Гибкие цены: что известно о новом динамическом тарифе на парковку в Москве

Подробности о том, что известно о новом динамическом тарифе на парковку в Москве, читайте в материале РИАМО.

Новый динамический тариф на парковку в Москве с 1 ноября станет доступен для всех водителей в пробном режиме – об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса. Главной особенностью тарифа станет то, что цены на парковку, в зависимости от занятости машино-мест, будут меняться от 0 до 800 рублей в час.

Как будет работать новый парковочный тариф

Фото - © Сайт мэра Москвы

О том, что в столице началось тестирование динамического тарифа на парковку, заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил 16 сентября. По словам Ликсутова, тарифная сетка разрабатывается таким образом, чтобы платные парковки можно было применять с наибольшей эффективностью, а делается это по поручению мэра Сергея Собянина.

«Справедливо считать тариф исходя из загрузки машино-мест: если парковка свободна, то она может быть даже бесплатной, а по мере роста ее загруженности тариф будет меняться» Максим Ликсутов заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности

«Справедливо считать тариф исходя из загрузки машино-мест: если парковка свободна, то она может быть даже бесплатной, а по мере роста ее загруженности тариф будет меняться», – отметил Ликсутов.

Уже 27 сентября в пресс-службе столичного Дептранса сообщили, что тестирование нового динамического тарифа проходит успешно, поэтому с 1 ноября он станет доступен для всех водителей в пробном режиме. Тариф будет действовать в пяти локациях: на улице Ильинка, Новой Площади, площади Тверской Заставы, в Никитском переулке и на Рождественском бульваре.

Стоимость парковки там будет начинаться от 0 рублей при минимальной занятости машино-мест и изменяться в зависимости от загруженности участка. Если на парковке практически не останется свободных мест, то максимальная стоимость составит 800 рублей в час. Действовать такие условия будут в ходе пилотного проекта, далее механика будет дорабатываться на основе обратной связи от водителей.

Почему вводят динамический тариф на парковку

Фото - © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Одна из главных целей внедрения платной парковки в городах – обеспечение физической доступности парковочных мест, говорит в беседе с РИАМО руководитель отдела аналитики компании «STEP. Транспортные решения» Максим Стонт. Вводя плату за парковку и регулируя ее стоимость, города устанавливают финансовые ограничения, но таким образом появляются свободные места.

«Приемлемым считается такая загруженность парковок, когда доля свободных мест составляет от 15% и выше. Если свободных парковочных мест меньше, это приводит к тому, что горожане, которым действительно необходимо припарковаться, не могут этого сделать», – рассказывает эксперт.

Другой проблемой перегруженности парковочных мест становится блуждающий трафик – это автомобилисты, нарезающие круги по району в поисках свободной парковки. Такой трафик увеличивает загруженность улиц и выбросы от транспорта. При этом главный инструмент регулирования – экономический: в районах с высоким спросом на парковку город устанавливает наиболее высокие цены.

В Москве используются два тарифа – дневной и ночной, потому что днем в центральных районах города парковка востребована гораздо сильнее. Но у такого регулирования есть свои ограничения, и зачастую даже самый высокий установленный тариф оказывается недостаточным, чтобы сбалансировать спрос на парковку с предложением, отмечает Максим Стонт.

«Динамический тариф позволяет более гибко регулировать спрос – в отдельные часы дня, когда свободных мест практически нет, он может увеличиваться до того уровня, при котором парковка вновь начинает выполнять свои функции – предоставлять возможность припарковаться» Максим Стонт руководитель отдела аналитики компании «STEP. Транспортные решения»

По словам Максима Стонта, сумма за парковку по динамическому тарифу может быть существенной, однако для горожан, которым необходимо оставить свой автомобиль на парковке, лучше дорогое парковочное место, но доступное, чем полное отсутствие свободных парковок в районе высокого спроса.

