Гонка с Германией и Японией, БРИКС, пенсионеры и роботы: о чем Владимир Путин сказал на ПМЭФ-2024

О важнейших задачах и достижениях России в экономической сфере, озвученных президентом страны, читайте в материале РИАМО.

7 июня 2024 года президент России Владимир Путин выступил с традиционной речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его речь длительностью почти в час была посвящена, разумеется, российской экономике.

Гонка за укрепление суверенитета

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Президент РФ начал свою речь с приветственного слова, обращенного к участникам и гостям форума. Путин отметил, что в этом году на ПМЭФ собрались свыше 12 тысяч человек из более чем 100 стран мира.

Российский лидер заявил, что между странами мира наметилась «настоящая гонка за укрепление суверенитета, причем на трех ключевых уровнях: государственном, ценностно-культурном и экономическом». По словам президента, предыдущие лидеры всеми силами пытаются сохранить свою роль гегемонов. Когда это происходит «правдами – это хорошо, а неправдами – никуда не годится», пошутил Путин.

Российский лидер отметил, что Китай – это уже экономика номер один, а Индия – третья экономика мира и «глобальный лидер по динамике развития».

По словам президента РФ, в мире также наблюдается взрывной технологический рост практически во всех сферах жизни, «серьезно меняющий управленческие, производственные процессы и даже целые отрасли».

Россия в новых экономических реалиях

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Как отметил Путин, Россия «доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям».

«Мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления. Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в Вооруженных Силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления. Это важнейший, определяющий вопрос для нашей страны» Владимир Путин

После этого российский лидер подробнее рассказал о качественных, структурных изменениях в экономике страны, разбив их на десять основных групп.

Россия в мировой торговле

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По словам Путина, несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли.

Так, с 2020 по 2023 годы рост торговли со странами Азии составил 60%, со странами Ближнего Востока – в два раза, Африки – на 69%, Латинской Америки – на 42%.

Отдельно президент РФ отметил успехи стран ЕврАзЭС, совокупный ВВП которых в прошлом году вырос на 3,8%, а объем взаимной торговли – на 4,7%.

Путин объявил о поддержке несырьевого неэнергетического экспорта из России: к 2030 году, согласно плану, его объем должен вырасти не менее чем на две трети по сравнению с 2023 годом.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что РФ готова предлагать другим странам «полноформатные технологические и промышленные партнерства, включая обеспечение полного жизненного цикла товаров и услуг с подготовкой национальных кадров, локализацией производств, инжиниринговым сопровождением, техническим сервисом, страхованием и так далее».

Развитие транспорта

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Основным проектом на восточном направлении для России, по словам Путина, является развитие так называемого Восточного полигона железных дорог. К 2030 году его провозная способность должна вырасти до 210 миллионов тонн, а к 2032 году – до 270 миллионов тонн.

На южном направлении, как отметил российский лидер, утверждены планы развития международного коридора «Север-Юг», а также коридора в Азово-Черноморском направлении.

Подчеркнул президент и важность Северного морского пути.

«В прошлом году по нему прошло 36 миллионов тонн грузов, а в перспективе перевозки могут превысить 150 миллионов тонн», – рассказал Путин.

В целом, по словам президента, прогнозируется, что к 2030 году объем перевозок по международным транспортным коридорам через территорию России вырастет в полтора раза по сравнению с 2021 годом.

Развитие платежной инфраструктуры

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Коснулся Путин и болезненной темы трансграничной платежной инфраструктуры, отметив, что в прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых «токсичных» валютах недружественных государств сократилась вдвое.

«При этом растет доля рубля в экспортных и импортных операциях. Она приближается сегодня к 40 процентам. С 2021-го по 2023 год доля рубля в расчетах за российский экспорт выросла почти в три раза, до 39 процентов. В три раза», – подчеркнул президент.

О развитии БРИКС

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Путин напомнил, что в текущем году к деятельности БРИКС присоединились новые участники: Саудовская Аравия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Эфиопия.

«Таким образом доля нашего объединения в мировом ВВП выросла до 36%, а в населении планеты – до 46%», – отметил российский лидер.

Россия стала четвертой экономикой мира

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Президент РФ сказал, что темпы роста российской экономики превышают среднемировые. Так, по итогам прошлого года, рост ВВП России составил 3,6%, а за первый квартал текущего года – 5,4%.

«Особенно важно, что такая динамика определяется, в первую очередь, несырьевыми отраслями», – подчеркнул Путин.

Российский лидер также отметил, что «буквально на той неделе», согласно расчетам Всемирного банка, Россия по размеру ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности, опередила Японию, став таким образом четвертой экономикой мира.

«Мы где-то рядом: Россия, Федеративная Республика Германия, Япония. Разница небольшая. Мы впереди, но разница небольшая. Но мы понимаем при этом, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать. Другие страны тоже не стоят на месте. Нам важно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста на долгосрочную перспективу», – сказал президент.

Макроэкономические задачи России

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Среди ближайших целей экономики РФ Путин назвал снижение уровня импорта до 17% ВВП к 2030 году.

«Динамика в принципе у нас хорошая. Смотрите: в 1999 году доля импорта России достигала 26% ВВП, а в 2023-м она составила 19% ВВП, или 32 триллиона рублей», – отметил Путин.

В качестве примера успешного импортозамещения президент назвал мясную отрасль, мощности которой за 15 лет выросли почти в два раза. Как рассказал российский лидер, сегодня страна занимает четвертое место в мире по производству мяса. Кроме того, по мясу Россия вышла на стопроцентную обеспеченность собственными продуктами.

