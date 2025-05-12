Готовим тазики: когда в Москве и Подмосковье в 2025 году отключат горячую воду

Читайте в материале РИАМО о том, где искать график отключения горячей воды и куда жаловаться, если он не соблюдается.

Зачем каждый год отключают горячую воду

Горячую воду отключают для профилактических работ и подготовки коммуникаций к отопительному сезону. Таким образом, в период холодов коммунальщики могут обеспечить надежную работу всех элементов сложной системы централизованного теплоснабжения — тепловых станций, магистральных и разводящих тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Как правило, профилактика не занимает много времени, и потому для нее достаточно 10-14 дней. Отключение помогает выявить серьезные проблемы, а значит, у коммунальщиков будет больше времени, чтобы все отремонтировать и подать отопление зимой вовремя и без перебоев.

За время отключения потребители услуг не оплачивают горячую воду. При наличии счетчика достаточно перекрыть горячую воду в квартире, чтобы прибор не накручивал лишние кубометры. При внеплановом отключении воды можно подать заявление на перерасчет размера платы в сторону уменьшения.

Как подготовиться к отключению горячей воды в Москве и Подмосковье

В первую очередь не забыть вовремя перекрыть счетчик горячей воды. Иногда сами управляющие компании перекрывают внутридомовые задвижки. Можно заранее подумать об установке водонагревателя — проточного либо накопительного.

Также можно запланировать отпуск и просто «прогулять» время отключения горячей воды. Еще можно переехать на время на дачу, если условия позволяют, чаще посещать родственников и друзей, если ваши графики отключения не совпадают, а потом принимать их у себя.

Душ можно принимать в своем фитнес-клубе, опять-таки, если там предусмотрены нагреватели или если график отключения другой. Ну и, конечно, никогда не изменяют тазики. Воду всегда можно нагреть на плите и мыться с помощью ковшика.

Когда будут отключать горячую воду в Москве в сезоне 2025

В Москве максимальный срок отключения составляет не более 10 дней. Кроме того, есть дома, где горячую воду не отключают или отключают на короткий период. Это связано с тем, что в таких домах есть альтернативный трубопровод и на время ремонта воду можно подавать по резервным трубам. Таким образом, горячую воду здесь отключают не каждый год и на максимально короткий срок.

В новых микрорайонах, где оборудованы современные тепловые пункты, срок отключения может сокращаться до минимально необходимого, а вот замена старых двигателей, насосов и теплообменников требует больше времени и внимания. Поэтому срок отключения может отличаться в разных районах, кварталах и даже соседних домах.

Срок отключения потребителей от горячего водоснабжения указывается в полных сутках, например, с 00:00 даты начала отключения до 23:59 даты окончания отключения или с 14:00 даты начала отключения до 13:59 даты окончания отключения.

Найти свой адрес и узнать график можно на сайте мэра Москвы. Кроме того, в личном кабинете можно подписаться на рассылку уведомлений, так вы точно не пропустите срок отключения.

Актуальную информацию по отключениям можно найти в телеграм-канале Московской объединенной энергетической компании или на сайте.

Также можно позвонить в единую справочную службу московского правительства по бесплатному номеру телефона: +7 (495) 777-77-77. Голосовой помощник сообщит дату начала профилактических работ по конкретному адресу.

График отключения горячей воды в Подмосковье

В Подмосковье отключать горячую воду начнут в конце мая. Завершиться работы должны 31 августа. В Московской области плановые работы не должны длиться больше 14 дней. Там, где возможно, коммунальщики сократят сроки до 10 дней.

Найти срок отключения в своем доме можно на интерактивной карте коммунальных услуг МКД. Здесь помимо графика отключения можно найти контакты своей управляющей компании, оставить обращение или жалобу.

График отключения есть и на сайте МосОблЕИРЦ в личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Также можно воспользоваться телеграм-ботом «Плановые отключения МО».

Кроме того, управляющие компании должны оповещать жителей об отключении горячего водоснабжения за две недели, размещая объявления в подъездах и на своих сайтах. В каждом муниципалитете есть ЕДДС, где можно задать вопросы относительно горячего водоснабжения.

Что делать, если график отключения воды не соблюдается

Отключать горячую воду коммунальщики могут не более чем на 8 часов суммарно в течение одного месяца, 4 часа единовременно, 24 часа при аварии на тупиковой магистрали и на 10-14 дней при проведении ежегодных профилактических работ.

В Москве

Если горячую воду в столице отключили раньше, чем говорится в графике, или не включили после завершения профилактических работ, можно обратиться:

в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53,

онлайн-приемную Мосжилинспекции,

в свою управляющую компанию, узнать контакты которой можно на сайте или на информационной доске в подъезде,

по телефону горячей линии ПАО «МОЭК»: +7 (495) 539-59-59.

В Московской области

В Подмосковье о проблемах с горячей водой можно сообщить: