%. Однако на тот момент ограничения были более строгими, поэтому в случае полной отмены эффект, вероятно, будет в половину силы, то есть этот фактор может ослабить рубль на 3,8-4,2%.

Во-вторых, стоит отметить значительное укрепление рубля с начала года. К доллару оно составило 17% с начала года по 21 марта, к евро 12,9%, если брать в расчет официально установленные курсы Банка России.

«Столь значительное усиление позиций российской валюты только с помощью факторов восстановления транзакционных цепочек экспортерами, повышенных продаж инвалюты ЦБ РФ и сниженной активности импортёров в начале года не объясняется. Явно из валютных курсов уходит геополитическая премия за риск с учетом потепления отношений РФ и США» Артур Мейнхард руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle

По его мнению, корректнее в этом случае оценивать результат в паре EUR/RUB, поскольку доллар, значительно выросший в конце 2024 года, в начале 2025 года корректируется.

«Тут стоит отметить, чем на более долгий срок затянется переговорный процесс (а это 100% не быстро), тем быстрее этот позитив начала года с рынка уйдет. В принципе, я думаю, что тренд уже развернулся, поскольку всего несколько дней назад укрепления рубля к евро с начало года было на уровне 14,4%. Если берем в расчет, что больше половины от этого приходится на позитив от геополитики, то в среднесрочной перспективе его уход обернется для рубля просадкой не менее чем на 6,5%», — говорит аналитик.

Каким будет курс доллара в 2025 году: три сценария на ближайшие три месяца

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Если описанные выше два фактора сработают не в пользу рубля, что вероятно, то уже летом он может ослабнуть от текущих значений как минимум на 10%, то есть до уровня 93,8. Это базовый сценарий, констатирует Мейнхард.

«Однако я бы отметил, что могут реализоваться и два других сценария», — говорит он.

Позитивный сценарий предполагает, что переговорный процесс завершен, часть санкций с России снята, иностранные инвесторы возвращаются на российский рынок. Приток капитала в рублевые активы — это мощный драйвер роста для российской валюты, но очень сомнительно, что он реализуется в 2025 году. Возможный эффект от него пока оцифровать тоже сложно.

Негативный сценарий предполагает регуляторные действия (или бездействия), которые позволяют максимально быстро привести рубль к тому уровню, который есть в прогнозе Минэкономразвития, а именно среднегодовому курсу на уровне 96,5 за доллар. Кстати, мартовский макроэкономический опрос ЦБ РФ закладывает еще более высокий среднегодовой курс пары USD/RUB на уровне 98,5.

«С учетом значительного укрепления рубля в начале года, чтобы выйти на такие средние значения в году, российская валюта должна активно девальвироваться во второй половине 2025 года. То есть после прохождения точки, указанной в базовом сценарии, продолжить слабеть, чтобы сверстанный с учетом таких значений бюджет реализовался согласно плану», — отмечает руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.

Доллар во втором квартале 2025 года: от 80 до 110 рублей

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«Мы полагаем, что в перспективе второго квартала рубль от укрепления перейдет в фазу умеренного ослабления», — высказывает свое мнение ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Весенние экспортные притоки валюты в страну будут ниже зимних вследствие ухудшения ценовой конъюнктуры на рынке нефти с начала года и расширения дисконтов на отечественные сорта. При этом спрос на валюту со стороны импортеров начнет более активно восстанавливаться после сезонного снижения в начале года. Таким образом, может вновь возникнуть проблема с дефицитом ликвидности, полагает эксперт.

Тем не менее фактор геополитики будет оставаться в фокусе внимания, поэтому нельзя исключать повышенной волатильности и резких импульсов к укреплению при появлении положительных новостей, уверена аналитик.

«Диапазон колебаний может быть широким от 80 до 110 рублей за доллар, но мы склонны считать уровень в 90 рублей за доллар сбалансированным курсом в текущих реалиях» Наталия Пырьева ведущий аналитик «Цифра брокер»

Позитивное влияние крепкого рубля будет ощущаться во втором квартале 2025 года

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По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, рекордное укрепление рубля с января по март на фоне дисбаланса экспорта и импорта, активности ЦБ с бюджетным механизмом, схлопывания геополитической риск-премии и возросшего интереса иностранных инвесторов к российским активам стало важным дезинфляционным фактором.

Позитивное влияние крепкого рубля будет ощущаться и далее, полагает эксперт. Конечно, в моменте возник спекулятивный перекос, и доллар после обвала на уровни лета 2023 г. уже быстро вернулся к 85 рублям, добавляет он.

«Смягчение монетарной позиции регулятора вскоре уже перестанет оказывать поддержку нацвалюте. А снижение экспортных притоков и восстановление импортных оттоков валюты к лету может вернуть курс доллара к 90 — это будет комфортно для многих», — резюмирует Зельцер.