«Потребление мяса в России в 2023 году обновило рекорд и превысило 80 килограммов на человека. Для сравнения, в мире в среднем это 42–43 килограмма на человека», – рассказал Путин.

Еще одной целью к 2030 году президент назвал увеличение инвестиций в основной капитал на 60% в реальном выражении.

«За последние годы в целом у нас все на этом важнейшем направлении получалось хорошо. В 2021 году план роста инвестиций был 4,5%, реально он составил 8,6%. В 2022 году план – 9,5%, реально – 15,9%. В 2023 году план – 15,1%, а на самом деле получилось 27,2%» Владимир Путин

Также Путин заявил о необходимости нарастить возможности и такого инструмента, как «Фабрика проектного финансирования» института развития ВЭБ России.

«С ее помощью уже реализуются проекты на сумму более 2 триллионов рублей. Предлагаю последовательно увеличивать лимиты фонда. На первом этапе нарастим его до 600 миллиардов – это позволит дополнительно поддержать проекты реального сектора на сумму до 6 триллионов рублей», – сказал президент.

Среди других задач российский лидер назвал увеличение объемов банковского кредитования проектов технологического суверенитета, расширение механизма государственно-частного партнерства и увеличение капитализации фондового рынка страны вдвое к концу текущего десятилетия – до 2/3 ВВП.

Повышение благосостояния и уровня жизни граждан

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В ходе своего выступления Путин предложил увеличить срок софинансирования государством сбережений граждан с нынешних трех до минимум десяти лет.

Кроме того, президент рассказал о сберегательном сертификате, который будет введен в действие в текущем году. По словам российского лидера, этот инструмент позволит гражданам размещать средства в банках на срок свыше трех лет и под больший процент, чем по обычным депозитам.

«Хотя и сейчас депозит достаточно солидный», – отметил Путин.

Также президент рассказал об изменениях в правилах семейной ипотеки. Напомнив, что ее действие было продлено до 2030 года, а льготный кредит по ставке 6% могут получить все российские семьи, где растут дети в возрасте до шести лет, Путин анонсировал новую меру поддержки для семей, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, «где объем жилищного строительства пока недостаточен». По словам президента, такие семьи смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей.

«Единственное условие: чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки», – пояснил российский лидер.

Он добавил, что такие же льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России для каждой семьи, которая хочет построить свой дом, что особенно важно для больших, многодетных семей.

Кроме того, Путин рассказал, что в 2025 году МРОТ составит 48 процентов медианной зарплаты

«Таким образом он превысит 22 тысячи рублей в месяц, то есть вырастет еще примерно на 15 процентов. Затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы, как и договаривались, к 2030 году МРОТ составлял не менее 35 тысяч рублей в месяц», – сообщил президент.

Развитие российских регионов

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В своем выступлении российский лидер также отметил такой механизм, как региональный инвестиционный стандарт, задача которого –обеспечить единые принципы привлечения инвесторов на всей территории страны. По словам Путина, благодаря этому механизму свой интегральный индекс улучшили 74 региона России.

«Это гораздо больше, чем годом ранее. Среди регионов, показавших лучшую динамику, республики Бурятия, Мордовия, а также Липецкая, Рязанская, Архангельская области», – рассказал президент.

По словам Путина, одна из идей, которые обсуждаются в том числе в Правительстве – это планы переноса головных структур крупнейших российских корпораций и госкомпаний в субъекты федерации.

«Идея, безусловно, требует проработки, но заслуживает внимания и поддержки. Здесь есть позитивные примеры. Например, переезд компании “РусГидро” из Москвы в Красноярск», – отметил президент.

Рынок труда, индексация пенсий работающим пенсионерам и роботизация

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Российский лидер в очередной раз обратил внимание на рекордно низкий уровень безработицы в стране – в апреле он составила всего 2,6%. При этом Путин подчеркнул, что в дополнение к новым кадрам экономика нуждается в опытных работниках. В связи с этим президент предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года.

Еще одна задача, озвученная Путиным в выступлении – вхождение России «за короткий срок» в топ-25 стран мира по плотности роботизации.

«Это означает установку более 100 тысяч роботов, причем их производство нужно ускоренно развивать в нашей стране на собственной технологической базе и такая возможность, безусловно, у нас есть», – выразил уверенность российский лидер.

Кроме того, по словам Путина, за шесть лет планируется вхождение России в десятку мировых лидеров по объему научных исследований и разработок. Внутренние затраты на эти цели должны увеличиться не менее чем до 2% ВВП, подчеркнул президент.

Малый и средний бизнес, IT

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Путин рассказал, что сегодня в России действуют около 6,5 миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Шесть лет назад мы ставили цель увеличить численность занятых в этом секторе до 25 миллионов человек и казалось, что это очень сложно. Напомню, некоторые коллеги посмеивались, говорили, что это нереалистичная задача. Сегодня можно уверенно сказать: эта цель достигнута и достигнута досрочно» Владимир Путин

Также российский лидер заявил, что «в горизонте шести лет не менее 80 процентов российских организаций ключевых отраслей экономики должны перейти на отечественное программное обеспечение в производственных и управленческих процессах».

Для поддержки IT-отрасли, по словам Путина, будет предусмотрен целый ряд мер, включая учет с повышенным коэффициентом расходов на отечественные цифровые решения при расчете налога на прибыль, а также пониженная ставка по налогу на прибыль в размере 5% для российских IT-компаний, которая будет действовать до 2030 года включительно.