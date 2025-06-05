«Купание запрещено»: 6 инфекций, которые можно подхватить в пруду или речке

В материале РИАМО рассказываем о том, какие неприятные последствия для здоровья можно получить, если выбрать для купания неправильный водоем.

Какие заболевания можно подхватить во время купания

Фото - © Константин Лабунский / Фотобанк Лори

1. Церкариоз («зуд купальщика»)

Острое паразитическое заболевание под названием шистосоматидный дерматит (церкариоз, «зуд купальщика») вызывается личинками плоских червей трематод – церкариями. Они паразитируют на водоплавающих птицах и прекрасно себя чувствуют в теплой стоячей воде. Если в пруду или озере водятся утки – скорее всего, в нем обитают и церкарии.

После контакта с личинками на коже человека образуются зудящие язвочки, прыщи и волдыри, при этом зараженный ощущает сильное жжение. Церкариозу больше всего подвержены дети: они дольше купаются у берега, где вода обычно теплее, и их кожа более нежная, чем у взрослых. У детей «зуд купальщика» часто проявляется отечностью и сыпью наподобие крапивницы. Если язвочки расчесывать, есть серьезный шанс занести в них вторичные бактериальные инфекции.

2. Вирусный гепатит A

Это заболевание печени часто передается через загрязненную воду, которая попадает в рот или нос человека при купании. После заражения человек ощущает слабость, недомогание, боли в мышцах, тошноту и рвоту, однако нередко гепатит А в течение нескольких дней или недель протекает бессимптомно. Отмечено, что дети заражаются чаще, чем взрослые, так как купаются более «интенсивно» и часто глотают воду, которая случайно попала им в рот.

3. Энтеровирусные инфекции

В пресных водоемах очень легко подхватить энтеровирусные инфекции, которые так же, как и гепатит А, проникают в организм при заглатывании загрязненной воды. Симптомы заболевания могут появиться в период от 1 до 10 дней после заражения. У человека повышается температура, проявляются признаки интоксикации, слабость, лихорадка, рвота, диарея, кожная сыпь и боли в мышцах.

4. Ротавирусная инфекция

Ротавирусы обычно переносятся через загрязненные руки или поверхности, но также неплохо выживают и в воде, в которой искупался зараженный: в пробах воды из пресных водоемов эти вирусы находят регулярно.

Заболевание вызывает сильную рвоту, диарею, лихорадку, слабость, нередко болезнь также проявляется болями в горле и насморком. У детей симптомы обычно проявляются интенсивнее, чем у взрослых, очень часто болезнь сопровождается сильным обезвоживанием.

5. Криптоспоридиоз

Это паразитарное заболевание переносится микроскопическими паразитами рода Cryptosporidium. Криптоспоридиоз можно подхватить в реках, озерах, прудах и фонтанах, если в них искупался зараженный человек или животное.

Криптоспоридиоз проявляется очень сильной диареей, которая обычно начинается через 2-7 дней после заражения и может длиться несколько недель. В числе других симптомов: слабость, лихорадка, боль в животе, судороги, тошнота, рвота и обезвоживание.

6. Конъюнктивит

Конъюнктивит – воспаление слизистой оболочки глаза, которое нередко появляется после попадания в глаза грязной воды, содержащей болезнетворные бактерии. Заболевание проявляется отеком и покраснением глаз, слезотечением, светобоязнью, гнойными выделениями и сильным зудом.

В каких водоемах нельзя купаться

Фото - © Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори

Купаться не рекомендуется:

В водоемах, где водятся утки, чайки, лебеди и другие водоплавающие птицы.

В непроточных прудах и озерах со стоячей водой.

В водоемах, где купают домашний скот.

В водоемах в непосредственной близости от мест выпаса скота, ферм.

В водоемах с заросшими берегами или цветущей водой.

В реках и прудах рядом с промышленными предприятиями.

В уличных фонтанах.

В озерах, реках и прудах со знаком «Купание запрещено».

Зачем знак «Купание запрещено»

Фото - © Александр Замараев / Фотобанк Лори

Многие полагают, что знак «Купание запрещено» на берегу озера или реки – это безобидное предупреждение, которое можно проигнорировать, особенно в жару, когда так хочется освежиться.

Однако такие таблички расставляют на берегах не просто так.



Появление знака «Купание запрещено» может означать, что эпидемиологи нашли в пробах воды опасные бактерии, вирусы или паразитов, которые могут вызвать у человека серьезные заболевания. Возможно, в воде обнаружены химические вещества, которые могут вызвать различные кожные заболевания – от аллергии до дерматита.

Также этот знак предупреждает о других неприятностях, которые могут подстерегать человека в воде: неровное дно с ямами, битыми стеклами, арматурой, острыми камнями, затопленными деревьями. В реках рядом со знаком, запрещающим купание, могут быть водовороты, сильные подводные течения и холодные ключи.