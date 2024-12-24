Фронтовик против коррупции: как участник СВО Никита Горелов обличает преступников в родном городе Сосновка

В материале РИАМО рассказываем о главе Сосновки Никите Горелове, его антикоррупционной деятельности и о том, почему его земляки собирают подписи в его поддержку.

Как участник СВО Никита Горелов стал главой города

Фото - © Telegram-канала Никиты Горелова

Ветеран СВО Никита Горелов совсем недавно стал главной небольшого города Сосновка в Кировской области. Как сообщил телеграм-канал газеты «Вятско-Полянская правда», Горелов был избран Сосновской городской думой 10 октября, а спустя пять дней официально вступил в должность. 28 октября новый глава создал собственный телеграм-канал, на котором стал публиковать отчеты о своей деятельности.

Как сообщил журналист Сергей Карнаухов, Горелов проходил военную службу в зоне СВО по мобилизации с 26 сентября 2022 года. Спустя два года, находясь в отпуске, он подал документы в конкурсную комиссию на участие в выборах мэра. При этом, по словам Карнаухова, участником кадровой программы «Время героев» Горелов никогда не был.

В различных интернет-публикациях сообщается, что новому главе Сосновки 30 лет. На СВО он числился снайпером. При этом Карнаухов утверждает, что в ходе службы Горелов «отказывался выходить на снайперские позиции, предпочитая тыловую работу». Сам глава Сосновки называет подобные утверждения «провокацией» и выкладывает видео, доказывающие, что он находился на передовой.

20 декабря Горелов опубликовал пост, в котором сообщил о том, что его пытаются отстранить от должности из-за разоблаченных им коррупционных схем. При этом главе города было выдано предписание вернуться на фронт.

«Сегодня мне было выдано предписание явиться в часть для прохождения военной службы. Действия как районного, так и областного военкома, сотрудников районного военкомата, отдельных членов правительства и Заксобрания области, районной власти и депутатов города сейчас направлены на подрыв прав городского самоуправления, на устранение неугодного главы, который обладает всей информацией, достаточной для того, чтобы как минимум уволить этих бандеровцев за служебное несоответствие, а как максимум посадить на много лет», — написал глава Сосновки.

За что на Никиту Горелова ополчились чиновники

Фото - © Telegram-канала Никиты Горелова

Глава Сосновки утверждает, что на него чиновники хотят «валить все проблемы», и сообщил, что «этого не будет». Кроме того, по словам Горелова, у него есть «в разработке материалы по нескольким уголовным делам», информацию по которым «не успели уничтожить жулики» в администрации и гордуме. Он также сказал, что знал о готовящейся провокации от источников в силовых структурах.

«Для чего я был отозван с Донбасса? Если для того, чтобы на честного человека и патриота города списать все и потом списать его самого, то мы друг друга на берегу неправильно поняли. Этого не будет», — обратился Горелов к губернатору Кировской области Александру Соколову.

Что Никита Горелов говорит о коррупции в Кировской области

Фото - © Telegram-канала Никиты Горелова

В своем телеграм-канале Горелов подробно рассказывает о происходящем, выкладывая скриншоты переписок, документы, заявления, из которых видно, что глава Сосновки объявил настоящую войну коррупции. Он публично обращается к чиновникам с «неудобными» вопросами и говорит о том, что не раз сообщал о незаконных схемах.

«Ввиду того, что я затронул тему коррупции в нашем городе, а также владею информацией, затрагивающей интересы влиятельных и бесчестных людей, то фронтом против меня выступили как представители городской власти, так района и области», — написал Горелов.

Также мэр сообщил о том, что готов защищаться и готовит иск в суд.

«Часть материалов уже передана судебным приставам, часть Следственному комитету. Эта информация будет дозировано обнародована», — предупреждает глава Сосновки.

Горелов назвал ряд проблем, которые не решаются властями, и сообщил, что реализованные схемы нанесли значительный ущерб государству.

«Я давал присягу своей стране и своему городу. Сегодня я принял решение идти до конца. Никого из этих бандеровцев мне не жалко. Каждый будет наказан. Ким, Нелетто, наши вятские пацаны не для того погибали, чтоб эти негодяи уничтожали родной край. Патриотизм измеряется не грамотами и медалями, и не купленными справками об инвалидности и бронями. Просто надо любить свой город, свой народ и свою страну. (…) Враг будет разбит. Победа будет за нами», — заключил Горелов.

Реакция властей и сбор подписей в защиту Никиты Горелова

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Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле пока не в курсе ситуации.

«К сожалению, я не в курсе ситуации. Мне здесь нечего сказать, я просто не располагаю информацией. Обязательно поинтересуемся», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Губернатор Кировской области Александр Соколов отреагировал на ситуацию, сообщив, что Горелова приглашали на разговор в правительство, но тот отказался.

«Сложилась правовая коллизия. С плеча не рубите. Прошу связаться с округом и решить вопрос, какие могут быть альтернативные варианты, кроме того, чего просит командующий части. Надо все делать по закону. Также прошу прокуратуру дать правовую оценку событий», — сказал глава региона военкому по поводу попыток вернуть мэра Сосновки на фронт.

К изучению материалов обо всех выявленных фактах коррупции Александр Соколов попросил подключиться прокуратуру и СУ СКР Кировской области.

Что касается жителей Сосновки, то они собирают подписи в поддержку своего главы. На данный момент собрано более 3200 подписей.

«Мы поверили этому человеку, по его делам увидели — обстановка в городе до его вступления на должность была плачевная. Два предыдущих главы города были привлечены к уголовной ответственности. Всю свою деятельность Никита Васильевич осуществляет открыто, максимально доступным языком рассказывая жителям, какие проблемы существуют, и предлагая пути их решения», — написали земляки Горелова в своем обращении.

По их словам, в тылу необходимо наводить порядок. Они просят отменить предписание убыть на СВО и «оставить Горелова Никиту Васильевича на должности законно избранного главы города Сосновка Вятскополянского района Кировской области».