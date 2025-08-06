Как оплатить проезд в Москве, когда отключен мобильный интернет: советы эксперта

Из-за атак украинских беспилотников россияне все чаще сталкиваются с отключениями мобильного интернета. Возникает вопрос: как оплачивать проезд в транспорте, например, в Москве, даже если есть наличные? У водителя купить билет нельзя, билетных наземных касс тоже нет. О возможном решении этой проблемы РИАМО рассказала директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Из-за отключения мобильного интернета бизнес оказывается под ударом

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«Действительно, мобильный интернет, без которого в транспорте невозможно оплатить проезд, сейчас периодически не работает. Вопрос, когда эта проблема исчезнет — риторический. Мы видим, что из-за отключения интернета бизнес, включая транспортников, оказывается „под ударом“ все чаще», — констатирует эксперт.

Перебои с мобильным интернетом в столице и Подмосковье обычно длятся полчаса-час. Как правило, пока электробус или трамвай двигаются по маршруту, валидаторы для считывания карт («Тройки», банковских) успевают подключиться к сети. Пользуясь «моментом», люди оплачивают проезд.

Пассажир с наличными и желанием оплатить проезд: «заяц-безбилетник» или честный гражданин

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В случае длительного отказа сети для пассажиров и транспортных компаний нет ничего лучше старых проверенных вариантов, говорит Андриевская.

«Очевидно, что в случае коллапса с сетью wi-fi и со связью лучше всегда иметь при себе наличные, причем для пассажиров наземного транспорта — в мелких купюрах. В теории человек, который готов заплатить наличными, не может считаться „зайцем”-безбилетником. Другое дело, что сейчас столичные водители не принимают наличные, а кондукторы в принципе исчезли как вид“, — говорит аналитик.

Более того, с 18 июня 2022 года оплата наличными в салоне была запрещена законом Московской области № 85/2022-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской области „Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области“». То есть возврат к наличным потребует внести изменения в законодательные акты.

Кстати, во многих регионах страны кондукторы по-прежнему выходят на маршруты и принимают от пассажиров и «наличку», и карты, и оплату смартфоном. То есть у региональных пассажиров остается свобода выбора в том, как оплатить проезд. Можно иронизировать, что «билет на балет» за наличные — это прошлый век. Однако проверенная «классика» выручает в ситуации цифрового шатдауна, отмечает эксперт.

У транспортных валидаторов может появиться отдельный от сети автономный режим

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Андриевская высказала предположение, что у транспортных валидаторов появится отдельный от сети автономный режим. В случае отключения мобильного интернета он позволит считывать данные с карт и затем, когда транспортное средство окажется на станции или в зоне действия сети, информацию из накопителя можно скачать, обработать и списать деньги за оплату проезда.

«Добавим, что подобный „накопительный“ механизм уже применяют кондукторы. Им разрешено выдавать билет (а фактически чек за оплату) не мгновенно, а после завершения рейса (Письмо Минфина от 23.12.2019 года № 03-01-15/100670). Это особенно удобно в ситуациях, когда в пути нет устойчивого интернет-соединения. Обычно кондукторы предупреждают пассажиров о том, что найти и посмотреть чек можно позднее — например, на сайте или в мобильном приложении перевозчика», — отметила эксперт.

Ответственность за сбой оборудования несет транспортная компания

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Бывают ситуации, когда валидатор неисправен. На этот случай пассажирские компании советуют обратиться к водителю. Как разъясняют транспортники, водитель обязан либо разрешить проезд без оплаты, либо предоставить альтернативный способ (по всей видимости, наличные).

«Мы также советуем пассажирам в этом случае обязательно сфотографировать неработающий валидатор, чтобы в дальнейшем доказать свою правоту, оспаривая штраф. Ответственность за сбой оборудования несет транспортная компания (Постановление Правительства РФ № 112 от 14 февраля 2009 года). Именно она обязана обеспечивать бесперебойность работы», — подчеркивает Андриевская.

Эксперт добавляет, что Федеральный закон № 54-ФЗ от 22 мая 2003 года «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» предписывает транспортникам оснащать автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутки устройствами контроля оплаты и кассовыми аппаратами. Водитель обязан проверять исправность валидатора перед выходом в рейс.

«Если прибор в итоге все-таки не работает, то пассажир освобождается от обязанности платить за проезд, поскольку фактически отсутствует техническая возможность совершить платеж», — резюмирует директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру».