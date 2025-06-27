Какой будет погода в июле 2025 в Москве и Подмосковье: прогноз синоптиков

Подробности о том, какой будет погода в июле 2025 года в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Какой будет погода в начале июля в Москве и Подмосковье

Фото - © Медиасток.рф

В Москве антициклон прекратит дожди утром в пятницу, 27 июня — об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Однако, как отметил синоптик, несмотря на обилие солнца, теплее не станет. Напротив, пятница окажется одним из самых холодных дней этой недели — днем столбики термометров покажут всего плюс 17-19 градусов.

«В субботу и большую часть воскресенья барический максимум будет радовать солнцем и теплом. Температура воздуха в первый выходной день составит плюс 21-23 градуса, а в воскресенье воздух прогреется до плюс 22-24 градусов, что как раз и соответствует климатической норме последних дней июня», — сообщил Леус.

Вечером в воскресенье, 29 июня, в передней части очередного циклона, выходящего с северо-запада, в регионе уплотнятся облака и вернутся дожди, рассказал синоптик. Пройдут они и в понедельник, 30 июня, а температура в последний день месяца в лучшем случае дотянется до отметки в плюс 20 градусов.

Что касается начала июля, то в первые дни месяца, согласно прогнозу ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, столбики термометров также будут держаться около отметки в плюс 20 градусов тепла. О том, что начало июля может быть не очень теплым, ранее заявлял и синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды на июль 2025: тучи и дожди в Московском регионе

Фото - © Дождливая погода в Москве/Медиасток.рф

Согласно предварительному прогнозу портала Gismeteo, во второй месяц лета 2025 года Московский регион ждет в основном погода с переменной облачностью со всего двумя ясными днями — 2-3 июля. Впрочем, это лишь один из вероятных сценариев. По предварительным данным, на протяжении трех недель месяца возможны дожди, а 4 июля — гроза.

Самая холодная ночь, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут плюс 12 градусов, ожидается на 1 июля. В этот день ожидается и самая низкая дневная температура — плюс 19 градусов. Самой теплой ночью второго месяца лета может стать ночь на 3 июля, когда столбики термометров поднимутся на 19 градусов выше нуля. Самая высокая дневная температура — плюс 26 градусов — также ожидается в этот день.

По прогнозу Татьяны Поздняковой, по-настоящему летних показателей температура в столице достигнет лишь к 6-10 июля, когда воздух может прогреться до плюс 25 градусов. «Модели пока не показывают температуру выше 25 градусов во второй пятидневке июля», –- предупредила синоптик.

В то же время Александр Ильин ожидает, что к середине первой декады июля столбики термометров устойчиво встанут у отметки в плюс 22-27 градусов. При этом синоптик отметил: нет никаких оснований полагать, что жара задержится надолго.

Придет ли настоящее лето в Москву и Подмосковье в 2025 году

Фото - © Медиасток.рф

По статистике, июль в Москве — самый теплый и самый влажный месяц столичного климатического года. Его норма осадков — около 84 мм и в 2025 году она вряд ли будет превышена, прогнозирует Михаил Леус. При этом в целом будущий июль, скорее всего, окажется холоднее, чем в 2024 году. При этом он будет теплее июля 2019 года, но прохладнее, чем жаркий июль 2010 года.

Согласно предварительным прогнозам, средняя температура второго месяца лета будет держаться чуть выше климатической нормы — на уровне плюс 19,7 градусов тепла. При этом первая половина месяца окажется прохладной, а тепло вернется во второй половине июля — особенно в последние дни месяца, ожидает Михаил Леус.

«В предстоящие две недели, за исключением кратковременного взрывного роста показаний термометров в начале июля, кардинальных изменений в температурном фоне столичного региона вряд ли произойдет» Евгений Тишковец ведущий специалист центра «Фобос»

По словам Евгения Тишковца, жары не будет — вместо нее стоит ожидать умеренное 20-градусное тепло с небольшими вариациями. Ныряющие циклоны и преобладающие северо-западные ветры в средней тропосфере не позволят приземному воздуху разогреваться. При этом, согласно долгосрочному прогнозу погоды, июль в Центральной России (включая Москву и область) будет умеренным и практически соответствовать своим многолетним климатическим значениям. Для столицы это плюс 13,5 ночью и плюс 23,1 днем.

«Определенный «разворот к лету» произойдет во второй и третьей декадах июля, но без какого-либо экстрима. Речь идет о дневных температурах в диапазоне плюс 23-28, в лучшем случае лишь иногда плюс 25-30, что является идеальным для здоровья человека с точки зрения медицинской метеорологии», — заключил синоптик.