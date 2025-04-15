Инвестировать в недвижимость Дубая: насколько это прибыльно и какие есть варианты
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Какие районы Дубая лучше подходят для инвестиций россиян, читайте в материале РИАМО.
Если у вас не хватает денег на покупку недвижимости в Москве, но при этом есть возможности и желание инвестировать свои средства, чтобы защитить их от всепоглощающей инфляции, то можно рассмотреть приобретение квартиры в одной из стран, которая по-прежнему открыта для россиян и где образовались уже целые диаспоры наших соотечественников. Яркий пример тому — Дубай. Насколько прибыльно сейчас инвестировать в ОАЭ и что нужно знать прежде, чем это делать, читайте в материале РИАМО.
Период сверхдоходностей от перепродажи недвижимости Дубая закончился
Дубай — это международный деловой хаб, привлекающий людей со всего мира для работы и жизни. Рынок недвижимости Дубая активно развивается и более трех лет подряд устанавливает рекорды по количеству сделок и объемам инвестиций в недвижимость. Однако период галопирующих темпов роста цен и сверхдоходностей от перепродажи объектов закончился, сейчас преобладают сделки с доходностью 0-20%, рассказывает директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.
«Доходность от сдачи квартир в долгосрочную аренду может принести от 4 до 9% годовых (без учета дополнительных расходов). При этом популярные районы, которые у всех на слуху, не гарантируют высокую доходность инвестору. При выборе объекта для инвестиций значение имеет целый комплекс факторов, которые могут отражать привлекательность того или иного проекта», — прокомментировал эксперт.
Лучшие районы Дубая по приросту цены сделок перепродажи
В зависимости от финансовых амбиций и готовности к риску на рынке недвижимости Дубая можно выделить две основные стратегии инвестирования: краткосрочная (спекулятивная) и долгосрочная (от сдачи в аренду).
«Краткосрочная стратегия предполагает покупку недвижимости по максимально низкой цене с целью последующей перепродажи как можно дороже в короткие сроки. Скидку к цене можно получить от застройщика на максимально раннем этапе реализации проекта или при покупке одновременно нескольких объектов. А за счет беспроцентных рассрочек на период строительства доходность на вложенный капитал (ROI) может достигать 20–40%, в отдельных случаях — трехзначных величин. К недостаткам данной стратегии можно отнести повышенные риски из-за возможных задержек в строительстве, высокой конкуренции, а также ограничений минимального размера оплаты актива для его перепродажи и возможных издержек при расторжении сделки», — объясняет Тумин.
Рассмотрим сектора Дубая по среднему уровню доходности, который они продемонстрировали в сделках перепродажи апартаментов в 2024 году. Поскольку данные по доходности каждого конкретного юнита недоступны на открытом рынке, в качестве доходности представлен темп роста средней цены 1 кв. фута в сделках перепродажи за 2024 год.
№ сектора
Название сектора
Количество сделок Resale в 2024 году
Средняя цена
Средняя цена
Темп роста Средней цены по сделкам Resale за 2024г.
Sector 1
Deira
31
1 959
2 444
23,5%
Sector 2
Mushraif
88
784
918
17,1%
Sector 3
Bur Dubai
21 759
1 828
1 965
8,2%
Sector 4
Ras Al Khor
1 741
1 918
2 150
12,1%
Sector 5
Jabal Ali
2 776
786
918
17,1%
Sector 6
Hadaeq Sheikh MBR
14 089
967
1 123
17,4%
Sector 9
Al Marmoom
872
902
1 028
14,1%
Total
Dubai
41 356
1 447
1 594
12,2%
Источник: база данных портала https://dxbinteract.com/
Средняя доходность по сделкам перепродажи апартаментов в Дубае, взвешенная по количеству сделок по районам, за 2024 год составила 12%. Максимальная доходность зафиксирована в районе Deira (исторический центр города), здесь средняя цена 1 кв. фута в сделках перепродажи выросла на 23,5% за 2024 год. Минимальный прирост зафиксирован в районе Bur Dubai (современный центр города) – 8,2% за год. В остальных секторах цена перепродажи выросла в среднем от 12 до 17%.
Если рассматривать рейтинг районов Дубая по темпам роста цены перепродажи в 2024 году, то среди лидеров с приростом выше 25% годовых можно отметить островные районы Dubai Islands и Jumeirah Bay, а также районы Al Safouh 1 и Barsha Heights, соседние районы с Dubai Internet City у подножия Palm Jumeirah. В лидерах также оказались довольно отдаленные районы Wadi Al Safa 5 и 7 и Hessayan First.
