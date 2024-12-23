Каким будет курс доллара в России в 2025 году: прогнозы экспертов

Есть ли шанс на укрепление рубля в наступающем году или доллар продолжит расти, читайте в материале РИАМО.

Геополитическое «потепление» обернется укреплением рубля

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В 2025 году стоимость американского доллара скорее всего продолжит рост относительно российской национальной валюты, так как санкционное давление на экономику РФ осложняет оплаты экспортных поставок углеводородов, поясняет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Санкции в отношении Газпромбанка в ноябре 2024 года фактически сделали невозможным оплату экспорта голубого топлива, хоть данный вопрос постепенно и решается. На этом фоне сокращается профицит счета торгового баланса РФ, что влечет за собой снижение предложения валюты в РФ.

«Однако геополитический фон может резко „потеплеть“, так как Дональд Трамп и его помощники открыто говорят о намерениях заключить сделку и завершить СВО, что сразу же обернется укреплением рубля. Если еще и начнут снимать санкции, во что я не верю, так как это должны одобрить еще и в парламенте США, то российская экономика в целом и фондовый рынок РФ в частности получат очень сильный драйвер роста», — отмечает Чернов.

По прогнозам эксперта, курс доллара в 2025 году будет находиться в районе 108-115 рублей, но в случае позитивного сценария и начала снятия санкций вполне может вернуться и на отметку ниже 100 рублей. Правда, такое развитие событий является маловероятным, подчеркивает аналитик.

Государственный статус биткоина — это выстрел в ногу доллару

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«Учитывая текущие прогнозы и отсутствие значительных изменений в мировой финансовой системе, курс доллара в начале 2025 года будет находиться в диапазоне 96–115 рублей. Однако точные значения будут зависеть от множества факторов, включая экономическую политику, глобальные рынки и внутренние экономические условия», — считает ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

При этом нужно помнить о том, что Трамп обещал легализовать криптовалюту (биткоин) до статуса государственной, создать национальный резерв, состоящий из биткоинов, и даже платить криптомонетой по госдолгу, объем которого уже превысил 36 триллионов долларов.

«Создание официальной альтернативы доллару в международных и внутренних расчетах — выстрел собственной нацвалюте в ногу. Именно по этой причине Банк России и центробанки многих стран до сих пор всячески сопротивляются легализации криптовалюты в стране, а во многих государствах она под прямым запретом. Так что тут вопрос больше к тому, насколько четко новый президент будет выполнять обещанное в пылу предвыборной гонки», — полагает Расторгуев.

Медианный курс доллара в 2025 году составит 100 рублей

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Курс доллара формируется под влиянием многих факторов — ключевой ставки; внешнеторгового баланса, формирующего соотношение спроса и предложения со стороны импортеров и экспортеров; спроса на валюту со стороны населения, объясняет специалист департамента стратегических исследований компании ТР Ярослав Островский. Сильные колебания курса могут вызывать также геополитические события и санкционные действия, направленные на ограничение притока валюты в страну.

Исходя из текущей ситуации, можно предположить, что в следующем году колебания курса будут находится в диапазоне от 90 до 110 рублей за доллар, при этом медианное значение курса будет на уровне 100, считает эксперт.

«Это значение выше среднегодового курса 96,5 рубля, заложенного в бюджете на следующий год, однако с точки зрения сохраняющегося дефицита бюджета более высокий курс является положительным фактором. К тому же в бюджете-2025 заложены инфляция на конец года на уровне 4,5% и средняя ключевая ставка в 15,1%, что выглядит малореальным с позиций сегодняшнего дня. Поэтому вероятно, что среднегодовой курс превысит планку в 100 рублей за доллар и сформируется в диапазоне 104-106 рублей», — считает Расторгуев.

В начале 2025 года за доллар будут давать 110-115 рублей

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Курс рубля к доллару во многом будет зависеть не столько от силы рубля, сколько от силы доллара, уверен частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

Эксперт отмечает тренд на смягчение Федеральным резервом США ставки до 4,25%-4,5% годовых, что усиливает позиции мировой валюты. Эта мера увеличит спрос на доллар во всем мире, так как кредиты стали дешевле. Тенденция, вероятно, продолжится и в 2025 году, предполагает эксперт.

«В то же время есть мощный фактор, который может значительно пошатнуть позиции доллара. Речь идет о пошлинах, которые Трамп обещал ввести в первый официальный день президентства (20 января), документ уже подготовлен. Пошлины заработают в отношении Мексики и Канады, благовидный предлог — нелегальный оборот рабочей силы и наркотических веществ. Однако реальной причиной кажется пресечение попытки Китая обойти назначенные ранее пошлины на экспорт товаров в США (электрокары, полупроводники). Предполагается, эта мера спровоцирует рост цен и разгонит инфляцию в Штатах», — считает Сидоров.

Согласно его прогнозу, в начале 2025 года курс доллара составит 110-115 рублей.