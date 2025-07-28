Хакерская атака: в чем причина сбоя в системе «Аэрофлота» и что происходит в Шереметьево

В материале РИАМО о том, что известно о массовом сбое в работе серверов «Аэрофлота».

Что произошло с рейсами «Аэрофлота»: причины коллапса в Шереметьево

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Едва столичные аэропорты оправились после задержанных рейсов из-за угроз атак БПЛА, как произошел новый коллапс — утром 28 июля рейсы «Аэрофлота» стали массово отменять и задерживать в аэропорту Шереметьево. Об этом пресс-служба авиакомпании сообщила в своем телеграмм-канале в 07:43 по Москве. Всему виной — сбой в работе информационных систем авиакомпании. Вследствие этого возможны перебои в работе сервисов.

Уже в 10 утра «Аэрофлот» сообщил об отмене рейсов из Москвы и в Москву. Отменены полеты в сообщении с Астраханью, Грозным, Екатеринбургом, Ереваном, Казанью, Калининградом, Красноярском, Махачкалой, Минеральными Водами, Минском, Мурманском, Омском, Оренбургом, Орском, Пермью, Самарой, Сочи, Санкт-Петербургом, Ставрополем, Тюменью, Уфой и Челябинском.

Пассажирам отмененных рейсов предлагают возврат денежных средств или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней.

Даже те люди, которые решили попрощаться со своей поездкой и направились в сторону выхода из Шереметьево, столкнулись с небывалой давкой: в проходе образовался настоящий затор, поэтому даже там пришлось долгое время простоять в очереди.

Стоит отметить, что не только Москва пострадала из-за задержек и отмен рейсов «Аэрофлота». Подобная ситуация наблюдается в аэропортах и нескольких других регионов.

Хакерская атака на систему «Аэрофлота»

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Вскоре после информации о коллапсе в Шереметьево стало известно, что к сбоям к информационных системах «Аэрофлота» причастны хакеры. Об этом сообщили хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY».

«Вместе с коллегами из Киберпартизаны BY, заявляем об успешном проведении продолжительной и масштабной операции, в результате которой была полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура „Аэрофлот — российские авиалинии". На протяжении года мы находились внутри их корпоративной сети, методично развивая доступ, углубляясь до самого ядра инфраструктуры — Tier0», — говорится в сообщении.

Также хакеры отмечают, что им удалось получить контроль над персональными компьютерами сотрудников, включая высшее руководство, скопировать данные с серверов прослушки, включая аудиозаписи телефонных разговоров и перехваченные коммуникации, и извлечь данные из систем наблюдения и контроля за персоналом.

Silent Crow утверждают, что общий объем данных, которые они получили, составил более 20 Тбайт. Злоумышленники также заявили, что в результате этой атаки также были украдены персональные данные россиян, использовавших услуги «Аэрофлота».

Сможет ли «Аэрофлот» восстановить работу

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Сам «Аэрофлот» приносит свои извинения за доставленные неудобства, а также заявляет, что «в настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов».

Что касается заявление хакеров, то авиакомпания его пока не прокомментировала. Тем временем под свой контроль данную ситуацию взяла Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Она организовала надзорные мероприятия, и вопрос соблюдения прав пассажиров при осуществлении перевозок находится на ее контроле.

В Генпрокуратуре РФ подтвердили, что причиной сбоя в работе информационной системы «Аэрофлота» стала хакерская атака. Возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.