Прирост цены перепродажи в таких популярных районах как Downtown Dubai, Dubai Marina и Business Bay в 2024 году составил 4 – 6%. Темп роста цены в районе Palm Jumeirah – 11,2%.
Если рассматривать квартиры в разрезе количества спален, то апартаменты с 1 и 2 спальнями показали немного более высокий прирост цены, чем остальные типы.
Лучшие районы Дубая по доходности от аренды
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Инвестирование путем покупки недвижимости для сдачи в аренду предлагает стабильный пассивный доход и возможность капитального прироста стоимости объекта в долгосрочной перспективе, отмечает Тумин. Эта стратегия особенно привлекательна в популярных районах Дубая, таких Dubai Marina и Downtown Dubai, где высокий спрос на аренду обеспечивает хорошую доходность. Приобретение уже готового объекта снижает уровень риска и, как следствие, доходность. В среднем она составляет 6 – 7% годовых, может достигать 10 – 11%.
Для успешной реализации долгосрочной стратегии важно выявить развитые, сформированные с точки зрения инфраструктуры, популярные районы города. На основе показателей о численности населения и объемов ввода жилья можно исключить из рассмотрения изначально непривлекательные районы: районы, расположенные далеко в пустыне, с минимальной численностью населения, а также районы с очень высокой плотностью, где жилой фонд давно не обновлялся и отсутствуют сделки купли-продажи недвижимости. Более привлекательными для иностранных инвесторов будут выглядеть районы Freehold, чем районы Leasehold.
В районах Freehold нерезиденты ОАЭ имеют право покупать недвижимость и владеть ею на свое усмотрение, то есть перепродавать, сдавать в аренду и прочее. Право на недвижимое имущество передается наследникам собственника или иным лицам, указанным в завещании.
Leasehold — это юридически защищенная форма долгосрочной аренды недвижимости, сроки владения могут быть разными.
«Для долгосрочных инвестиций от сдачи в аренду подходит только вторичный рынок (рынок объектов Ready), поскольку недостроенные юниты физически невозможно сдать в аренду», — поясняет Тумин.
Средняя годовая доходность от аренды в Дубае в конце 2024 года составляла примерно 6,4%. Максимальная доходность 7,4% годовых отмечена в наиболее отдаленном от моря и от центра районе Al Marmoom.
№ сектора
Название сектора
Количество сделок аренды в 4 кв. 2024 г.
Средняя арендная ставка 1 кв. фута на конец 2024, AED в год
Средняя цена 1 кв. фута на конец 2024, AED
Доходность от сдачи в аренду в конце 2024г., % годовых *
Sector 1
Deira
-
-
-
-
Sector 2
Mushraif
1 704
51
1 114
4,7%
Sector 3
Bur Dubai
25 760
104
1 876
5,5%
Sector 4
Ras Al Khor
162
77
1 625
4,8%
Sector 5
Jabal Ali
9 789
67
918
7,2%
Sector 6
Hadaeq Sheikh MBR
22 352
75
1 021
7,3%
Sector 9
Al Marmoom
952
80
1 085
7,4%
Total
Dubai
60 719
85
1 372
6,4%
Источник: https://www.dubaipulse.gov.ae/data/dld-registration/dld_rent_contracts-open
При расчете показателя не учитывались сопутствующие расходы, налоги и заполняемость
В рейтинге районов по доходности от аренды с результатом 8 – 9% годовых лидируют такие районы как Dubai Investment Park 2, Hessyan First и Motor City. Стоит отметить, что в районах лидерах зафиксирована достаточно высокая плотность населения 2,8 – 4 тыс. человек на 1 кв. км, что может свидетельствовать о высоком спросе на аренду в данных районах. Активно развивающийся в последние годы район JVC имеет плотность населения 4,6 тыс. чел./ кв. км, однако и предложение в данном районе высокое и в итоге район расположился на 19 строке рейтинга.
Популярные у инвесторов и туристов районы Downtown Dubai, Dubai Marina и Business Bay заняли 34 – 38 позиции из 46 в рейтинге с доходностью 5,2 – 5,4% годовых. Годовая доходность в районе Palm Jumeirah оказалась еще ниже – 4,3%.
Если рассматривать арендные апартаменты в разрезе количества спален, то наиболее выгодными по доходности оказались студии со средней доходностью до 8% годовых.