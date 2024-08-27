Ипотека или рассрочка: как купить квартиру в Москве на выгодных условиях

Какие программы от государства, банков и застройщиков доступны россиянам для покупки жилья в столице в текущей ситуации, читайте в материале РИАМО.

Отмена программы «Господдержка-2020» не привела к полному коллапсу на рынке строящегося жилья, несмотря на текущий уровень стандартных ставок по ипотеке. Девелоперы стимулируют покупательскую активность с помощью специальных предложений — как собственных, так и совместных с банками. Какие возможности сегодня существуют у покупателей жилья в столице, читайте в материале РИАМО.

Льготная ипотека по-прежнему актуальна для некоторых категорий граждан

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Ипотека по-прежнему остается работающим инструментом для отдельных категорий покупателей жилья, отмечает руководитель отдела ипотеки Level Group рассказал Юлиан Овечкин. Самые выгодные предложения можно сегодня получить по семейной ипотеке. Для Москвы, правда, необходимым условием является наличие ребенка младше 7 лет или ребенка с инвалидностью.

Максимальная ставка по этой программе составляет 6%, однако благодаря сотрудничеству застройщиков с банками она может быть снижена. Сумма кредита — до 12 млн рублей.

«Если квартира стоит дороже, то ряд программ предполагает комбинированную ипотеку на сумму до 30 млн., при этом на сумму до 12 млн. рублей ставка составит 6%, а на остальную будет стандартной или останется 6% за счет субсидирования от застройщика», — поясняет Овечкин.

Кроме семейной ипотеки в РФ продолжает работать льготная ипотечная программа для IТ-специалистов. Процентная ставка по кредиту составляет 5% годовых, а минимальный взнос — 20%. Сумма кредита зависит от региона: в городах-миллионниках — это 18 млн руб., в городах, где население меньше 1 млн человек, — это 9 млн руб.

Среди других видов льготной ипотеки продолжает работать сельская ипотека, а также дальневосточная и арктическая ипотека. Однако они не актуальны в столице.

Варианты покупки жилья от банков и застройщиков в Москве

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Для тех, кто не попадает под действие льготной программы тоже еще не все потеряно в плане доступности покупки жилья, считает эксперт. Конечно, при ключевой ставке Банка России 18% размер стандартных ставок по ипотеке делает их практически заградительными. Однако несмотря на ограниченные возможности, застройщики продолжают субсидировать процентные ставки, поэтому в настоящее время можно купить квартиру в ипотеку ниже средней ставки по рынку, которая, по данным ДОМ.РФ, в середине августа составила 20,81% на первичном рынке.

«Застройщики вместе с банками сегодня предлагают более низкие ставки, но не на весь период кредитования, а, как правило, до завершения строительства. Такие программы выгодны для тех, кто рассчитывает быстро погасить кредит, например, продать имеющееся жилье ближе к вводу объекта в эксплуатацию», — отмечает Овечкин.

Также есть ожидания, что рано или поздно ключевая ставка все же будет снижаться, а значит, и ставки по ипотеке тоже, добавляет он.

Эксперт рассказал еще об одном варианте покупки недвижимости.

«Если вы планируете расширение состава семьи в ближайшее время, тогда можно купить квартиру с действующей ставкой, зафиксировав стоимость жилья, а затем рефинансировать вашу ипотеку в соответствие с программой „Семейная ипотека“ по комфортной ставке в 6% — благо ее продлили до 2030 года», — объясняет он.

В чем отличие ипотеки от рассрочки при покупке недвижимости

Фото - © Фотобанк Лори

Точно такая же мотивация как в схеме с семейной ипотекой может быть и у тех россиян, кто покупает квартиры в рассрочку: если нет возможности внести 100% оплаты сразу, то можно вносить долями, причем, с разной периодичностью, например, ежеквартально.

«Плюс рассрочки по сравнению с ипотекой в том, что в договорных отношениях задействованы только застройщик и покупатель без привлечения кредитной организации. Это исключает процесс сбора документов и ожидания одобрения, а для оформления рассрочки достаточно паспорта и первого взноса», — объясняет Овечкин.

Единственный минус таких программ — это сроки, добавляет он. Рассрочка привязана к срокам сдачи корпуса дома, так как сегодня по закону невозможно предоставлять рассрочку, выходящую за пределы срока стройки. Поэтому рассрочка выгоднее для проектов, находящихся на старте продаж. Застройщик, опять же, может варьировать размер платежей и их динамику. Так, часто предлагаются условия, где основной остаток стоимости оплачивается ближе к заселению в дом, говорит эксперт.