Каким будет курс евро к рублю в феврале 2026 года — прогнозы аналитиков

Почему рубль может ослабеть и каким будет торговый диапазон для EUR/RUB, читайте в материале РИАМО.

В феврале 2026 года курс евро к рублю будет определяться целым рядом внутренних и внешних факторов — от решения ЦБ РФ по ставке и объемов продаж валюты по бюджетному правилу до глобальной динамики. Накануне заседания регулятора по ключевой ставке ведущие финансовые аналитики поделились с РИАМО своими прогнозами и обозначили ожидаемый торговый диапазон для европейской валюты.

В феврале 2026 года курс евро будет в диапазоне 98-108 рублей

Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори

В феврале 2026 курс евро к рублю в первую очередь будет зависеть от баланса спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, то есть от того, насколько активно экспортеры продают выручку и как быстро растет спрос на валюту со стороны импортеров, уверен предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Поддержку рублю дает жесткая денежно-кредитная политика — ключевая ставка Банка России на конец января составляет 16%, что удерживает интерес к рублевым инструментам и сдерживает избыточный спрос на валюту. Дополнительный фактор — операции в рамках бюджетного правила: Минфин объявил продажи валюты на период 16 января — 5 февраля на 192,1 миллиарда рублей, что повышает предложение на рынке и обычно снижает амплитуду колебаний.

Базовый сценарий на февраль — умеренно волатильное движение в диапазоне примерно 98–108 рублей за евро, прогнозирует предприниматель.

«В первой половине месяца рубль может выглядеть устойчивее на фоне продолжающихся продаж валюты, а ближе к середине февраля колебания могут усилиться из-за ожиданий решения ЦБ 13 февраля. Отдельно рынок будет учитывать и внешний фон: в начале месяца важна риторика Европейского центрального банка — если она окажется более жесткой, евро может укрепиться глобально и это частично отразится на паре EUR/RUB даже при стабильном рубле. Риски прогноза связаны с внешними шоками, динамикой сырьевых цен и платежами по импорту: при неблагоприятном сценарии курс способен краткосрочно уходить выше 110, а при спокойном фоне — удерживаться ближе к 95–100», — комментирует Астафьев.

Как на курс евро в феврале 2026 года повлияет ключевая ставка ЦБ

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

Февраль, судя по рыночным сигналам, станет для евро месяцем умеренных колебаний, высказывает свое мнение ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. Торговый коридор, скорее всего, составит 90-97 рублей, с возможным закреплением в районе 93-95 рублей к концу месяца, прогнозирует эксперт.

«Главная интрига — реакция регулятора на временный всплеск инфляции из-за повышения НДС и тарифов ЖКХ. На заседании 13 февраля ЦБ, вероятно, возьмет паузу и оставит ключевую ставку на уровне 16%, наблюдая за динамикой цен и оценивая, насколько устойчиво замедление инфляции», — предполагает Расторгуев.

По его словам, внешний фон тоже неоднозначный. Нефть Brent закрепилась выше 68 долларов за баррель из-за эскалации напряженности вокруг Ирана, но перспектива увеличения предложения сдерживает дальнейший рост котировок. ФРС США 28 января ожидаемо сохранила ставку на уровне 3,5-3,75% — американский регулятор не торопится с дальнейшим смягчением, что, в принципе, поддерживает доллар и создает косвенное давление на рубль через кросс-курсы.

«В таких условиях курс евро будет реагировать скорее на внутрироссийские факторы. Если инфляция в феврале превысит ожидания и ЦБ продлит паузу до марта, это может подтолкнуть европейскую валюту к верхней границе диапазона. Если же индексация НДС не раскрутит ценовую спираль и регулятор возобновит снижение ставки уже в марте, рубль получит поддержку, а евро останется ближе к 90-92 рублям», — считает Расторгуев.

Каким будет отскок курса евро к рублю в феврале 2026 года

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер полагает, что в феврале сложились предпосылки для частичного отыгрыша иностранными валютами январского падения против рубля, и евро здесь не станет исключением. По его оценке, несмотря на относительную устойчивость в январе (потеря около 2,5% против 3% у доллара и 4% у юаня), единая европейская валюта может теперь устремиться к отметке 95 рублей, хотя ее рост способен запаздывать из-за перекупленности на глобальном рынке.

Среди причин укрепления рубля в прошлом месяце эксперт выделяет скачок инфляции на фоне роста НДС, снижение вероятности быстрого снижения ставки ЦБ, слабый импорт и геополитическую деэскалацию. Однако в текущем месяце ситуация может измениться: Банк России 13 февраля может еще немного снизить ставку, импорт начнет расти, а продажи валюты по бюджетному правилу, вероятно, сократятся.

В качестве ориентиров для пары EUR/RUB до начала весны Зельцер обозначил поддержку на уровне 90 рублей и потенциал роста к 95 рублям.