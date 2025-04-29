Какой курс евро будет в мае 2025: прогнозы экспертов

Какой курс евро ожидать в мае и почему он будет таким, читайте в материале РИАМО.

Диапазон курса евро в мае может колебаться в широких пределах. Каких значений европейской валюты нужно ожидать и от каких факторов это будет зависеть, читайте в материале РИАМО.

Опустится ли евро в мае ниже 80 рублей

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«Согласно моему прогнозу, в мае курс единой европейской валюты будет торговаться в диапазоне 90–97 рублей, в котором он стабилизировался в последние несколько недель», — комментирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Однако в случае резкого улучшения геополитической ситуации и смягчения санкций российский рубль может в моменте укрепиться еще более существенно, тогда курс евро будет пытаться закрепиться ниже 90 рублей, в районе 82–87 рублей. При этом ниже 80 рублей стоимость евро в мае не опустится и выше 100 рублей не поднимется, полагает аналитик.

«Если курс евро останется в текущем диапазоне торгов, то это будет говорить о достижении некоторого баланса спроса и предложения на иностранную валюту в РФ и нахождении равновесного курса. Если российская национальная валюта продолжит укрепляться и стоимость евро опустится ниже 90 рублей, то этому могут способствовать какие-то существенные геополитические и экономические сдвиги, из-за чего возрастет спекулятивная активность. Ослабнуть стоимость рубля сможет в случае роста мировых цен на нефть, так как в таком случае ЦБ перестанет продавать валютную выручку из ФНБ в рамках бюджетного правила и объемы предложения валюты в РФ сократятся», — резюмировал Чернов.

Курс евро в мае будет в диапазоне 93–95 рублей

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28 апреля российский рубль на внебиржевом рынке продолжал крепнуть, но движения не носят активного характера. При том, что евро опускался на 0,39% до 93,71 руб., констатирует старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

По его мнению, рубль последние дни поддерживается налоговым периодом, сжатым рабочим временем «до майских праздников» и довольно благоприятными геополитическими ожиданиями.

«На пятничном заседании ЦБ РФ оставил ставку на уровне 21% годовых, но убрал из комментария вариант с повышением стоимости кредитования. Рынок счел, что это хороший сигнал, который может предварять решение о смягчении. Тут же заговорили о сценарии с понижением ставки в июне. Смягчение денежно-кредитной политики — это фактор давления для рубля, об этом стоит помнить. Но это случится не прямо сейчас», — считает Силаев.

По его прогнозам, евро продолжит движение в диапазоне 93-95 руб.

Рубль не так силен в паре с евро, как с долларом

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Рубль менее силен в паре с евро, чем с долларом, ввиду кросс-курсов, поясняет ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Индекс доллара сильно упал после начала тарифных войн между США и прочими странами, что привело к укреплению евро к доллару. Таким образом, с начала апреля индекс доллара (DXY) упал почти на 4%, пара USD-RUB подешевела на 2,1%, а пары EUR-USD и EUR-RUB подорожали на 4,7% и 3% соответственно, констатирует она.

«Ожидаем, что в перспективе мая евро будет стоить 91–98 рублей», — прогнозирует аналитик. Наталия Пырьева ведущий аналитик «Цифра брокер»

Резкий рост евро негативно влияет на экономику ЕС

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Резкий рост евро к мировым валютам за последний месяц оказывает крайне негативное влияние на экономику еврозоны — немалая роль доходов европейских компаний приходится на внешние рынки, а сильный евро сокращает их маржу, считает заместитель председателя правления СДМ-Банка Эдуард Лушин.

«Европейские чиновники обращали внимание на пару евро-юань, где рост евро приведет к резкому падению конкурентоспособности европейских производителей против китайских конкурентов», — отмечает финансист.

По его прогнозам, евро будет слабеть и к юаню, и к доллару, валютная пара евро-рубль может сохраниться на уровне 93–95 рублей.

«Ожидаем движения евро-доллар к 1,10 до конца 2 квартала 2025 года», — говорит Лушин.