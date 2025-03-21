Ключевая ставка ЦБ осталась 21%: поможет ли это победить инфляцию

21 марта на заседании Совета директоров Банка России было принято решение оставить ключевую ставку неизменной в третий раз. В чем смысл этого решения и как оно отразится на российской экономике, читайте в материале РИАМО.

ЦБ продолжает борьбу с инфляцией

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Инфляция, с которой активно борется Банк России с помощью регулирования ключевой ставки, — это сложный феномен, подчиняющийся не одной, а множеству переменных.

Регулятор, сражаясь за стабильность цен, проводит комплексный анализ огромного массива данных, постоянно адаптируя свой подход к меняющейся экономической ситуации, отмечает руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

«Задача не в поиске „самого важного” индикатора (такого попросту не существует), а в построении целостной картины, позволяющей принимать эффективные решения. В фокусе — все, что может оказать влияние на динамику цен: от внешних шоков до внутренних факторов», — объясняет аналитик.

На что опирается регулятор, принимая решение о ключевой ставке 21 марта

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Мейнхард рассказал о ключевых индикаторах, которые находились в фокусе внимания ЦБ РФ на мартовском заседании.

Во-первых, бюджетный дефицит. Вниманию подвергается не столько объем бюджетных расходов сам по себе, сколько его дефицит. Он напрямую влияет на уровень совокупного спроса, оказывая давление на цены. Рост дефицита сигнализирует о потенциальном усилении инфляционного давления. Несмотря на то, что в январе показатель достиг 1,706 трлн руб. или 0,8% ВВП при планах на весь 2025 год в размере 1,173 или 0,5% ВВП, Минэкономразвития не спешит корректировать свои прогнозы, объясняя резко возросшие расходы авансированием по многим статьям, то есть начало года выдалось достаточно затратным, констатирует аналитик.

Во-вторых, инфляционные ожидания. Ключевым фактором является мониторинг ожиданий инфляции как со стороны бизнеса, так и со стороны населения. Эти ожидания самореализуются: если люди и компании ожидают роста цен, они начинают вести себя соответствующим образом (например, увеличивая цены на товары или услуги или активно потребляя), что и приводит к росту инфляции. Данный показатель достиг своего пика в 14% в январе 2025 года, последовательно увеличиваясь на протяжении 4 месяцев, однако в феврале несколько снизился до 13,7%.

В-третьих, рынок труда. Перегрев рынка труда, характеризующийся низкой безработицей и ростом заработных плат, может усилить инфляционное давление, так как приводит к росту совокупного спроса. Здесь ситуация стабильно негативная — безработица на уровне 2,4%.

В-четвертых, деловые настроения. Анализ деловых настроений позволяет оценить уровень спроса в экономике. Оптимистичные прогнозы бизнеса могут говорить о потенциальном росте инфляции, в то время как пессимизм может свидетельствовать о замедлении, отмечает Мейнхард. Индекс PMI, отслеживаемый S&P Global, в сфере услуг в феврале упал с 54,6 пункта до 50,5 пункта, производственный тоже снизился – с 53,1 пункта до 50,2 пункта. Оба индикатора приблизились к важному уровню 50, отделяющему рост от спада.

Наконец, курсовая динамика. При девальвации национальной валюты импорт дорожает, что ведет к росту цен. Однако начало года выдалось удачным для рубля. Только за прошлый месяц он укрепился на 10,3% к доллару США и на 9,9% к евро и китайскому юаню.

«Конечно, это далеко не исчерпывающий перечень макроданных, которые анализирует Банк России, но данные индикаторы регулятор точно учитывает при принятии решения по ключевой ставке. И пока большинство из них говорит о том, что ключевая ставка не будет повышена. Вероятно, ЦБ сохранит ее без изменений и смягчит свою риторику», — резюмирует руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.

Сохранение ключевой ставки уже было заложено в экономику России

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Сохранение ставки на текущем уровне — базовый сценарий, который уже учитывается в экономике, уверена ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Более того, даже если бы ставка и изменилась, это бы не отразилось на экономике и бизнесе сразу, поскольку это длительный процесс, добавляет она.

«Средние ставки в экономике сегодня все еще ниже уровня ключевой, и для того, чтобы ставки в экономике вышли на уровень ключевой, они должны оставаться неизменными длительный период времени», — поясняет аналитик.

По ее словам, более высокие ставки — это позитив для рубля, однако уровень ключевой ставки не является основополагающим фактором в определении динамики курса национальной валюты.