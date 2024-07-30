Какой будет погода в августе 2024 в Москве и Подмосковье: прогноз синоптиков

О том, какую погоду в августе 2024 года обещают синоптики в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Июль 2024 года запомнится жителям столичного региона аномальной жарой: 2 июля температура воздуха в Москве впервые за 134 года достигла 31,9 градуса. Ранее в этот день такая температура фиксировалась лишь в 1890 году. Между тем уже в четверг в свои права вступит август — последний месяц лета. Синоптики рассказали, каким он будет.

Погода в начале августа в Москве и Подмосковье

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На неделе с 29 июля по 4 августа погода в Московском регионе сильно изменится: после плюс 28 градусов выходных 27–28 июля столбики термометров опустятся до плюс 20 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, спрогнозировав «резкое изменение» погоды в понедельник.

Он уточнил, что с 29 июля температура будет в районе 18–22 градусов. Этот температурный фон сохранится до середины недели. Последний месяц лета в четверг, 1 августа, начнется с температур в плюс 19-24 градуса, что ниже нормы августа на 1-2 градуса. Специалист также добавил, что с начала недели сильно понизится атмосферное давление.

Если в выходные 27–28 июля давление было около нормы (747-748 мм ртутного столба), то 29 июля оно снизится вначале на 4-5 мм, а потом еще на 3-4 мм. Кроме того, по словам Вильфанда, 29 июля прогнозируются самые сильные осадки. Дожди ожидаются и в другие дни недели, но уже слабее. При этом в регион будут поступать воздушные массы, сформировавшиеся над Северным Ледовитым океаном.

Прогноз погоды на август 2024: дожди и грозы в Московском регионе

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Согласно прогнозу портала Gismeteo, в последний месяц лета 2024 года Московский регион в основном ждет погода с переменной облачностью. Ясных дней ожидается всего три: 20, 21 и 24 августа. Впрочем, по словам ведущего метеоролога Gismeteo Леонида Старкова, это лишь один из вероятных сценариев.

По предварительным данным, на протяжении почти трех недель месяца будут выпадать осадки в виде дождя, при этом 5–6 августа могут прогреметь грозы. Самыми холодными ожидаются ночи на 21 и 24–25 августа, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут 14 градусов тепла.

Самая низкая дневная температура — плюс 21 градус — ожидается 19-20 и 23–25 августа. Самой теплой ночью последнего месяца лета может стать ночь на 7 августа, когда столбики термометров поднимутся на 19 градусов выше нуля. А в дневные часы самая высокая температура — плюс 25 градусов — ожидается 4 и 7 августа.

Каким будет конец лета 2024 в Москве и Подмосковье

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На протяжении всего последнего месяца лета в столичном регионе ожидается теплая погода — об этом ранее заявлял синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По словам специалиста, холодный фронт, прошедший в конце июля, задержится ненадолго. Правда, климатическая норма температуры для августа несколько ниже, чем для июля. Однако, несмотря на это, температура в августе будет превышать показатель примерно на 2-4 градуса. Столбики термометров в дневное время, скорее всего, будут держаться на отметках плюс 21-26 градусов тепла, добавил синоптик.

Другого мнения придерживается ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец: согласно его прогнозу, последний месяц лета в российской столице не будет щедрым на теплые дни. Тишковец подчеркнул, что днем средняя температура в Москве будет составлять плюс 21,5 градуса, а ночью — лишь 12 градусов. Кроме того, прогнозируется дефицит осадков в 20%. Таким образом, август еще может побаловать москвичей и туристов солнечными днями, заключил синоптик.