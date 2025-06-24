Изменения в ПДД в России: будет ли усложнен экзамен и зачем это нужно

В материале РИАМО разбираемся, изменятся ли правила сдачи экзаменов в ГИБДД и какие поправки в ПДД ожидают водителей и пешеходов.

Изменятся ли ПДД с 1 июля 2025 года

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Официальных подтверждений об изменениях в правилах дорожного движения или в сдаче экзамена для получения водительского удостоверения с 1 июля нет. Но в социальных сетях активно обсуждаются кардинальные изменения в сдаче теоретического и практического экзамена. Якобы уже с 1 июля вступят в силу изменения, согласно которым кандидатам в водители придется отвечать на большее количество вопросов, будет использоваться технология динамического формирования вопросов, то есть выучить билеты не получится – нужно будет понимать ситуацию на дороге.

Ни инспекторы ГИБДД, ни автоинструкторы не собираются с 1 июля менять систему сдачи экзаменов. Последние изменения, кстати, вступили в силу 1 апреля 2024 года, и они закреплены в законе. В частности, были изменены сроки пересдачи экзамена, закреплены ситуации, когда экзамен может быть приостановлен, изменили содержание экзаменов, уточнили нормы для обладателей иностранных водительских прав, закрепили правила аудио- и видеофиксации экзамена.

Какие изменения в ПДД планируется ввести

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На сегодняшний день известно о том, что в рабочей группе при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения идет работа по масштабной реформе теоретического экзамена на права. И в рамках этой реформы эксперты разработают более 100 новых вопросов для каждой из категорий А, В, М, С и D. Таким образом, закроются проблемные задания, в которых содержатся ошибки. Вопросов в базе будет больше, чтобы обеспечить большую ротацию и исключить возможность простого заучивания.

Прогнозируется, что реформа приведет к серьезным изменениям в автошколах, где нужно будет менять и усиливать кадровый состав, повышать квалификацию инструкторов, менять образовательный процесс, который, к слову, тоже планируют увеличить. Точной даты публикации изменений и вступления их в силу пока нет.

Почему эксперты говорят о необходимости менять правила сдачи экзамена

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О серьезных изменениях в сдаче экзаменов говорят уже давно. Планируется сместить акцент с заучивания билетов на осознанное понимание ситуации на дорогах. Сейчас в билетах содержатся ошибки, и во время обучения инструкторы предупреждают учеников, что правильно поступать так, но в билете нужно ответить по-другому, иначе система засчитает ошибку.

Более того, заучивание билетов не позволяет водителю трезво оценивать ситуацию на дороге, поэтому важно, чтобы ученики автошкол занимались больше практикой, разбирали конкретные случаи, а во время ответов видели каждый раз разные ситуационные картинки, чтобы анализировать их, а не вспоминать «какая из них правильная».

Как сейчас проходят экзамены на получение водительских прав

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Сейчас нормы проведения экзаменов закреплены законом. Как получить права подробно описано на Госуслугах.

Записаться на экзамен можно через портал или свою автошколу, к назначенному дню нужно принести все необходимые документы и медсправку. Сначала сдается теоретический экзамен, затем при успешной сдаче – практический.

Электронный экзаменационный билет состоит из 20 вопросов по ПДД (4 тематических блока по 5 вопросов). На выполнение задания дается 20 минут. Ошибок при сдаче теории в ГИБДД можно допустить две, но только в разных тематических блоках вопросов. В случае одной ошибки экзаменуемому нужно правильно ответить на пять дополнительных вопросов по тематике блока, в котором была допущена неточность. На это дают пять лишних минут.

При сдаче практической части в зависимости от категории маневры выполняются на площадке и городских улицах под контролем инспектора, который выставляет баллы. На вождении 2025 году предусматривают пять типов ошибок, которые делятся по степени тяжести нарушения. За них начисляется разное количество штрафных баллов: семь за серьезные ошибки, четыре и три балла — средние, два и один балл — легкие. Максимум штрафных баллов, которые можно набрать — семь. После этого экзамен прекращается.

Второй и третий раз экзамен можно сдать не раньше, чем через семь дней и не позднее 30 дней (теоретический) и 60 дней (практический). К сдаче в четвертый раз и последующие можно приступать не раньше 6 месяцев и не позднее 90 дней.