Как динамический тариф на парковку отразится на водителях

Фото - © Фотобанк Лори

Как считают в Дептрансе, динамический тариф позволит автомобилистам заранее продумывать свой маршрут с учетом прогнозируемой стоимости парковки. Помимо этого, водители смогут смотреть, где и в какое время суток парковка будет свободнее и дешевле в нужном им районе – это положительно скажется на балансе загруженности парковочных мест.

«Цены на парковках и ранее отличались – на самых популярных они всегда были выше, чем на тех, которые не пользовались особым спросом. Но они, по крайней мере, были заранее известны и зафиксированы» Азат Булатов блогер и автор проекта «Автосправочная»

Однако теперь получается, что загруженность будет перераспределена не только между разными парковками, но и в пределах одной парковки, но в разное время суток, отмечает специалист. Также ценник с большой долей вероятности будет максимальным во время проведения различных крупных мероприятий в этих районах, когда будет массовый наплыв автомобилистов.

По мнению Азата Булатова, единственным явным плюсом от этого станет то, что в часы пик парковки в центре не будут перегружены – впрочем, лишь для тех, кого не затруднит выложить до 800 рублей за каждый час парковки. Для рядовых водителей это будет лишь поводом отказаться от поездки в часы пик на машине либо выбрать общественный транспорт.

«В принципе, на это, наверное, и делается расчет. Наибольшую выгоду, я думаю, от динамических тарифов получат не водители, а городские власти – стоимость часа парковки станет в буквальном смысле „золотой”», – считает эксперт.

В свою очередь член общественного совета при Ространснадзоре Михаил Якимов указывает на то, что идея применения динамического тарифа на парковку интересна, однако остается открытым вопрос конечной цели при реализации этой идеи. Динамический тариф применяется во многих сферах, в том числе в сфере транспортного обслуживания населения – например, при определении стоимости билета на самолет или поезд.

Это эффективный инструмент, который позволяет получить максимальную прибыль при реализации какого-либо ограниченного ресурса. Однако такой инструмент используется, как правило, для регулирования редких транспортных корреспонденций, не носящих регулярный характер, как ежедневные поездки с трудовыми целями.

Минусы динамического тарифа на парковку

Фото - © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

По словам Михаила Якимова, стоимость ежедневной поездки в общественном транспорте не должна зависеть от того, едете ли вы в период утреннего часа пик или нет. Как считает эксперт, использование общественного парковочного пространства является частью более широкого вопроса – эффективности транспортной системы в целом и улично-дорожной сети в частности.

«В этом плане динамический тариф вносит элемент неопределенности у участника дорожного движения. При таком изменяемом тарифе он не сможет заранее знать ни наличие свободного парковочного места, ни стоимость парковки» Михаил Якимов член общественного совета при Ространснадзоре

Предсказуемость временных и материальных затрат на передвижение является важным параметром, по которому каждый человек выбирает оптимальный для себя способ перемещения – на общественном транспорте (и каком именно), каршеринге или на личном автомобиле, говорит эксперт.

Но в результате предложенных нововведений может возникнуть ситуация, когда человек будет выбирать личный транспорт в надежде, что ему «повезет» со стоимостью, и создавать дополнительную нагрузку на улично-дорожную сеть, когда будет искать в округе места с более низкими ценами. Впрочем, по мнению Азата Булатова, решение с динамическими парковками, скорее всего, внедрят на постоянной основе – по крайней мере, на наиболее загруженных участках.

«Не думаю, что острая необходимость динамического тарифа будет на всей сети платных парковок Москвы. Скорее всего, это будут точечные изменения, на тех парковках, где другими мерами перераспределить нагрузку уже не удается», – считает он.

Однако, по мнению Максима Стонта, при налаживании администрирования зон динамического тарифа эксперимент может быть расширен и на другие районы города – ведь загруженность платных парковочных мест, приближающаяся к 100% в будние дни, остается актуальной проблемой для многих улиц Москвы.