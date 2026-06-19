Изменения в оплате ЖКУ: какие нововведения ждут россиян с 1 июля 2026 года

1. Летняя индексация тарифов ЖКХ

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Июльской индексации коммунальных платежей в 2026 году не будет! В течение нескольких лет в России с 1 июля повышали тарифы на водоснабжение, отопление, электроэнергию, газ и вывоз мусора (обращение с ТКО). В нынешнем году многие СМИ опубликовали информацию о том, что с 1 июля также ожидается рост тарифов, в среднем по стране на 5,4%, в Москве – 7,5%.

Однако ФАС официально опровергла эту информацию: в 2026 году индексация тарифов на ЖКХ планируется только осенью. Так, с 1 октября 2026 года Москву ждет увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг на 15%, в Московской области тарифы вырастут на 12,8%, с возможностью отклонения до +5% (предельный индекс – 17,8%).

Осеннее повышение тарифов связывают с необходимостью «сохранения стабильной работы коммунальных предприятий, обеспечения доступности и качества коммунальных услуг для потребителей».

2. Упрощение перерасчета за отключение горячей воды

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Перерасчет за временное отключение горячей воды станет автоматическим. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании с 1 июля обязаны самостоятельно фиксировать перерывы в предоставлении услуги и отражать эту информацию в следующей квитанции: жильцам не нужно будет обращаться с заявлением о перерасчете.

3. Новый формат квитанций ЖКУ

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Новый формат платежных документов, который начали внедрять в мае 2026 года, с 1 июля окончательно введут во всех регионах страны. Квитанции станут подробнее и прозрачнее: в них появятся отдельные графы для каждого вида оплачиваемых услуг, включая:

текущий ремонт,

обслуживание лифтов,

вывоз мусора,

поверку общедомовых счетчиков,

уборку мест общего пользования (подъездов и придомовой территории).

4. Единый срок оплаты коммунальных услуг

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С 1 марта 2026 года был утвержден единый срок оплаты коммунальных услуг – теперь вносить платежи нужно не до 10 числа месяца, следующего за расчетным, а до 15-го. Этот аспект регулируется Федеральным законом № 177-ФЗ. Управляющие компании не имеют права сдвигать эту дату ближе к началу месяца.

5. Обязанность УК предоставлять отчеты о работе

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Также в Госдуме рассматривается вопрос о том, чтобы обязать управляющие компании отчитываться о своей работе не раз в год, а чаще – раз в 6 месяцев. Соответствующее обращение 11 июня 2026 года направил зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Он предложил внести изменения в часть 10.1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ и установить обязанность УК размещать электронные отчеты об управлении многоквартирными домами в ГИС ЖКХ не реже одного раза в полугодие.

По мнению Аксененко, эта мера позволит повысить прозрачность работы управляющих компаний и усилить контроль собственников за расходованием средств, а также «снизить конфликтность в сфере управления МКД и повысить доверие граждан к системе раскрытия информации в жилищно-коммунальном хозяйстве».