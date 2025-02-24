Как изменились ставки по вкладам в начале 2025 года и чего ожидать в марте

Что происходит со ставками по вкладам сейчас и какие проценты ждать весной, читайте в материале РИАМО.

ЦБ РФ уже второй раз оставляет ключевую ставку без изменений, однако банки теперь чуть ли не каждую неделю корректируют проценты по вкладам: к концу февраля 2025 года явно наметился тренд на снижение ставки от максимальных уровней, которые наблюдались в декабре 2024 года. Правда, «откат» процентов по депозитам пока незначительный.

Ставки по вкладам «развернулись»: что происходит с депозитами сейчас

Фото - © Фотобанк Лори

По данным регулятора, средние максимальные значения ставок по вкладам в топ-10 российских банков снизились с 22,28% (во второй декаде декабря) до 21,44% в феврале. Таким образом, банки используют временную передышку в динамике ключевой ставки и немного экономят на ставках для вкладчиков, констатирует директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Эта тактика не нова, говорит эксперт. Банкиры повышают проценты на ожиданиях роста «ключа» или в периоды турбулентности. Любая стабильность на рынке, даже весьма относительная, как сейчас, приводит к развороту ставок. В итоге в течение зимы они «похудели» в среднем на 0,84%, хотя ключевая ставка «топчется» на 21%.

«Добавим, не все кредитные организации в феврале „режут“ проценты. Отдельные банки, которые предпочли переждать „сонное“ начало года, теперь „дотягивают“ ставки до конкурентных на рынке. В феврале мы советуем рассматривать доходность по депозитам в рублях на уровне 22,5%-23% как хорошую. Большинство кредитных организаций сейчас назначают такие ставки на полугодовые вклады для новых клиентов с крупными суммами», — комментирует эксперт.

Что будет с процентами по вкладам в марте и апреле 2025 года

Фото - © Фотобанк Лори

«Мы не исключаем, что уже в конце марта ситуация может вновь измениться в пользу вкладчиков, и банки в очередной раз будут вынуждены поднимать проценты», — высказывает предположение Андриевская. Дело в том, что ЦБ на февральском заседании озвучил новый прогноз по «ключу», повысив его диапазон на 2025 год сразу на 200 базисных пунктов — с 17%-20% до 19%-22%. Регулятор ожидает, что пик инфляции придется как раз на весну.

«Видимо, на заседаниях по ключевой ставке 21 марта и 25 апреля нас могут ждать жесткие решения по денежно-кредитной политике. Однако вкладчикам повышение ключевой ставки только на руку. У многих людей заканчиваются депозиты, открытые в 2024 году. Значит, вкладчики смогут опять перевложить сбережения с неплохой доходностью», — комментирует эксперт.

Она напоминает, что на ожиданиях повышения «ключа» в декабре банки взвинчивали проценты по вкладам до 24%-25%, то есть плюс 3%-4% к ставке ЦБ. Очевидно, что такая «щедрость» к вкладчикам — результат нервозности и конкурентной гонки за деньгами населения в конце года, считает Андриевская.

«Возможно ли повторение декабрьского сценария весной? С большой долей вероятности можно говорить, что да. Правда, на наш взгляд, весеннее ралли будет менее масштабным. Банки не будут прибавлять к „ключу“ больше 1%-2% в ставках рублевых депозитов. Во-первых, потому, что кредитные организации адаптировались к жесткой ДПК. Во-вторых, из-за изменений внешних геополитических факторов, которые влияют на экономический ландшафт страны. Но оговоримся, делать прогнозы сейчас крайне сложно. Ведь санкции никуда не делись, да и от „черных лебедей“ в геополитике никто не застрахован», — отмечает директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру».