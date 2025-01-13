Курс доллара после инаугурации Трампа: как изменится американская валюта

20 января 2025 года пройдет официальная инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа. Мало кто сомневается, что он начнет новую экономическую и финансовую политику в стране, что, безусловно, окажет влияние на мировую экономику.

Что будет с долларом после инаугурации Трампа и какого курса американской валюты по отношению к российскому рублю можно ожидать в 2025 году, читайте в материале РИАМО.

Индекс доллара стремительно растет после выборов в США

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Примерно за месяц до президентских выборов в США курс доллара начал укрепляться ко всем мировым валютам, напоминает руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард. Индекс DXY (индекс стоимости доллара США по сравнению с другими валютами) ушел от равновесного уровня 100, около которого находился в сентябре, и стал расти. 5 ноября, то есть в день выборов главы государства в Штатах, он закрылся на отметке 103,45, а уже на следующий день протестировал уровень 105,44 и закрылся на отметке 105,12. В течение ноября и декабря он постепенно рос, превысив в январе 2025 года уровень 109. Так высоко индекс доллара США DXY не находился с осени 2022 года, подчеркивает аналитик.

«Безусловно, одной из ключевых причин такой динамики является сначала ожидание президентских выборов, затем избрания Дональда Трампа и, наконец, его инаугурации. Почему? Дело в том, что во время предвыборной гонки он обещал устроить настоящую тарифную войну с целым рядом стран. Это одна из мер, направленных на решение проблемы торгового дефицита США, которая стоит для страны достаточно остро», – комментирует Мейнхард.

Позиция доллара в ближайшие четыре года: новые тарифы и торговые войны

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Американская экономика строится преимущественно на сегменте услуг, а не на производстве товаров, объясняет Мейнхард. Даже в тех секторах, где производства имеются (например, автомобилестроение), высока конкуренция с импортируемыми в страну товарами. Американцам сложно конкурировать с теми же китайцами, поэтому иностранная техника, автомобили, продукты просто наводнили внутренний рынок США. И для того, чтобы защитить отечественных производителей и дать им конкурентное ценовое преимущество, администрация Дональда Трампа планирует повышать тарифы на ввозимую в страну продукцию, поясняет аналитик.

Побочным положительным эффектом такой политики способно стать пополнение американского бюджета, поскольку пошлины для него – это дополнительный доход, а высокий госдолг США – еще одна важная проблема, которую должна решать администрация президента.

«Таким образом, курс доллара по отношению к мировым валютам сильно зависит от того, насколько радикальную позицию займет Дональд Трамп и его администрация на следующие четыре года по отношению к тарифам и к торговым войнам. Пока наиболее вероятный сценарий развития событий указывает на то, что позиция доллара США будет достаточно сильной на этот период», – полагает Мейнхард.

Что будет влиять на доллар в 2025 году

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Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев перечислил факторы, которые будут влиять на курс доллара в 2025 году.

Цены на нефть: снижение стоимости нефти может ослабить рубль. Ожидается, что средняя цена нефти составит около 60 долларов за баррель.

Санкции и ограничения. Усиление существующих санкций или введение новых может создать дополнительное давление на российскую экономику и рубль.

Геополитическая и экономическая ситуация. Мировая геополитическая обстановка, изменения в политике ведущих экономик и укрепление доллара на международной арене будут оказывать влияние на курс рубля. Например, рост доллара относительно других мировых валют отразится и на его позиции к рублю.

Денежно-кредитная политика ЦБ РФ. Решения ЦБ, включая изменение ключевой ставки и другие регуляторные меры, будут напрямую влиять на курс национальной валюты.

«В течение 2025 года можно ожидать, что курс рубля к доллару будет находиться в диапазоне 90–120 рублей, а его колебания будут зависеть от перечисленных факторов. В первом квартале года также возможно кратковременное снижение курса доллара ниже отметки 100 рублей», – считает Астафьев.

«На начало года ситуация на валютном рынке характеризуется низкой активностью торгов после новогодних каникул. Однако уже сейчас можно выделить ключевые факторы, влияющие на курс доллара в первом квартале: цены на нефть, влияние Банка России и геополитические риски», – соглашается руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Позитивная динамика нефтяных котировок продолжает поддерживать рубль. Если цена на нефть останется устойчивой, это может ограничить ослабление рубля и удерживать курс доллара в диапазоне 94–105 рублей за доллар, говорит он.

Политика Банка России, в частности, уровень ключевой ставки и валютные интервенции, останется важным фактором стабилизации курса. Нестабильная ситуация на мировых рынках и возможные санкции против российского экспорта могут ослабить поддержку рубля, уверен эксперт.

Курс доллара в 2025 году: от 100 до 115 рублей

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«В 2025 году я ожидаю торги по паре доллар/рубль в диапазоне 100–105 рублей, но иногда курс доллара может вырастать и до 108-115 рублей, например, после введения новой порции экономических санкций в отношении РФ, резкого снижения мировых цен на нефть или увеличения дисконта российской нефти (на фоне тех же санкций в отношении танкерного флота), а также в случае обострения геополитической ситуации», – высказывает свое мнение аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По его мнению, основное влияние на курс доллара в России будут оказывать российские власти, когда будут определять объемы продаж валютной выручки экспортерами, тем самым фактически регулируя курс в ручном режиме.

Правительству необходимо соблюдать баланс, так как Минфину выгоднее высокий курс доллара, ведь он отвечает за наполняемость бюджета РФ, который сверстан с дефицитом, а при росте курса доллара увеличиваются поступления в казну от экспортеров в рублевом эквиваленте. При этом ЦБ активно борется с инфляцией, поэтому им невыгодно ослабление рубля, из-за этого все импортные товары становятся дороже в пересчете на национальную валюту, объясняет Чернов.