Какой будет погода в декабре 2024 в Москве и Подмосковье: прогноз синоптиков

Подробности о том, какой будет погода в декабре 2024 в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Ноябрь 2024 года запомнится жителям столичного региона аномальным теплом: в частности, в ночь на 17 ноября базовая метеостанция ВДНХ зафиксировала температуру в плюс 5,1 градуса. Это значение стало самым высоким из зафиксированных на метеостанции за последние 80 лет. Между тем уже в воскресенье вступит в свои права последний месяц года — декабрь. Подробности о том, какой будет погода в декабре 2024 в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Какой будет погода в начале декабря в Москве и Подмосковье

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В конце ноября в Москву пришла пасмурная и влажная «еврозима», из-за которой по ночам будет не слишком холодно, а днем температура будет чуть выше нулевой отметки — об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Вплоть до субботы, 30 ноября, по ночам температура в столичном регионе будет держаться на отметке от ноля до минус трех градусов. Днем столбики термометров будут подниматься чуть выше нулевой отметки. Погода будет облачная и сырая, до пятницы есть вероятность небольших осадков в виде снега и мокрого снега.

Также до конца недели прогнозируется повышенное атмосферное давление. К субботе показания барометров постепенно достигнут отметки в 760 мм рт. ст. Такие показатели, включая температуру, сохранятся в Москве до 2–3 декабря. Затем температурный фон снова изменится в привычную для российской зимы сторону. Ожидаются легкие морозы.

При этом главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отдельно отметила, что в первый день зимы — воскресенье, 1 декабря — в Москве не ожидается резкого похолодания и снегопада. «Температура воздуха так и будет в ночные часы слабо отрицательная. В дневные — около нуля градусов Цельсия», — спрогнозировала Позднякова.

Прогноз погоды на декабрь 2024: тучи и снег в Московском регионе

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Согласно прогнозу портала Gismeteo, в первом месяце зимы 2024-2025 Московский регион в основном ждет пасмурная погода без ясных дней. Впрочем, по словам синоптика Gismeteo Леонида Старкова, это лишь один из вероятных сценариев. По предварительным данным, на протяжении более трех недель месяца возможны осадки в виде дождя и снега.

Самые холодные ночи, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут минус шесть градусов, ожидаются 27-29 декабря. Самая низкая дневная температура — минус пять градусов — ожидается в те же дни. Самыми теплыми ночами первого месяца зимы могут стать ночи на 1, 3 и 8 декабря, когда столбики термометров поднимутся на один градус выше нуля. А днем самая высокая температура — плюс 2 градуса — ожидается 1, 3 и 6-8 декабря.

В целом, по прогнозу Татьяны Поздняковой, впереди Москву и область ожидает аномально теплый декабрь.

«Декабрь пока ожидается с температурой выше климатической нормы, поэтому мы, конечно, рассчитываем, что выпавший снег после 23 ноября у нас ляжет и задержится на декабрь», — сказала синоптик. В то же время она подчеркнула, что прогноз еще может поменяться. Татьяна Позднякова специалист информационного агентства «Метеоновости»

Каким будет Новый год-2025 в Москве и Подмосковье

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Некоторые специалисты уже сделали свои прогнозы о том, какой будет новогодняя ночь в столичном регионе. По мнению синоптика и метеоролога Александра Ильина, она может оказаться аномально холодной. Специалист напомнил, что в последние годы температура в ночь на Новый год в Москве была на уровне минус 2-7 градусов. При этом днем 31 декабря шел небольшой снег, а температура была на уровне от нуля до минус трех градусов. Но в этом году значения могут оказаться ниже.

«Заметны предпосылки к тому, что температура опустится ниже минус 10 градусов. Это ниже климатической нормы», — отметил Александр Ильин.

Синоптик добавил, что морозно может быть и днем 31 декабря — не исключено, что столбики термометров покажут минус 4-9 градусов. При этом в саму новогоднюю ночь возможен небольшой снег, который усилится днем 1 января. Всего за это время может выпасть около семи сантиметров осадков.

О том, что к Новому году в Москве должен выпасть снег, ранее сообщал и замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. «На Новый год, как правило, снег всегда выпадал и лежал уже в январе. Надеемся, что этот год не будет исключением», — сказал метеоролог.

Какой будет в целом зима 2024-2025 в столичном регионе

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Как следует из долгосрочных прогнозов, зима 2024-2025 в столице ожидается с положительной погодной аномалией — об этом ранее сообщала Татьяна Позднякова. По словам синоптика, согласно предварительным данным столбики термометров будут держаться на отметках выше нормы. Причем в декабре и январе это превышение может составить 1-3 градуса. Кроме того, в эти месяцы вероятен избыток осадков.

Согласно некоторым моделям долгосрочных расчетов, в декабре месячная сумма осадков может оказаться превышена почти на 20%. А в феврале и марте, когда, по статистике, осадков выпадает меньше всего, их дефицит в столице возможен лишь с вероятностью в 20-30%. Кроме того, в конце зимы и начале весны температура может оказаться выше нормы.

По предварительному прогнозу Татьяны Поздняковой, зима 2024-2025 в Москве и области обещает быть теплой и с наибольшим количеством осадков в январе. А в целом положительная погодная аномалия в столичном регионе может продлиться как минимум до марта 2025 года. Между тем свой прогноз на предстоящий зимний сезон сделали и специалисты сервиса «Яндекс Погода».

По их данным, в Москве зима 2024-2025 будет мягкой: температура превысит норму на 1,4 градуса, а осадки составят около 144 мм — на 15% меньше, чем в 2023 году. При этом рекордных температур и осадков не ожидается.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявлял, что будущая зима в России будет неоднородной, поскольку среднемесячная и среднесезонная температура воздуха сложится из прямо противоположных факторов.

«То есть будут периоды, скажем, в центре европейской России достаточно холодной погоды, с температурой минус 15 — минус 20 градусов. Это холодная погода для Москвы, да и для всего Центрального федерального округа. И вероятно оттепелей будет больше, чем обычно», — сказал синоптик. Однако в целом, по словам Вильфанда, температура грядущей зимой будет около климатической нормы или немного выше нее.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также прогнозировал, что зима 2024-2025 будет мягкой и снежной. При этом по-настоящему зимние холода могут прийти в Центральную Россию лишь в декабре.