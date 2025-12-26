Какой будет погода в январе 2026 в Москве и Подмосковье: прогноз синоптиков

Подробности о том, какой будет погода в январе 2026 года в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Декабрь 2025 запомнится жителям столичного региона по-настоящему морозной погодой: 24 декабря на станции Тушино в Москве был установлен рекорд для нынешней зимы — температура воздуха составила 17,4 градуса, что почти на восемь градусов ниже климатической нормы. Между тем уже в будущий четверг наступит январь — в свои права вступит новый, 2026 год.

Каким будет конец декабря в столичном регионе

25 декабря специалисты Гидрометцентра обратились к жителям столицы с предупреждением о надвигающихся неблагоприятных погодных явлениях. Приход нового циклонального фронта вызовет резкую переменчивость температуры рядом с точкой замерзания, частые осадки в виде снега и мокрого снега, вероятность появления ледяных образований, усиление ветра и метели.

Так, в субботу, 27 декабря, в столице ожидается облачная погода с легкими снегопадами. Ночная температура составит от минус 2 градусов до нуля в Москве и от минус 5 до нуля по области. Продолжающееся воздействие северо-западного ветра обеспечит интенсивность воздушного потока до 6-11 м/с, на дорогах ожидается гололед.

В воскресенье, 28 декабря, облачность сохранится, вновь пойдет снег. В Москве ожидается минус 3-5 градусов, по области — минус 2-7 градусов. Южные ветры уступят свое место восточным воздушным потокам, скорость которых возрастет до 5-10 м/с, сохранится угроза гололеда. В понедельник, 29 декабря, на фоне продолжающегося снега похолодает до минус 5-10 градусов ночью и минус 3-8 градусов днем. Будет дуть северный ветер с порывами до 3-8 м/с.

Рабочая неделя во вторник, 30 декабря, завершится переменной облачностью и слабым снегом. Ночью ожидается значительное падение температуры до минус 9-14 градусов, а днем температура будет держаться на уровне минус 6-11 градусов. При этом ветер стихнет.

Какой будет погода на Новый год 2026 в Москве и Подмосковье

Москвичей и жителей Центральной России в конце 2025 и начале 2026 года ждет идеальная зимняя погода — об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, до конца месяца в регионе ожидаются умеренные морозы со снегом. Согласно предварительным прогнозам, 31 декабря днем в столице термометры покажут минус 10 — минус 5 градусов, в новогоднюю ночь будет от минус 14 до минус 9.

В свою очередь коллега Тишковца, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, ранее прогнозировал, что 2026 год Москва встретит в белоснежном убранстве. При этом начиная с 26 декабря и до конца года оттепелей в столице не будет, а высота снежного покрова в лучшем случае составит 50% от нормы по климату (для 31 декабря и 1 января это 19-20 сантиметров).

«Сейчас высота снежного покрова всего 1–2 сантиметра, но этот снег сохранится. Будет постепенно увеличиваться высота снежного покрова, она достигнет 5 — 7 сантиметров. И плотность будет такая заметная, потому что снег мокрый», — отмечал 24 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По мнению Евгения Тишковца, свои морозные и снежные позиции нынешняя зима сохранит и в первой декаде января.

Прогноз погоды на январь 2026: тучи и снег в Московском регионе

Согласно предварительному прогнозу портала Gismeteo, в первый месяц 2026 года Московский регион ждет в основном погода с переменной облачностью, но найдется место и четырем ясным дням — 5, 20-21 и 23 января. Впрочем, это лишь один из вероятных сценариев. По предварительным данным, на протяжении двух недель месяца возможны осадки в виде снега. Полноценные снегопады могут пройти 4 и 6-7 января.

Самые холодные ночи, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут минус 13 градусов, ожидаются на 2-3 января. Самая низкая дневная температура — минус 10 градусов — также ожидается 2 января. Самыми теплыми ночами первого месяца года могут стать ночи на 24-25 января, когда столбики термометров опустятся на 7 градусов ниже нуля. Самая высокая дневная температура — минус 4 градуса — также ожидается в эти дни.

В свою очередь главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее прогнозировала, что в январе в столичный регион, согласно предварительным прогнозам, придет морозная погода.

«То, что в январе морозы будут, — точно, потому что это самый холодный месяц года. К этому времени уже формируется снежный покров, так что морозы будут, но какое количество холодных дней и какое количество с оттепелью, сказать сложно», — отметила Позднякова.

При этом последние несколько лет столичный регион не сталкивался с сильными холодами, когда температура опускалась ниже отметки в минус 25 градусов, заключила синоптик.