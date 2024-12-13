Какими будут тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы в 2025 году

Тарифы на проезд в городском транспорте в Москве ниже инфляции на 25%

В материале РИАМО рассказываем о новых тарифах на поездки в общественном транспорте в Москве и о том, сколько будут стоить парковки со шлагбаумом и эвакуация автомобилей.

Причина повышения тарифов в Москве на проезд в общественном транспорте со 2 января

Фото - © Фотобанк Лори

Дептранс Москвы объявил о корректировке тарифов с 2 января 2025 года на поездки в общественном транспорте. Изменения в ведомстве объяснили необходимостью «дальнейшего развития и эффективной работы транспортной системы столицы». Это поможет сделать городской транспорт еще более современным, а поездки в нем — комфортнее и безопаснее.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что с 2011 года в Москве сохраняются тарифы на проезд в городском транспорте ниже инфляции на 25% и при этом поездки являются самыми длинными в сравнении с другими регионами. Таким образом, стоимость преодоленного расстояния остается ниже, чем в других крупных городах России.

Как изменятся тарифы на поездки в общественном транспорте в Москве в 2025 году

Фото - © Фотобанк Лори

В Дептрансе сообщили, что по-прежнему проезд по биометрии останется самым дешевым вариантом разовой поездки. Ее стоимость в зоне «Центральная» составит 59 рублей, в зоне «Пригород» – 78 рублей.

Стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на 2 рубля.

Пересадки между наземным транспортом и между метро, МЦК, МЦД останутся бесплатными, а билеты без лимита поездок и проездные для обучающихся – самыми доступными среди крупных городов России.

В 2025 году не будет билета «Единый» на 60 поездок. Это связано с тем, что доля поездок по этому билету составляет всего 1%. Более популярным является билет «Кошелек», по которому поездки «не сгорают» через 45 дней, есть скидки при пересадке с метро, МЦК, МЦД на наземный транспорт, а стоимость одной поездки такая же, как в билете «Единый».

Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Москвы с 2025 года

Фото - © Фотобанк Лори

По новой тарифной сетке стоимость билетов на проезд в общественном транспорте будет следующей:

оплата по биометрии (только для метро и МЦД) – 59 рублей для разовой поездки в центральной зоне и 78 рублей при поездке в пригород – это самая выгодная цена;

карта «Тройка» и билет «Кошелек» – разовая поездка на наземном транспорте, метро + МЦД – 63 рубля; тариф «90 минут» в центральной зоне – 94 рубля; метро + МЦД в пригородах – 84 рубля.

бесконтактная оплата (банковской картой, телефоном) – 70 рублей в зоне «Центральная» на всех видах транспорта, для метро + МЦД в пригороде – 91 рубль; тариф «По пути» – 70 рублей;

поездка по билету «Единый» с лимитом обойдется в 75 рублей, две поездки – в 150 рублей;

Билет «Единый» без лимита на сутки (в центральной зоне) будет стоить 365 рублей, на трое суток – 700 рублей, на 30 дней – 3070 рублей, на 90 дней – 7430 рублей. Годовой билет будет стоить 22 тысячи рублей; с возможностью заезда в пригороды билет обойдется в 3750 рублей (30 дней), 9,6 тысяч рублей (90 дней) и 28 тысяч рублей на год;

билет только на трамвай и автобус будет стоить 1950 рублей на 30 дней, 5150 рублей – на 90 дней и 15,9 тысяч рублей на один год;

месячный билет для обучающихся (метро + МЦК + МЦД) в центральной зоне будет стоить 595 рублей и 1090 рублей с возможностью поездки в пригороды. Такой же билет, только дня наземного транспорта в центральной зоне, обойдется в 380 рублей. Безлимитный «Единый» будет стоить 875 рублей в зоне «Центральная» и 1360 рублей в зоне «Пригород»;

студенческие билеты на 90 дней (метро + МЦК + МЦД) в центральной зоне будут стоить 1660 рублей, и 1075 рублей составит цена на наземный транспорт. Билет с пригородами на метро, МЦК и МЦД будет стоить 3120 рублей. Безлимитный «Единый» в центральной зоне обойдется в 2,5 тысячи рублей, такой же, но с пригородами – в 3880 рублей.

Изменения стоимости эвакуации и парковок со шлагбаумами в Москве

Фото - © Pukhov K / Фотобанк Лори

С 1 января 2025 года будет скорректирована стоимость перемещения и хранения транспортных средств и на некоторых парковках со шлагбаумом. Средства, полученные от индексации тарифов, направят на дальнейшее развитие Московского транспорта.

Тарифы на эвакуацию в 2025 году при оплате до 60 дней с момента возврата транспортного средства будут следующие:

При перемещении транспортных средств категории М, А, В до 80 л.с. и условии оплаты до 60 дней с момента возврата транспортных средств тариф составит 7200 рублей. Хранение на спецстоянке в сутки составит от 1150 до 2100 рублей.

Эвакуация автомобилей категории В от 80 до 250 л.с. обойдется в 10 900 рублей. Хранение на спецстоянке в сутки составит от 2100 до 2893 рублей.

Переместить автомобиль категории В свыше 250 л.с. и другие транспортные средства до 4 тонн обойдется в 11 845 рублей. Хранение на спецстоянке в сутки составит 2893 рублей.

Эвакуация транспортных средств тяжелее 4 тонн и негабаритных будет стоить 67 728 рублей. Хранение на спецстоянке в сутки составит 2893 рублей.

Если оплачивать эвакуацию позже 60 дней, то перемещение транспорта до 4 тонн будет стоить 11 845,95 рублей, а транспорта тяжелее 4 тонн и негабаритного – 67 728,7 рублей. В этом случае сутки хранения на спецстоянке обойдутся в 2 893,41 рубля.

Ознакомиться со стоимостью абонементов на парковки со шлагбаумом можно на сайте, там же можно оформить абонемент и пополнить баланс.