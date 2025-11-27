Крупнейший за 17 лет пожар в Гонконге: что известно о пострадавших и причинах происшествия

В материале РИАМО — о том, из-за чего произошел пожар в Гонконге, охвативший сразу несколько жилых домов.

Что известно о пожаре в жилом комплексе в Гонконге 26 ноября

26 ноября в районе Тай По в жилом комплексе «Ван Фук» начался пожар. Первые сообщения начали поступать в 14:51 по гонконгскому времени. Огонь стал очень быстро распространяться — погода была ветреная. Сначала происшествие классифицировали как возгорание первой степени, к 15:34 уровень опасности повысили до четвертой степени, уже в 18:22 — до пятой, максимальной.

Он представляет собой восемь 32-этажных домов, которые были построены еще в 1983 году. В комплексе 1984 квартиры, и, согласно переписи населения на 2021 год, в них проживало 4643 человека. Большинство из них — пожилые люди.

Несколько лет назад в жилом комплексе начался масштабный ремонт, и строители часто курили прямо на строительных лесах. Жильцы неоднократно жаловались на это властям.

На видео, которые «гуляют» по социальным сетям и телеграм-каналам, заметно, что изначально огонь охватил бамбуковые строительные леса, которые были возведены вокруг зданий. Зеленая строительная сетка быстро воспламенялась, падала на землю и лишь ускоряла распространение огня. Огонь поднимался по строительным лесам, а ветер «перекидывал» его на соседние здания. Огонь распространялся очень быстро, хотя пожарная станция находится рядом с ЖК. Очевидцы обратили внимание, что для тушения не используют вертолеты с водой. «Тут полный хаос. Никаких указаний от правительства», — сказал один очевидец.

Погибшие и пострадавшие в крупнейшем пожаре в Гонконге

Сведения о жертвах смертоносного пожара до сих пор уточняются. Так, вечером 26 ноября было известно о гибели 36 человек. Позднее, в ночь на 27-е ноября, количество жертв увеличилось до 44, а утром сообщили о 55 пострадавших. Около 100 человек с серьезными ожогами были доставлены в больницы. Кроме того, до сих пор числятся пропавшими без вести 279 человек. В огне пострадали и погибли больше сотни животных.

Более 900 человек были эвакуированы и временно размещены в убежищах, где они отдыхают на циновках под белыми одеялами, рядом со своими спасенными вещами. Волонтеры приносят им воду и еду.

Как проходила эвакуация из сгоревшего комплекса «Ван Фук»

Очевидцы отмечают, что сигнализация после начала пожара не сработала, хотя все здания оборудованы системой оповещения. Об этом рассказал Джаван Ленг, житель дома: «Я был на улице, мне только что позвонили родные, и я вернулся. Я слышал от других жильцов, что пожарная сигнализация не работает».

Если бы жильцы домов услышали тревожное оповещение, то спастись удалось бы большему числу людей. А раз его не было, то люди начинали покидать свои квартиры только после появления запаха гари и открытого горения. Многие жильцы были заблокированы в зданиях, им не удалось выбраться. Лоуренс Ли, житель дома, поделился: «Моя жена все еще в квартире. Когда начался пожар, я сказал ей по телефону, чтобы она убегала. Но как только она вышла из квартиры, коридор и лестница заполнились дымом, и стало совсем темно, поэтому ей ничего не оставалось, как вернуться в квартиру».

Причины пожара в жилом комплексе в Гонконге

Есть несколько версий, где было первоначальное возгорание. Так, согласно одной из них, сначала огонь вспыхнул на верхних этажах одной из высоток. Затем он перекинулся на бамбуковые строительные леса, которыми были обнесены здания на время ремонта. По другой версии, строительные леса загорелись первыми.

Кроме того, на окнах зданий в ходе тушения пожала были обнаружены блоки из пенопласта. Этот материал очень быстро и легко воспламеняется, а при горении выделяет ядовитые вещества.

Расследование ЧП в Гонконге и первые задержания

Полиция и пожарные ведут совместное расследование произошедшего. Так, уже задержали троих человек — двух директоров строительной компании и одного инженера-консультанта. Их подозревают в неумышленном убийстве и грубой халатности.

Главная претензия — к использованным при строительстве материалам. Старший начальник Эйлин Чанг Лай-Йи отметила, что строительная компания установила пеноматериалы, которые поспособствовали быстрому распространению огня.

Этой же точки зрения придерживается и директор пожарной службы Энди Юнг Ян-кин. От подтвердил, что внутри горящих зданий были обнаружены пенопластовые элементы, которые распространили огонь по коридорам и фасадам. Он также уточнил, что пожарным удалось попасть внутрь только через первый этаж, поскольку большинство других этажей были охвачены огнем.

Что говорят власти КНР о крупнейшем пожаре

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил глубочайшие соболезнования семьям в связи с гибелью людей в результате пожара. Он пообещал приложить все усилия для тушения пожара и минимизации человеческих жертв и материального ущерба.

В связи с пожаром приостановлена предвыборная кампания перед выборами в парламент 7 декабря.