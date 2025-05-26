Курс доллара точно изменится: ждать ли прыжка до 110 рублей уже в июне

Какой курс доллара прогнозируют эксперты в июне 2025 года, читайте в материале РИАМО.

Летом 2025 года произойдет коррекция курса доллара

Фото - © Курсы валют в обменных пунктах Москвы/Медиасток.рф

Исходя из макроэкономических показателей, курс иностранной валюты должен быть значительно выше текущего уровня, полагает первый заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк» Эдуард Христианов. Параметры бюджета и показатели платежного баланса указывают на целесообразность нахождения обменного курса доллара в пределах 90–100 рублей. Фактическое же снижение курса обусловлено двумя основными факторами. Во-первых, позитивные ожидания относительно возможного завершения СВО и снятия санкционных ограничений оказывают влияние на рынок. Во-вторых, высокая ключевая ставка ЦБ способствует накоплению рублевых активов населением и бизнесом, сдерживая покупку валюты и инвестиции в валютные активы, объясняет банкир.

Таким образом, текущая ситуация характеризуется сниженной деловой активностью и отложенным спросом на иностранную валюту. Такие условия не являются устойчивыми в долгосрочной перспективе. Уже в ближайшие месяцы, вероятно летом, произойдет коррекция курса, вопрос лишь в характере этого процесса, уверен Христианов.

«Опыт показывает, что изменения курсов зачастую происходят резко — возможен кратковременный скачок вплоть до 110 рублей за доллар, после которого последует возврат к более стабильному уровню около 90 рублей. Этот уровень является балансирующим для большинства участников рынка, включая правительство, экспортеров и импортеров», — резюмирует эксперт.

Факторы роста доллара к рублю: летний турсезон, разворот в ДКП ЦБ, рост спроса на импорт

Фото - © Денежные купюры долларов США/Медиасток.рф

«В июне мы ожидаем небольшого роста доллара к рублю», — говорит заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин.

Во-первых, начинается летний туристический сезон, с текущим крепким рублем ожидается рост спроса населения на зарубежные туры, а, следовательно, и на валюту.

«Во-вторых, малейший намек на разворот денежно-кредитной политики Банка России (или даже снижение ключевой ставки) на июньском заседании может спровоцировать начало перехода денег вкладчиков (большинство вкладов — сроком до года, многие заканчиваются как раз в июне) в инструменты фондового рынка, в валюту, в альтернативные инвестиции», — говорит банкир.

В-третьих, появились первые «зеленые ростки» спроса на импорт в статистике — немаловажный фактор роста спроса на валюту (1 квартал 2025 года был провальным по импорту из-за затоваривания складов в 4 квартале 2024 года).

«Поэтому есть шанс увидеть в июне доллар-рубль по 83-85 рублей» Эдуард Лушин заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка

Три пути для курса доллара в июне 2025

Фото - © Денежные купюры долларов США/Медиасток.рф

«В июне 2025 года я ожидаю возврата курса доллара в диапазон торгов 80–83 рублей, так как после завершения налогового периода 28 мая поддержка стоимости российского рубля немного сократится», — отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

При этом фьючерсные расчетные контракты на валютную пару USD/RUB с экспирацией в июне 2025 года уже торгуются по 81,25, то есть рынок уже закладывает рост курса доллара в следующем месяце примерно до 81 рубля, объясняет эксперт.

По его мнению, нельзя исключать снижения курса доллара до 76–78 рублей, если геополитическая ситуация начнет улучшаться и будут достигнуты какие-то договоренности по деэскалации военного конфликта в Восточной Европе.

«Также нельзя исключать и роста курса американского доллара до 86–90 рублей, если геополитическое давление на РФ начнет усиливаться. Например, если на фоне стагнации переговорного процесса США введут в отношении России 500% пошлины», — считает Чернов.