Курс доллара в мае: почему его диапазон может резко колебаться

Эксперт считает, что оживление импорта и туризм увеличит спрос на валюту в мае

Каким будет курс доллара в мае 2025 года, читайте в материале РИАМО.

Аналитики считают, что курс доллара в мае может колебаться в диапазоне 80-90 рублей. Конкретные его значения будут зависеть от ряда показателей и факторов — цен на нефть, соотношения торгового баланса, геополитики.

Рубль достиг своего пика: что дальше

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Рубль находится вблизи своего пика укрепления по отношению к доллару с фундаментальной точки зрения, полагает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

По ее мнению, заметно снизившиеся цены на нефть приведут к сжатию экспортных валютных притоков в страну, что в сочетании с сезонным восстановлением спроса на валюту со стороны импортеров и населения может привести к дефициту ликвидности.

«Ожидаем в мае доллар по 80-90 рублей», — говорит аналитик.

От 80 до 87 рублей за доллар – стоимость американской валюты в мае

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В мае курс доллара будет торговаться в диапазоне 80–87 рублей, в котором он стабилизировался в последний месяц, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Однако в случае резкого улучшения геополитической ситуации и смягчения санкций российский рубль может в моменте укрепиться более существенно — в районе 75–78 рублей, добавляет он.

«Если рубль останется в текущем диапазоне торгов, то это будет говорить о достижении некоторого баланса спроса и предложения на иностранную валюту в РФ и нахождении равновесного курса доллара. Если рубль продолжит укрепляться и стоимость доллара опустится ниже 80 рублей, то это будет означать либо существенные геополитические и экономические сдвиги, из-за чего возрастет спекулятивная активность, либо увеличения дисбаланса в объемах экспорта и импорта в РФ», — отмечает аналитик.

Ослабнуть стоимость рубля может в случае роста мировых цен на нефть, так как в таком случае ЦБ перестанет продавать валютную выручку из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила и объемы предложения валюты в РФ сократятся, добавляет Чернов.

Рубль укрепился в 2025 году, потому что снизился импорт

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Главным драйвером укрепления рубля, скорее всего, выступило снижение спроса на иностранную валюту на внутреннем рынке из-за меньших объемов импорта, считает аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

Так, по данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем за январь-март сократился на 6,6% год к году, до 53,21 миллиардов долларов — минимальных с апреля-июня 2022 года. Поставки из Китая в Россию снизились на 6,3%, до 22,7 миллиардов долларов, последний раз столь скромные объемы наблюдались во втором и третьем кварталах 2022 года.

«Фактор геополитики непредсказуем и играет опосредованную роль. В частности, если появится определенный прогресс в переговорном процессе по российско-украинскому конфликту, это снизит необходимость хеджирования рисков в валюте, импортеры замедлят покупку иностранной валюты, ожидая улучшения условий торговли в части транспортной логистики и условий для проведения платежей. А экспортеры смогут возвращать валютную выручку на внутренний рынок активнее, закладывая меньшие риски того, что валюта "застрянет" за рубежом. Краткосрочно позитив в геополитике поддержит рубль», — прокомментировала аналитик.

Оживление импорта и туризм увеличат спрос на валюту в мае

Фото - © Денежные купюры долларов США/Медиасток.рф

Торговый баланс остается ключевым фактором для курса рубля, подчеркивает Попцова. Судя по тем же данным Главного таможенного управления КНР, в марте товарооборот с Россией оживился.

«Мы ожидаем увеличения объемов импортных закупок в последующие кварталы в силу сезонности и привлекательности для импортеров текущего курса. Вкупе с ростом туристических поездок за рубеж это отразится в увеличении спроса на иностранную валюту, что негативно для рубля», — отмечает она.

Со стороны экспорта коррекция цен на нефть также играет в пользу ослабления курса, так как притоки валютных доходов в российский контур будут сужаться.

«Мы не считаем, что налоговый период оказывает существенное влияние на курс, поскольку продажи валюты под будущие выплаты по налогам или дивидендам обычно распределены во времени» Алина Попцова аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал»

По прогнозам аналитика, можно ожидать возвращения курса в диапазон 85-90 рублей за доллар в ближайшие месяцы.

85 рублей за доллар — насколько это комфортный уровень для всех

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С 1 января по 25 апреля 2025 года курс доллара скорректировался со 113 до 82,5 рублей за доллар, то есть за неполных четыре месяца падение составило примерно 27%. В моменте, 21 апреля цена достигала 79 рублей за 1 доллар, напоминает независимый инвестиционный советник Руфат Абясов.

«Сейчас цена консолидируется в районе в торговой зоне 81-84 рублей за доллар. Я думаю, что это потенциальная точка для остановки дальнейшего падения. Сейчас мы можем увидеть некую консолидацию вокруг этого уровня, и потом технически вполне может произойти отскок в район 85-86 рублей за доллар», — полагает он.

Не нужно забывать и об индексе DXY, который показывает динамику доллара против корзины основных резервных валют. Он также скорректировался со 110 в январе до 99 к текущему моменту из-за внешней политики США в части введения пошлин. Поэтому доллар пока что падает относительно всех валют, отмечает Абясов.

По его мнению, цена в районе 85 рублей за доллар — это комфортный уровень для всех, прежде всего для российских экспортеров и для бюджета.

Те изменения, которые наблюдаются в геополитике, развиваются довольно стремительно, но в то же время есть определенные нюансы. В ближайшие дни и недели курс составит 82-85 рублей за доллар, прогнозирует Абясов.