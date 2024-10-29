Какой будет погода в ноябре 2024 в Москве и Подмосковье: прогноз синоптиков

О том, какую погоду в ноябре 2024 года обещают синоптики в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Октябрь 2024 года запомнится жителям столичного региона аномальным теплом: в частности, 3 октября базовая метеостанция ВДНХ зафиксировала температуру в плюс 21,9 градуса. Это значение стало самым высоким из зафиксированных на метеостанции с момента начала ее работы в 1949 году. Между тем уже в пятницу вступит в свои права последний месяц осени — ноябрь.

Какой будет погода в начале ноября в Москве и Подмосковье

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Согласно данным центра погоды «Фобос», рубеж октября и ноября в 2024 году ознаменуется тектоническими сдвигами в атмосфере, а также крайне сложной и даже опасной погодой на всей Русской равнине, к которой относится и столичный регион. В ночь на вторник, 29 октября, столбики термометров покажут около пяти градусов, днем — до 6-8 градусов. Возможны небольшие дожди при северо-западном ветре.

В ночь на среду, 30 октября, температура в Москве опустится до нуля (по области — до минус двух градусов), на дорогах местами слабая гололедица толщиной 0,5–2 мм. Днем потеплеет до плюс 5-7 градусов, но к вечеру начнутся дожди и усилится ветер. В четверг, 31 октября, на столичный регион обрушатся ливни, местами с мокрым снегом. Причем если ночью ожидается плюс 4-6 градусов, то днем похолодает до плюс 3-5 градусов.

На фоне таких сложных метеоусловий не исключены задержки в работе столичных аэропортов. В первую ноябрьскую ночь — на пятницу — погода улучшится: столбики термометров покажут от нуля до минус двух градусов, появится гололедица. Днем потеплеет до 4-6 градусов, пройдут влажные снегопады, а ветер усилится до штормовых значений в 15-20 м/с, поэтому возможно падение деревьев и рекламных конструкций.

На этом фоне в работе столичных аэропортов снова возможны сбои, а вечером в пятницу ожидается рекордно низкое атмосферное давление — 719 мм рт. ст. Это значение может оказаться самым низким для этого дня с 2001 года. В субботу, 2 ноября, штормовое ненастье продолжится — возможны порывы ветра до 21 м/с, а столбики термометров ночью и днем не поднимутся выше нуля — плюс пяти градусов.

Какую погоду прогнозируют на День народного единства

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Как отмечают специалисты центра погоды «Фобос», в субботу, 2 ноября (которая, к слову, на этой неделе будет рабочей) будет идти мокрый снег и сформируется снежный покров высотой в 2-5 сантиметров. В воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября, когда в России празднуют День народного единства, натиск холода усилится — пойдет снег с метелью, а видимость ухудшится до одного километра и менее.

По ночам температура воздуха понизится до нуля — минус пяти градусов, а днем уже не будет теплее нуля. Высота снежного покрова будет расти, а на дорогах из-за гололедицы и снежного наката будет скользко. Из-за этого в разы увеличится тормозной путь, а на дорогах станет больше ДТП — начнется «автомобильная» зима.

«Автомобилисты, переобуйтесь на зимние шины, а по возможности — лучше вообще воздержаться в предстоящие праздничные дни от дальних поездок на личном автотранспорте!», — призвали специалисты «Фобоса».

Прогноз погоды на ноябрь 2024: тучи и снег в Московском регионе

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Согласно прогнозу портала Gismeteo, в последнем месяце осени 2024 года Московский регион в основном ждет пасмурная погода без ясных дней. Впрочем, по словам синоптика Gismeteo Леонида Старкова, это лишь один из вероятных сценариев. По предварительным данным, на протяжении более трех недель месяца возможны осадки в виде дождя и снега.

Самые холодные ночи, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут минус два градуса, ожидаются 5-6 и 22-30 ноября. Самая низкая дневная температура — минус 2 градуса — ожидается 30 ноября. Самыми теплыми ночами второго месяца осени могут стать ночи на 2 и 7 ноября, когда столбики термометров поднимутся на 3 градуса выше нуля. А днем самая высокая температура — плюс 7 градусов — ожидается 1 ноября.

Когда в Москву и Подмосковье придет зима

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Зима в этом году в столице наступит значительно позже — на 20 дней, по сравнению с обычными сроками. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, климатическая зима обычно начинается 13 ноября, но в этом году переход ожидается ближе к началу декабря.

Это изменение связано с тенденциями глобального потепления, из-за которого осень длится дольше, «подъедая» зиму.

«Переход среднесуточной температуры через «ноль» в сторону отрицательных значений и формирование устойчивого снежного покрова должны случиться только в начале декабря» Евгений Тишковец Специалист центра погоды «Фобос»

Метеоролог привел статистику: в 1970 году зима начиналась 9 ноября, в 2010 — уже только 2 декабря. Однако позднее начало зимы не означает теплоты: синоптики прогнозируют сильные морозы, особенно в январе и феврале. В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд зимой прогнозирует морозы до минус 25 градусов, а также частую смену погоды.