Курс доллара к рублю: почем будет валюта в российских обменниках в 2024 году

Что будет с долларами и евро в России после новых санкций против Мосбиржи, читайте в материале РИАМО.

После введения санкций против Мосбиржи курсы доллара и евро к рублю теперь устанавливаются на внебиржевом рынке, то есть на основе данных внебиржевых межбанковских торгов Банк России вчера, 13 июня, впервые будет установил свой официальный курс на 14 июня. Как эта ситуация отразится на курсе доллара и евро в РФ, читайте в материале РИАМО.

Коридоры курса доллара и евро будут расширены

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По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, для простых россиян, покупающих или продающих наличную валюту через банки, изменения в технологии установления обменного курса доллара и евро к рублю будут незначительны. А вот для тех, кто покупает и продает валюту на внебиржевом рынке разница будет заметна, так как на внебиржевом рынке спреды между курсами покупки и продажи всегда выше биржевых, а это значит, что заработать на внебиржевом рынке теоретически можно больше, чем на бирже, но и потерять тоже можно больше, да и контрагента вне биржи найти труднее.

«Мы допускаем теоретически появление „внешнего“ и „внутреннего“ рубля, примерно так, как сегодня существуют „внешний“ и „внутренний“ юань», — высказывает мнение аналитик.

Но санкции против Мосбиржи вряд ли будут поводом радикально менять всю валютную систему страны, добавляет она. Тем более, что валюты дружественных России стран (кроме гонконгского доллара) продолжают торговаться на Мосбирже в обычном режиме, и необходимости громоздить различные виды рублей сегодня нет, это только усложнило бы, а не упростило, систему международных расчетов РФ, полагает Мильчакова.

«На значение курсов доллара и евро большого влияния произошедшие события не окажут, то есть доллар и евро, скорее всего, продолжат колебаться в тех же коридорах, можно быть, эти коридоры немного расширятся, доллар может торговаться в рамках 88-91 руб., а евро — в рамках 95-99 руб.», — прогнозирует аналитик.

Курс доллара и евро к рублю будет высоким

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Введение санкций в отношении Мосбиржи может привести к снижению ликвидности валютного рынка, что способно оказать давление на курс рубля и ослабить его, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Одновременно следует заметить, что новый механизм установления курсов доллара и евро ЦБ основан на сделках на валютной бирже «Московская Биржа ММВБ-РТС», что может привести к большей прозрачности и гибкости курсообразования и таким образом способствовать стабилизации курса рубля, добавляет он.

В этой связи появление нескольких курсов валют в России маловероятно. Единый официальный курс устанавливается ЦБ и применяется на всем валютном рынке страны, констатирует эксперт.

«В краткосрочной перспективе курс доллара и евро по отношению к рублю может оставаться относительно высоким из-за геополитической напряженности и санкций. В долгосрочной перспективе динамика курса будет зависеть от развития экономической и геополитической ситуации, политики ЦБ», — резюмирует Деев.

В конце 2024 года доллар будет стоить 100 рублей, евро — 106 рублей

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Введение санкций в отношение Мосбиржи, вероятно, приведет к множественности курсов валют и повышенной волатильности в течение ближайшего времени, высказывает свое мнение основатель международной компании Leader Wealth Management Роман Курганов.

Эксперт допускает появления нескольких курсов валюты, поскольку в данный момент НКЦ и Мосбиржа находятся под санкциями, тем самым, единый центр по расчету курса валют отсутствует.

«Также на фоне новостей россияне массово идут в пункты обмена валюты с целью покупки наличных, что, в свою очередь, провоцирует высокий спрос на валюту и снижение курса рубля. Перекладывание средств в валюту будет влечь снижение курса рубля», — уверен эксперт.

Банк России самостоятельно будет устанавливать официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке. Тем самым, процедура расчета курса станет сложнее текущей, что отразится на курсе не в лучшую для клиента сторону, т. к. банки будут страховать свои риски, подчеркивает Курганов.

«Вероятно, что к концу года стоимость одного доллара составит 100 рублей, евро — 106 рублей. Многое будет зависеть от поступлений валютной выручки в экономику, торгового баланса и иных факторов», — заключает эксперт.

Официальный курс доллара ЦБ останется рыночным и будет укрепляться

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На банковских счетах и в наличке угрозы долларовым накоплениям россиян нет, полагает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

«В обозримой перспективе будет транслироваться официальный курс ЦБ, исходя из внебиржевых данных. И пока нет оснований говорить о том, что он будет нерыночным», — отмечает он.

Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов ожидает укрепления курсов евро и доллара на следующей неделе на фоне панического спроса на валюту.

«Наши оценки внебиржевого рынка показывают текущее укрепление доллара до 95,5 рублей за доллар, но не исключаем небольшой коррекции курса на следующей неделе по мере снижения панического спроса. Официальный курс может измениться даже в большей степени — мы не ожидаем большой активности по продаже валюты из-за высоких банковских спредов, в то же время допускаем наличия значимого объема покупки валюты населением несмотря на завышенные курсы в банках», — высказывает свое мнение аналитик.

В ближайшее время могут расшириться спреды между ценой продажи и покупки долларов и евро в российских банках, что невыгодно для тех, кто собирается продавать и покупать доллары в ближайшее время, отмечает аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов.

«Что касается курса рубля, то мы не ожидаем значительного (более 5%) укрепления или ослабления. Комиссии за переводы теперь будут получать банки, а не Мосбиржа. Курс продажи долларов для экспортеров в банках может быть хуже», — полагает аналитик.

Обвала курса рубля сейчас как в 2023 году не будет

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Долгосрочное санкционное давление на российскую валюту в любом случае уже есть. Однако такого обвала курса, как был в прошлом году, когда рубль потерял около 30% стоимости к доллару и столько же к евро, уже не ожидается, отмечает директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

«Тогда, помимо прочего, с российского рынка активно уходили иностранные бизнесы, а их доли выкупались за доллары и евро, сейчас этот фактор ушел. Однако курс USD/RUB вполне может вернуться к уровню 100 уже ближе к концу года. Для этого предпосылки есть», — считает эксперт.