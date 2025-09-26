Какой будет погода в октябре 2025 в Москве и Подмосковье: прогноз синоптиков

Подробности о том, какой будет погода в октябре 2025 года в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Сентябрь 2025 запомнится жителям столичного региона аномальным теплом: метеорологическая осень в Москве наступила лишь 24 числа — это самый поздний срок за всю историю наблюдений. Между тем уже в среду в свои права вступит октябрь — наступит середина осени. Подробности о том, какой будет погода в октябре 2025 года в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Какой будет погода в начале октября в Москве и Подмосковье

Фото - © Медиасток.рф

Метеорологическая осень пришла в столичный регион в минувшую среду, 24 сентября, с опозданием более чем на три недели. По данным специалистов центра погоды «Фобос», как минимум до конца сентября жителей столичного региона ждет настоящая осенняя погода. Более того: дни до конца сентября будут на 1-2 градуса холоднее нормы.

«В выходные 27-28 сентября в регион придут облака и дожди, связанные с холодным атмосферным фронтом циклона, перемещающегося по Предуралью. В такой ситуации в субботу плюс 10-12 градусов, в воскресенье около плюс 10 градусов», — рассказали синоптики.

Неделя, на которой сентябрь встретится с октябрем, начнется с влияния западного антициклона, который уменьшит количество и плотность облаков, а также прекратит дожди. Однако по-прежнему будет холодно: в понедельник, 29 сентября, плюс 8-10 градусов, во вторник, 30 сентября, плюс 10-12 градусов, а в среду, 1 октября — плюс 11-13.

При этом конец сентября пройдет на фоне повышенного атмосферного давления, которое достигнет своего максимума на стыке 30 сентября и 1 октября. Барометры покажут 763 миллиметра ртутного столба, что на 15–17 единиц выше нормы. Между тем, как отметили специалисты центра «Фобос», недавно в СМИ появилась информация о первых заморозках, которые в ближайшие дни могут прийти в столичный регион.

«В Подмосковье первые заморозки наблюдались еще 13 сентября — и их вероятность в предстоящие 5-6 дней по-прежнему велика», — отметили синоптики.

Что касается Москвы, то в столице заморозки особенно вероятны ночами на вторник, 30 сентября, и среду, 1 октября. К слову, они придут в город раньше средней многолетней даты, которая в XXI веке приходится на 11 октября.

Прогноз погоды на октябрь 2025: тучи и снег в Московском регионе

Фото - © Люди под дождем/Медиасток.рф

Согласно предварительному прогнозу портала Gismeteo, во второй месяц осени 2025 года Московский регион ждет в основном погода с переменной облачностью всего с одним ясным днем — 13 октября. Впрочем, это лишь один из вероятных сценариев. По предварительным данным, на протяжении почти двух недель месяца возможны осадки: в основном в виде дождя, хотя 24-25 октября возможен и дождь со снегом.

Самые холодные ночи, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут всего плюс три градуса, ожидаются на 1, 18 и 23-25 октября. Самая низкая дневная температура — плюс шесть градусов — ожидается 21-24 октября. Самой теплой ночью второго месяца осени может стать ночь на 6 октября, когда столбики термометров поднимутся на девять градусов выше нуля. А самая высокая дневная температура — плюс 15 градусов — ожидается 4 и 6 октября.

Какой будет середина осени в Москве и Подмосковье в 2025 году

Фото - © Медиасток.рф

В октябре в Москве возможен период бабьего лета с теплой погодой без осадков — об этом ранее заявлял научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, в этом случае температура может подняться до плюс 15 градусов. Метеоролог и обозреватель погоды проекта Meteoweb Алексей Сафонов также согласен с тем, что в октябре в Москву может ненадолго прийти бабье лето, а температура воздуха в это время будет колебаться на уровне плюс 16-18 градусов.

В то же время, как сообщала специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, во второй декаде октября в Москве может выпасть снег. «Существенное понижение температуры и осадки в виде снега наиболее вероятны во второй декаде октября», — отмечала она.

Когда автомобилистам стоит менять резину осенью 2025 года

Фото - © Медиасток.рф

Первых заморозков не стоит пугаться и спешить переобувать автомобиль, так как есть риск, что такая погода долго не продержится, сообщил РИАМО независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Существует четко определенный многолетний норматив: переобуваться нужно, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней подряд, 5-6 дней, держится в пределах плюс 4-6 градусов. Что это значит? Если днем плюс 10, то ночью около нуля / минус одного градуса. Разовые заморозки не являются основанием», — сказал Попов.

Он подчеркнул, что для смены резины необходимо, чтобы низкая температура продержалась несколько дней.

«Самое главное, никакая переобувка не может сработать на упреждение. Всегда есть риск, что переобуешься и окажешься на сухом теплом асфальте. Может прийти температурная аномалия — станет „плюсово”, и зимние колеса начнут расплываться, терять дорогу», — предупредил эксперт.

Попов отметил, что может произойти и обратная ситуация — не переобуешься и неожиданно станешь участником гололедного коллапса.

«Есть еще практический ориентир. Начало периодического протапливания батарей — это хороший сигнал к тому, что пора переобуваться. У коммунальщиков критерий среднесуточной температуры плюс 6-8 градусов, у автомобилистов плюс 4-6 градусов. Поэтому, если началось протапливание, значит, и водителям пора готовиться», — заключил эксперт.