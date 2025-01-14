IPO в России: был ли бум в 2024 году и чего ждать в 2025-м

Об итогах первичных размещений на российском рынке и перспективах в 2025 году, читайте в материале РИАМО.

В минувшем 2024 году IPO провели 14 российских компаний — это максимум за последние 17 лет. Впрочем, для инвесторов, которые планировали заработать на новых именах, год был не так успешен — акции только трех дебютантов завершили год в плюсе. Можно ли говорить, что на рынке IPO происходил бум и каковы перспективы первичных размещений в 2025 году, читайте в материале РИАМО.

Почему говорят о буме IPO в России?

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В 2024 году первичные размещения на Московской бирже провели 13 компаний и еще один эмитент — поставщик батареек и производитель микросхем «Элемент» — вышел на торги на СПБ Бирже. Больше новичков проводили первичный листинг в России лишь в 2007 году — тогда на привлечение инвестиционного капитала через акции решились 18 отечественных компаний, напоминает директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

За период с 2010 по 2020 годы количество IPO за год составляло в среднем от двух до четырех (цифры приводятся без учета листинга на иностранных биржах, но с учетом тех компаний, которые размещались и в России, и за рубежом). Исключение составили лишь 2012 и 2014 годы, когда на рынок вышли по одной компании. В 2018 и 2019 годах первичных размещений в нашей стране и вовсе не проводилось. В 2021 году в соответствующем секторе российского фондового рынка наметилось некоторое оживление — IPO провели 5 компаний. Это стало максимум за десятилетие. Затем последовал непростой для отечественной инвестиционной индустрии 2022 год, в котором количество размещений снова снизилось до одного. В позапрошлом 2023 году впервые свои акции предложили инвесторам 8 компаний — наибольшее количество с 2007 года, приводит статистику эксперт.

«Число размещений 2024 года превышает аналогичный показатель 2023 года почти вдвое, однако оценивать наметившийся тренд однозначно было бы опрометчиво. С одной стороны, количество новичков на рынке позволяет некоторым аналитикам говорить о буме IPO — эмитенты в условиях дорогих кредитов действительно стали чаще рассматривать вариант привлечения капитала с помощью инструментов фондового рынка. С другой стороны, стоит отметить, что 11 из 14 размещений прошедшего года пришлись на первые семь месяцев 2024 года», — констатирует Спинка.

В конце июля Банк России перешел к ужесточению денежно-кредитной политики: ключевая ставка во втором полугодии была доведена до рекордных 21% годовых. Обозначенный тренд провоцирует переток капитала из долевых инструментов в долговые. Достаточно сказать, что индекс Московской биржи за 2024 год потерял 7%, при этом если принять в расчет его максимумы, которые пришлись на середину мая 2024 года, просадка окажется еще значительнее. Рыночная ситуация влияет на оценку новых бизнесов, ведь она проводится по аналогии с уже торгующимися акциями. В результате с учетом общего снижения рынка акций компании, планировавшие IPO на вторую половину ушедшего года, решили отложить выход на биржу до более благоприятной рыночной конъюнктуры, объясняет эксперт.

Итоги IPO в 2024 году: к концу года 11 из 14 размещений оказались убыточными

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Вслед за рынком в 2024 году опустилась стоимость акций компаний, которые провели первичные размещения, констатирует Спинка. Так, самая глубокая просадка настигла ликеро-водочный завод «Кристалл» — к концу года его акции потеряли 57,9%. Почти аналогичное фиаско потерпела онлайн-платформа ВсеИнструменты.ру — ее ценные бумаги обрушились на 57,6%. На 51,4% упали ценные бумаги МТС Банка. Акции микрофинансовой компании «Займер» провалились на 41,1%. 35,8% от первоначальной стоимости потеряли акции разработчика электроники «Элемент». Почти такой же результат (–34,7%) у разработчика платформы видеоконференцсвязи «ВКурсе» и других IT-решений IVA Technologies и разработчика банковского программного обеспечения «Диасофт» (-32,4%). Курс акций лизинговой компании «Европлан» опустился на 28,6%. Ценные бумаги оператора каршеринга «Делимобиль» к концу года подешевели на 20,4%. Небольшая просадка (в 8,9%) была зафиксирована у фармгиганта «Промомед» и у производителя картонной упаковки для молочных продуктов «Ламбумиз» (-5,1%). Впрочем, в начале 2025 года стоимость ценных бумаг «Промомед» уже превысила цену размещения.

Положительную динамику продемонстрировали акции челябинского застройщика АПРИ — к концу года они показали рост в 6,6%.

«Стабильность регионального девелопера достаточно неожиданна, поскольку рынок жилья после отмены большинства программ льготной ипотеки и ужесточения денежно-кредитной политики переживает не лучшие времена», — считает Спинка. Руслан Спинка директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle

С положительными результатами год завершил создатель дженериков «Озон Фармацевтика» (+18,6%), вышедший на биржу в октябре. Наилучший результат по итогам года продемонстрировал разработчик решений в сфере информационных технологий «Аренадата», IPO которого также пришлось на октябрь. Его бумаги к концу декабря 2024 года взлетели на 22,2%.

«Так что, как видим, результаты по итогам года во многом зависят от периода первичного размещения, поскольку свое влияние на новых эмитентов оказывает общая рыночная конъюнктура. Отмечу, что начало 2025 года отметилось ростом стоимости акций большинства эмитентов», — резюмирует эксперт.

Перспективы IPO на 2025 год

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Интересно, что целый ряд компаний, вышедших на биржу в 2024 году, принадлежат к IT-индустрии. Это не стоит рассматривать как случайность — перед игроками соответствующего сектора открылись широкие перспективы, что связано в первую очередь с наблюдающимся сейчас процессом замещения продукции иностранных компаний, которые ушли из России.

«Сейчас у отечественных представителей сферы информационных технологий появился шанс нарастить долю рынка и, соответственно, доходы и рентабельность бизнеса. Также стоит отметить, что летом ушедшего года президент России Владимир Путин особо останавливался на вопросе развития технологических компаний и дал поручение до 2030 года стимулировать проведение не менее десятка IPO компаний соответствующего сектора», — напоминает Спинка.

По его мнению, можно ожидать первичных размещений и представителей других сфер отечественной экономики.

«Вероятно, после смягчения денежно-кредитной политики листинг проведут те игроки, которые готовились к IPO, но отложили процедуру из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Кроме того, Минфином уже анонсировано IPO госкомпаний и компаний с государственным участием, среди которых, в частности, оператор сферы недвижимости ДОМ.РФ», — говорит директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle.