Каким будет iPhone 16: цена, дата выхода и характеристики

В материале РИАМО изучаем версии, какой будет новая модель популярного телефона.

Каждый год компания Apple радует фанатов новинками: выпускает новые модели телефона iPhone, наушники, айпады и макбуки. В 2024 году должен увидеть свет iPhone 16, и фанаты уже активно обсуждают в социальных сетях любые утечки от приближенных к компании-гиганту инсайдеров, а также сами пытаются представить новую модель телефона. Мы собрали известные на текущий момент данные о будущем смартфоне.

Каким будет дизайн нового iPhone 16

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Согласно ресурсу MacRumors, который не раз верно предсказывал будущие модели айфонов, компания Apple протестировала несколько вариантов дизайна стандартных моделей iPhone 16, но в итоге остановила свой выбор на камере с вертикальным расположением и выступом в форме «таблетки». В последнем iPhone 15 этот выступ квадратной формы.

На выступе будут расположены отдельные широкий и сверхширокоугольный объективы. Микрофон будет расположен рядом с объективами, а вспышка камеры – на задней панели устройства, за пределами выступа.

На левой стороне смартфона Apple планирует заменить переключатель отключения звука «кнопкой действия», в моделях iPhone 16 будет использоваться та же кнопка, что и в моделях iPhone 15 Pro. Кнопки регулировки громкости будут расположены под Action Button («кнопка действия»).

На правой стороне устройства появится новая CaptureButton («кнопка захвата»).

Помимо нового вертикального расположения объектива и «кнопки захвата», модели iPhone 16 будут иметь тот же дизайн, что и модели iPhone 15, без каких-либо заметных изменений в форме или размере корпуса.

Размеры будущего iPhone 16

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Согласно многочисленным источникам, ожидается, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут иметь дисплеи большего размера. Размер дисплея iPhone 16 Pro составит 6,3 дюйма, а у iPhone 16 Pro Max – 6,9 дюйма.

С увеличением размера дисплея изменятся и размеры корпуса iPhone. Ожидается, что обе модели будут выше и шире, чем iPhone 15 Pro, и, хотя толщина останется прежней, вес немного увеличится из-за большего размера. Общая форма и дизайн обновляться не будут.

Технические новинки iPhone 16

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Самая базовая модель нового айфона получит некоторые косметические улучшения (камеры друг под другом и появятся кнопки действия), а также обновленный процессор – A17 Bionic на 3 нм процессе. Встроенная память – 128–512 ГБ, а также 6 или 8 ГБ ОЗУ. Корпус при этом не будет больше нагреваться, как это было в предыдущем поколении.

Камера будет иметь двойной модуль на 48 и 12 МП с диафрагмой 1,6 и 2,4с.

Аккумулятор будет обладать емкостью 3500 мАч.

Экрану пророчат изменение технологии матрицы, которая подарит изображению глубины, яркости, сочности. Кроме того, обещают повышенную энергоэффективность.

Вероятно обновление кнопки изменения громкости: скорее всего, она станет электронной, а не механической.

Каким будет iPhone 16 Pro

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Этот айфон претендует на неотъемлемый инструмент профессиональных пользователей.

Процессор будет лучше, чем в базовой модели, – A18 Pro на 3 нм процессе. Это новинка, а создали ее для работы с нейросетями, которые интегрируются в различные приложения.

Память можно будет выбрать от 128 ГБ до 1 ТБ, а оперативная память составит 8 ГБ. Корпус также будет алюминиевым, с «кнопками действия».

Камера представит собой двойной модуль на 48 и 12 МП с диафрагмой 1,6 и 2,2.

Емкость батареи опять же будет побольше, чем в базовой модели, – 3600 мАч.

Что касается экрана, то здесь можно ожидать переработанную технологию матрицы и изменение Dynamic Island. В этом «динамическом островке» будет еще больше анимации, а по желанию его вообще можно будет скрыть.

Как и в базовой модели, ожидается электронная кнопка изменения громкости с вибромоторчиком, который будет откликаться на прикосновение.

Также говорят о добавлении некой «кнопки захвата», предназначение которой пока остается под вопросом. Возможно, она как-то дополнит «кнопку действия».

Каким будет iPhone 16 Pro Max

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Это самая навороченная модель грядущего поколения айфонов – с топовой начинкой и самым большим размером экрана.

Процессор – A18 Pro на 3 нм процессе. Та самая новинка, которая не позволит телефону нагреваться.

Память будет варьироваться от 215 ГБ до 1 ТБ. Оперативная память составит 8 ГБ, однако есть слухи, что ее могут увеличить аж до 12 ГБ.

Что касается корпуса, то здесь опять же какие-то элементы, как в прошлой модели, будут выполнены из титана, а часть – из алюминия. Ожидаются также новые кнопки (например, «кнопка захвата» и электронная кнопка изменения громкости).

Большие надежды возлагаются на обновленную камеру. Предполагается, что телеобъектив у этой модели будет воистину революционным – помимо более четкой картинки, телефон сможет снимать с 5-10-кратным увеличением.

Аккумулятор также будет самым выносливым среди всей линейки – 4720-4800 мАч.

Дата выхода нового iPhone 16 и появится ли он в России

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Как обычно, анонс новых гаджетов купертиновцы проводят в сентябре, во второй декаде. Спустя две недели, как правило, стартуют продажи.

И хотя из-за санкций Apple перестала поставлять в Россию свою технику, параллельный импорт в стране отлажен. Ожидать новинок можно уже начиная с конца сентября 2024 года.

Сколько будет стоить iPhone 16

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Предполагается, что новый айфон 16 в базовой версии будет стоить от 125 тысяч рублей за 128 ГБ, примерно 140 тысяч рублей – за 256 ГБ и 170 тысяч рублей – за 512 ГБ.

Однако это лишь первое время. К Новому году цены могут упасть на 20-30%, когда рынок будет насыщен новинками.